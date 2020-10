Tài tử Matthew McConaughey viết hồi ký về tình yêu cuộc sống

“Greenlights” được xem là bức thư tình Matthew McConaughey gửi tặng cho cuộc đời.

Matthew McConaughey đã biến cuốn nhật ký mà ông lưu giữ trong 36 năm thành cuốn sách mới Greenlights, được xuất bản ngày 20/10. Ông đã dành 52 ngày ở “phòng biệt giam” không có điện để hoàn thành cuốn sách.

Câu chuyện cuộc đời McConaughey được cho là thú vị hơn bất kỳ nhân vật nào mà ông từng thể hiện trên màn bạc trong nhiều thập kỷ qua.

Với Greenlights, tài tử muốn gửi gắm đến những khán giả của mình về một hành trình tiếp tục tiến về phía trước - giống như như tín hiệu đèn xanh nơi ngã tư đường.

Cuốn hồi ký ghi lại những dấu ấn đáng nhớ của ông về cuộc đời và sự nghiệp trong suốt 50 năm với đầy những cung bậc cảm xúc. Những thành công, thất bại, niềm vui hay nỗi buồn đều được tác giả chân thành bày tỏ đến độc giả.

Tài tử điện ảnh McConaughey. Ảnh: Vanityfair.

McConaughey cũng đem đến cho khán giả yêu mến ông một cái nhìn sâu sắc, thú vị về quá trình trưởng thành, không chỉ với tư cách một diễn viên nổi tiếng, mà còn là người bình thường trong đời sống.

"Tôi đã cười và khóc rất nhiều khi viết. Những giọt nước mắt của tôi đến từ việc mình có thể nhìn lại và cảm nhận tình yêu mà gia đình đã dành cho nhau”, ông nói.

Ông đã hé lộ những khoảnh khắc ấn tượng về cha mẹ mình trong suốt cuốn sách, về tình yêu, sự chia lìa và cả cái chết của họ.

McConaughey cũng viết nhiều về cái chết của cha mình khi ông 20 tuổi. Ông xem nó như một sự kiện, buộc mình phải dừng lại. Nhưng theo ông, trong quãng thời gian ấy, ông đã buộc phải lớn lên, vì người cha không còn ở đó để bảo vệ mình nữa.

Theo nam diễn viên, đó cũng là cơ hội để chuẩn bị sức mạnh cho chặng đường tiến về phía trước.

Mỗi câu chuyện được viết ra trong cuốn sách Greenlights đều xoay quanh chủ đề tìm kiếm tình yêu trong cuộc sống, vượt qua khó khăn mà ông muốn gửi gắm đến bạn đọc yêu mến mình.

Ông chia sẻ: “Nếu biết cách để đối phó những thách thức trong cuộc sống, bạn có thể tận hưởng một trạng thái thành công mà tôi gọi là nắm bắt khoảnh khắc đèn xanh”.

Sách Greenlights. Ảnh: USA Today.

Tác giả Mark Manson nhận định: “Thẳng thắn và thành thật, cuốn sách của Matthew McConaughey mời gọi chúng ta đối mặt những bài học trong cuộc sống, giống như cách ông ấy đã làm. Để ta có thể thấy rằng điểm mấu chốt của cuộc sống không phải là là chiến thắng, mà là thấu hiểu”.

Matthew McConaughey tên thật là Matthew David McConaughey, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ông giành giải Oscar cho vai diễn trong Dallas Buyers Club (2013).

Ông gây được sự chú ý lần đầu tiên với vai diễn trong bộ phim hài Dazed and Confused (1993), sau đó liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác, bao gồm: Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994), A Time to Kill (1996), Amistad (1997), The Wedding Planner (2001)…

Matthew McConaughey được tạp chí People bình chọn là “Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh” năm 2005.