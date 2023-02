Tài tử Marvel không coi He Who Remains là Kang

Jonathan Majors cho rằng các phiên bản nhân vật của anh trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) có sự khác biệt nhất định.

Sự khác biệt giữa các biến thể của Kang. Ảnh: Marvel Studios.

Theo Cinemablend, tài tử Jonathan Majors bắt đầu gia nhập kỷ nguyên đa vũ trụ của Marvel với nhân vật He Who Remains trong series Loki. Sắp tới, nam diễn viên thủ vai siêu phản diện Kang - Kẻ chinh phạt trong Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Bom tấn Ant-Man 3 sẽ là tác phẩm mở màn Giai đoạn 5 thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tác phẩm mang tính bản lề khi giới thiệu Kang sẽ nối gót gã titan điên Thanos trở thành siêu ác nhân trong kỷ nguyên này. Trả lời phỏng vấn SlashFilm, Jonathan Majors có những chia sẻ thẳng thắn về nhân vật của mình.

"Theo tôi, mỗi nhân vật đều có bản sắc riêng. Tôi không coi He Who Remains là Kang. Trước kia, tôi từng nghĩ đơn giản rằng hắn ta có thể là một biến thể mà thôi. Thế nhưng, qua trải nghiệm của tôi trong Ant-Man and The Wasp: Quantumania, tôi thấy giữa họ không hề có sự tương đồng. Tôi lựa chọn chất liệu khác nhau cho các vai diễn", anh nói.

Tạo hình 2 phiên bản Kang của Jonathan Majors cho thấy sự khác biệt. Ảnh: Entertainment Weekly.

Tâm huyết của Jonathan Majors được thể hiện khi anh cố gắng tách biệt và tạo chất riêng cho bộ đôi He Who Remains và Kang. Majors từng tiết lộ Kang là sự tổng hòa từ loạt phản diện từng xuất hiện trong MCU. Anh mong muốn Kang vừa sát với nguyên tác truyện tranh, đồng thời là phản diện độc nhất mà Marvel từng có.

Trong đoạn giới thiệu mới đây, Marvel cho thấy sức mạnh tàn bạo của Kang chỉ qua một câu thoại. Đó là khi hắn ta nhận ra Ant-Man (Paul Rudd thủ vai) là một Avenger và buông câu hỏi lạnh lùng: "Ta đã từng giết ngươi trước đây chưa?". Biệt đội Avengers bất khả chiến bại trên mọi chiến trường giờ chỉ là một hạt cát trong lòng bàn tay của Kang.

Nhiều khả năng, Kang the Conqueror sẽ sống sót sau các sự kiện trong Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Hắn ta cũng được xác nhận là phản diện chính trong phần phim Avengers 5 mang tựa đề The Kang Dynasty. Theo đó, đã có đồn đoán về việc Majors tiếp tục thủ vai một phiên bản khác của Kang - là thực thể quyền năng Beyonder trong Avengers: Secret Wars.