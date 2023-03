Tài tử Marvel bị bắt vì hành hung, quấy rối phụ nữ

Jonathan Majors bị bắt ở New York sau khi một người phụ nữ gửi đơn tố cáo anh. Đại diện của nam diễn viên cho rằng đây chỉ là hiểu lầm.

Jonathan Majors là ngôi sao đang lên của Hollywood. Ảnh: Men's Health.

Ngày 25/3 (theo giờ Mỹ), tờ Cbr đưa tin Jonathan Majors đã bị bắt giữ tại New York. Ngôi sao Ant-Man and the Wasp: Quantumania bị cáo buộc quấy rối, hành hung một phụ nữ 30 tuổi khiến cô phải vào viện vì bị thương ở đầu và cổ.

Đại diện của nam diễn viên lên tiếng phủ nhận tất cả cáo buộc. Người này nhấn mạnh: “Jonathan không làm gì sai cả. Chúng tôi mong điều này sớm được làm sáng tỏ và chứng minh anh ấy vô tội”.

Sáng cùng ngày, Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một phụ nữ. Người này sau đó đã đệ đơn tố cáo Jonathan Majors. Trong biên bản báo cáo của cảnh sát, tài tử 33 tuổi bị cáo buộc có các hành vi “siết cổ”, “hành hung” và “quấy rối”.

Sở Cảnh sát tiết lộ hiện tại Majors được trả tự do. Người phụ nữ tố cáo nam diễn viên được cho là bạn gái của anh. Trước đó, Majors khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Người hâm mộ chỉ biết rằng anh có một cô con gái nhỏ.

Jonathan có màn trình diễn ấn tượng trong Quantumania với vai phản diện Kang. Ảnh: Marvel Studios.

Sinh năm 1989, Jonathan Majors đang vươn lên hàng ngũ ngôi sao nổi danh tại Hollywood. Đầu tháng 3, cả hai phim mà anh đóng chính - Quantumania và Creed III - đều dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu. Với chiều cao và thể hình vượt trội, sự xuất hiện của anh mang tới sức hút không nhỏ cho các bộ phim.

Bên cạnh ngoại hình, tài tử cũng được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất. Màn thể hiện của anh được đánh giá là điểm sáng trong Quantumania. Trả lời phỏng vấn của Zing, Jonathan tiết lộ từng có vài lần tới quay phim tại Việt Nam và rất yêu mảnh đất này. Anh gửi lời cảm ơn khán giả và hy vọng mọi người ra rạp thưởng thức tác phẩm.