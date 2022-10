Tài tử Mark Wahlberg và loạt sao rời Hollywood

Amanda Seyfried - Thomas Sadowski và hai con sống trong trang trại nằm ở ngoại ô New York cùng với bầy ngựa, bò và dê. Năm 2012, sao phim The Dropout tiết lộ trên New York Times cô xác định không chọn Hollywood để ở từ năm 22 tuổi vì muốn đặt ra ranh giới giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. Ảnh: Fox News.