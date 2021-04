Tài tử Ma Dong Seok đóng phim truyền hình giật gân Mỹ

Nam diễn viên Ma Dong Seok sẽ góp mặt trong bản làm lại bộ phim truyền hình “Trap” do Mỹ thực hiện. Anh cùng lúc đảm nhận vai trò sản xuất dự án.

Variety đưa tin Hollywood sẽ thực hiện bản làm lại bộ phim truyền hình Hàn Quốc Trap với sự góp mặt của tài tử Ma Dong Seok. Bộ phim nhan đề The Club do Starlings Television từ Mỹ và Gorilla 8 Production của Ma Dong Seok cùng đối tác B&C Content hợp tác sản xuất.

Nguyên tác Trap có sự góp mặt của hai tài tử Lee Seo Jin (trái) và Sung Dong Il (phải) trong các vai chính. Ảnh: OCN.

The Club có sự tham gia của biên kịch kiêm nhà sản xuất Jack LoGiudice. Ông từng thực hiện các series truyền hình ăn khách tại Mỹ như The Walking Dead, Narcos, Sons of Anarchy, House of Cards. Chia sẻ với truyền thông, Jack LoGiudice cho biết ông yêu thích các bộ phim có sự góp mặt của Ma Dong Seok.

Nội dung The Club xoay quanh một thanh tra cảnh sát kỳ cựu (Ma Dong Seok) nhận trọng trách khám phá chân tướng vụ tấn công gia đình một người dẫn chương trình khi họ đang đi cắm trại. Vụ việc được xác định do một nhóm thợ săn không rõ danh tính thực hiện.

Người cảnh sát đã mất con trai trong một vụ tông xe rồi bỏ trốn. Giờ đây, cuộc điều tra chân tướng sự việc cuốn anh vào những bí mật của giới thượng lưu.

Nguyên tác Trap của truyền hình Hàn Quốc là series kéo dài 7 tập lên sóng năm 2019. Bộ phim do OCN sản xuất và phát sóng, với sự góp mặt của nam diễn viên Lee Seo Jin trong vai người dẫn chương trình nổi tiếng có gia đình gặp nạn trên đường cùng nhau đi du lịch. Nhân vật thám tử chịu trách nhiệm điều tra vụ án trong bản gốc được giao cho Sung Dong Il.

Cuối năm nay, khán giả Việt Nam sẽ tái ngộ Ma Dong Seok trên màn ảnh rộng trong bộ phim siêu anh hùng Eternals đến từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel.