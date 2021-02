Tài tử Lý Nam Tinh lâm cảnh nợ nần vì cờ bạc

Lý Nam Tinh từng khuynh gia bại sản vì trò đỏ đen. Nam diễn viên đã mất 4 năm cực khổ mới trang trải được các khoản nợ.

Lý Nam Tinh là một trong những gương mặt kỳ cựu của màn ảnh nhỏ Singapore. Anh nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao trong thập niên 1990. Năm 1993, bộ phim truyền hình đề tài cờ bạc The Unbeatables I (Canh bạc cuộc đời) đã giúp Lý Nam Tinh trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ.

Ảnh chụp Lý Quốc Hoàng, Lý Nam Tinh và Lý Minh Thuận trong lần tái ngộ năm 2017. Ảnh: MM2 Entertainment.

Trong thập niên 1990, anh là một trong ba gương mặt tài tử hàng đầu của MediaCorp, được điểm tên ở danh sách 10 nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất Singapore 10 năm liên tiếp. Năm 2004, Lý Nam Tinh được MediaCorp trao giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại, là ảnh đế màn ảnh.

Tài tử lao đao vì cờ bạc, nợ nần

Cuối thập niên 2000, sự nghiệp Lý Nam Tinh lao đao sau loạt bê bối đời tư ảnh hưởng tới công việc. Mất hai năm đóng băng hoạt động kể từ 2009, anh trở lại với On the Fringe 2011 và đạo diễn phim điện ảnh đầu tay The Ultimate Winner. Lý Nam Tinh cũng tham gia sản xuất bộ phim Imperfect (2012).

Theo Asian One, bên cạnh gia tài diễn xuất đồ sộ trên màn ảnh nhỏ, khán giả theo dõi anh từ thập niên 1990 còn nhớ tới Lý Nam Tinh bởi khoản nợ 2 triệu USD và quãng thời gian chìm trong cờ bạc.

Ngày 11/2, Lý Nam Tinh làm khách mời trên chương trình The Inner Circle của Channel 8 do MediaCorp sản xuất. Trong cuộc đối thoại thân thiện và cởi mở, anh chia sẻ với người dẫn chương trình câu chuyện về quãng thời gian sa ngã của mình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Lý Nam Tinh từng ăn vận giống nhân vật mình thủ vai trong The Unbeatables, tới một sòng bài ở Genting Highlands và được những người ở đây nhận ra. Nam diễn viên cho biết mình có thể thực hiện những mẹo biểu diễn với bài tây từng được dạy khi thực hiện bộ phim đình đám năm 1993.

Lý Nam Tinh và dàn diễn viên gồm Trịnh Huệ Ngọc, Chu Hậu Nhiệm và Lý San San của series The Unbeatables. Ảnh: SBC 8.

Khi được người dẫn chương trình đặt câu hỏi ngôi sao 57 tuổi có trở thành tay chơi siêu hạng ở sòng bài sau màn xuất hiện hoành tráng hay không, Lý Nam Tinh chỉ nhún vai. Không khí chương trình chùng xuống khi nam diễn viên nói về nguồn cơn thói nghiện cờ bạc của mình.

Anh nói: “Một thời gian sau đó, thành thực mà nói, tôi bị cuốn theo trò chơi… Khi ấy, vì việc làm ăn không được thuận lợi, tôi đã cố gắng tìm các nhanh nhất để giải quyết vấn đề tài chính.

Nếu số bạn đỏ, như nhân vật trên phim, bạn sẽ thắng cả núi tiền chỉ trong chớp mắt. Chơi vài ván là đủ sức gỡ lại vốn”.

Lý Nam Tinh tiếp tục: “Khi tới đó, tôi đã được những người xung quanh nhận ra. Họ thì thầm với nhau ‘Trông kìa, vua bài bạc Singapore đấy. Đi cùng cậu ấy xem sao’. Tôi được hộ tống vào tận bên trong sòng bài”.

Nhưng Lý Nam Tinh đã không may mắn như nhân vật mình thủ vai trên màn ảnh. Tài tử cay đắng thừa nhận mình đã thua to. Dù không trực tiếp xác nhận thông tin đã thua trắng số tiền 200.000 USD , Lý Nam Tinh cho biết đây là một bài học xương máu cho mình.

Bốn năm làm lụng kiếm tiền trả nợ

Sau bê bối bài bạc, Lý Nam Tinh lui về hậu trường, làm lụng để trả nợ. Anh cũng không ngần ngại sắm các vai phụ trên màn ảnh. “Đó là một bộ phim Hollywood. Tôi chỉ có hai cảnh. Tôi mở cửa, cất tiếng ‘Ai đó?’. Người kia trả lời ‘Miễn hỏi’. Tích tắc sau, nhân vật tôi thủ vai bị bắn chết”, anh hồi tưởng.

Nam diễn viên tiết lộ mình đã đi thử vai nhiều lần. Nhưng khi anh nộp hồ sơ ứng tuyển, cái tên Lý Nam Tinh đã khiến nhà tuyển dụng không khỏi ngỡ ngàng. “Họ băn khoăn ‘Lý Nam Tinh á? Anh ta đang thử vai cho cái phim này sao?’”, tài tử 57 tuổi kể lại.

Dù phản ứng này khiến lòng tự trọng của nam diễn viên không ít lần bị tổn thương, Lý Nam Tinh cho biết mình buộc phải chấp nhận. Vì vấn đề sống còn khi ấy là anh cần tiền để trang trải cuộc sống và trả nợ.

Hiện, Lý Nam Tinh trang trải được nợ nần và có cơ hội thứ hai để quay lại nghiệp diễn. Anh nói: “Khán giả vẫn trung thành và nồng nhiệt đón nhận các phim truyền hình có tôi tham gia. Nhờ đó, tôi có thể thu hết can đảm và quay lại diễn xuất. Tôi mất khoảng bốn năm để giải quyết dứt điểm mọi nợ nần”.

Chùm ảnh đời thường của Lý Nam Tinh được 8days ghi lại. Ảnh: 8days.

Tính đến nay, Lý Nam Tinh đã hoạt động 36 năm trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình với 38 vai diễn lớn nhỏ. Ở tuổi ngũ tuần, Lý Nam Tinh vẫn là cái tên có chỗ đứng trên màn ảnh nhỏ đảo quốc sư tử dù không xuất hiện dày đặc như trước.

Năm 2020, Lý Nam Tinh nhận vai phụ trong phim truyền hình Everyone Wants To Meet You của Trung Quốc. Phim được phát hành trên nền tảng iQiyi. Đây cũng là vai diễn mới nhất của tài tử.