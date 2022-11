Tài tử Lee Jae Yoon kết hôn ở tuổi 39

Diễn viên "Nonstop 5" vừa tổ chức lễ cưới với bạn gái ở Seoul (Hàn Quốc). Nửa kia của anh không hoạt động trong ngành giải trí.

Theo Osen, tài tử Lee Jae Yoon tổ chức hôn lễ cùng bạn gái tại Gangnam, Seoul vào ngày 12/11. Lễ cưới được tổ chức kín đáo, với các thành viên hai bên gia đình cùng bạn bè.

Ở cổng vào của lễ cưới trang trí nhiều hoa và hình ảnh đôi uyên ương trong quãng thời gian gắn bó. Tại sân khấu chính, không gian được trang hoàng lãng mạn với nến, hoa tươi và đàn piano.

Cô dâu chọn mẫu đầm cưới thanh lịch, trang nhã. Tài tử xứ kim chi bảnh bao với vest tối màu.

Tài tử Lee Jae Yoon kết hôn cùng bạn gái. Ảnh: News1.

Đôi uyên ương trao lời thề nguyện và nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay chúc phúc từ người thân, quan khách. Người bạn đời của Lee Jae Yoon không hoạt động trong ngành giải trí.

Diễn viên Kim Sung Ryung là một trong số các khách mời có mặt tại lễ cưới. Cô đăng ảnh chụp cùng chú rể, cô dâu và gửi lời chúc phúc.

Trước đó, vào tháng 10, tài tử Lee Jae Yoon thông báo tin sẽ kết hôn với bạn gái. Cả hai trải qua thời gian tìm hiểu, gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

Lee Jae Yoon (sinh năm 1984) tại Hàn Quốc. Anh bước chân vào giới giải trí vào năm 2004 thông qua bộ phim Nonstop 5 của đài MBC.

Sau đó, anh được khán giả biết đến sau nhiều tác phẩm truyền hình của xứ kim chi, có thể kể đến như The King, Innocent City, Golden Rainbow, Another Oh Hae Young, Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, Heart to Heart, Alice...

Ngoài phim ảnh, Lee Jae Yoon còn hoạt động trong vai trò ca sĩ. Anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc.