Tài tử lấy nước mắt khán giả với vai bác sĩ sản khoa

Theo DongA, dù không sở hữu ngoại hình hoàn hảo, Kim Dae Myung vẫn chinh phục khán giả nhờ diễn xuất biến hóa từ chính diện đến phản diện.

“Không thường xuyên đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách song không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ từ cái tên Kim Dae Myung. Sự nỗ lực và nghiêm túc trong từng vai diễn là ấn tượng đầu tiên của nhiều đồng nghiệp với nam diễn viên họ Kim. Đặc biệt, ở những nhân vật có chiều sâu tâm lý, nội tâm phức tạp, diễn xuất của Kim Dae Myung đã làm lay động trái tim khán giả” - trang Naver viết.

Trang Kdrama chia sẻ, đa số tác phẩm mà Kim Dae Myung tham gia đều chất chứa nhiều xúc cảm và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nền tảng sân khấu nhạc kịch là một trong những yếu tố góp phần hình thành nên lối diễn xuất độc đáo của sao nam sinh năm 1980.

Với vai bác sĩ sản khoa nhân ái, giàu tình yêu thương ở Hospital Playlist, Kim Dae Myung đã để lại cho khán giả những hình ảnh và cảm xúc khó quên.

Kim Dae Myung được công nhận về khả năng diễn xuất đa dạng. Ảnh: Naver.

Cống hiến thầm lặng

Suốt chặng đường 13 năm gắn bó với nghiệp diễn, sở hữu gia tài phim đáng kể cùng loạt giải thưởng về phim ảnh song Kim Dae Myung vẫn chưa thể vươn lên hàng nam chính. Tuy vậy, sao nam sinh năm 1980 vẫn miệt mài theo đuổi diễn xuất và không ngừng khám phá bản thân ở nhiều thể loại khác nhau. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với JoongAng Ilbo, nam tài tử cho biết bản thân ít khi bị tác động hay chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài. Anh diễn xuất để thỏa đam mê chứ không phải vì danh tiếng.

Tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan chuyên ngành Diễn xuất Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình, Kim Dae Myung khởi nghiệp từ sân khấu kịch vào năm 2006. Sau 5 năm gắn bó, anh quyết định thử sức với vai trò diễn viên. Kể từ đó, sao nam sinh năm 1980 chăm chỉ tham gia diễn xuất ở cả hai mảng sân khấu lẫn điện ảnh.

Sau nhiều lần đóng vai phụ, Kim Dae Myung bất ngờ gây chú ý với khán giả với vai trợ lý Kim Dong Sik - một nhân viên có năng lực xuất chúng và tính cách thân thiện trong tác phẩm truyền hình của đài tvN - Misaeng (2014).

Bộ phim Misaeng đã trở thành một hiện tượng và đạt tỷ suất người xem kỷ lục trên đài cáp thời điểm mới ra mắt. Bên cạnh đó, phim còn mang về vô số giải thưởng danh giá cho dàn diễn viên tham gia, trong đó có Kim Dae Myung. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, anh vẫn chứng tỏ được khả năng diễn xuất vượt trội khi mang về danh hiệu Diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 8 cùng hàng loạt đề cử gương mặt mới tại Baeksang Arts Awards lần thứ 51 và APAN Stars Awards lần thứ 4.

Năm 2016, cái tên Kim Dae Myung tiếp tục được nhắc đến qua vai phụ trong Sound of your heart. Sao nam vào vai anh trai của Cho Seok (Lee Kwang Soo) - người phải đối mặt với những tình huống khó xử trong giới doanh nghiệp.

Phim đạt 100 triệu lượt xem trên Sohu TV và xếp thứ nhất trong số các bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên trang này. Trên Naver TV Cast, loạt phim trên web đã có hơn 40 triệu lượt xem chỉ sau hai tháng kể từ khi phát hành. Với hiệu ứng tích cực của Sound of your heart, Kim Dae Myung đã mang về giải Hiện tượng tại KBS Drama Awards lần thứ 15.

Năm 2017 đánh dấu thành công đầu tiên trên màn ảnh lớn của Kim Dae Myung với vai phụ trong Bluebeard. Bộ phim đã thu hút 386.088 lượt người xem trong ngày đầu tiên công chiếu, được Nhật Bản, Hong Kong, Philippines mua bản quyền và được phát hành hạn chế ở Bắc Mỹ và Canada.

Theo đó, Kim Dae Myung ghi tên vào danh sách đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc của Giải thưởng Seoul lần thứ nhất ,Giải thưởng điện ảnh Buil lần thứ 26, Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 38 và Giải thưởng nghệ thuật phim Chunsa lần thứ 23.

Thành công từ tác phẩm này giúp anh có cơ hội được góp mặt trong The Drug King - bộ phim chính kịch tội phạm Hàn Quốc do Woo Min Ho viết kịch bản và đạo diễn. Phim do Song Kang Ho đóng chính. Anh vào vai Lee Doo Sam - một tay buôn ma túy khét tiếng ở Hàn Quốc những năm 1970.

Chỉn chu trong từng vai diễn

Trong cuộc phỏng vấn với JoongAng Albo, nam diễn viên họ Kim tiết lộ: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những vai diễn của mình. Ngay cả khi đã quay phim xong, tôi luôn tự hỏi bản thân đã thể hiện đúng với mong muốn của đạo diễn hay thông điệp của bộ phim hay chưa? Và điều quan trọng là vai diễn của tôi có thể khiến khán giả cảm động không?”.

Kim Dae Myung luôn thể hiện sự nỗ lực trong từng vai diễn. Ảnh: Naver

Theo DongA News, khi tham gia vào bộ phim Misaeng, anh từng tăng cân và nuôi râu để phù hợp tạo hình nhân vật. Hay trong tác phẩm điện ảnh Stone Skipping, để hóa thân vào vai một người đàn ông 30 tuổi nhưng lại có trí thông minh của một đứa trẻ lên 8, nam diễn viên đã đến thăm một cơ sở dành cho người khuyết tật để tìm hiểu nhiều hơn với nhân vật của mình.

Do nhân vật mà Dae Myung đảm nhận là một người khuyết tật, gặp khó khăn khi thể hiện bản thân. Bởi vậy, trong suốt bộ phim, anh hầu như không nói nhiều hơn hai hoặc ba từ trong một câu. Để miêu tả cảm xúc của nhân vật, anh phải thể hiện thông qua các phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt hay chuyển động. Tờ Naver cho biết, diễn xuất của Kim Dae Myung đã chạm đến trái tim của khán giả. Sự tỏa sáng của anh là yếu tố làm nên thành công của bộ phim.

Trên một chương trình của đài KBS, khi được hỏi liệu anh có bao giờ nghĩ mình đang quá khắt khe với bản thân hay không, nam diễn viên cho biết anh sẽ cảm thấy thoải mái sau khi nhận được những đánh giá hoặc xếp hạng tích cực: “Khán giả sẽ khiến tôi bớt gánh nặng. Mặc dù tôi chưa thật sự hài lòng về bản thân song nếu có những phản hồi nói rằng tôi đã làm tốt, tôi sẽ tự an ủi bản thân rằng mọi thứ đều ổn. Điều tôi sợ nhất khi diễn xuất là không nhận được sự phản hồi của người xem”.

Bước tiến trong sự nghiệp





Theo Naver, đạo diễn Shin Won Ho không chỉ tài năng trong việc sáng tạo ra những kịch bản phim độc đáo mà còn nhạy bén trong việc phát hiện ra những diễn viên hoàn hảo với hình tượng nhân vật được xây dựng trong các tác phẩm của ông. Cũng vì thế, những nhân vật trong tác phẩm của Shin Won Ho đều để lại ấn tượng khó quên, khó thay thế trong lòng khán giả.

Dàn diễn viên tỏa sáng sau thành công của Hospital Playlist phần I. Phần 2 của phim đang lên sóng. Ảnh: Naver.

Nói về việc lựa chọn gương mặt còn khá xa lạ với khán giả truyền hình như Kim Dae Myung, đạo diễn Shin chia sẻ trong họp báo ra mắt phim: “Cậu ấy chính là người đầu tiên mà tôi lựa chọn trong số 5 diễn viên chính. Kim Dae Myung chính là người phù hợp với vai diễn này hơn bất cứ ai”.

Ông nói thêm: “Kim Dae Myung là người đóng vai trò trụ cột cho cả bối cảnh và cốt truyện của bộ phim. Anh ấy chính là người đề xuất thành lập ban nhạc và đó là thứ gắn kết tình bạn giữa họ suốt 20 năm. Niềm hạnh phúc của anh ấy đã tạo nên bầu không khí cho nhóm 5 người cũng như cho bộ phim truyền hình của chúng tôi”.

Nhân vật Yang Seok Hyung của Kim Dae Myung được xây dựng là phó giáo sư của khoa Sản tại Bệnh viện Yulje. Anh được miêu tả là “con trai của mẹ" do việc gì cũng hỏi ý kiến mẹ, là người không thích ồn ào, ít giao tiếp xã hội và chỉ thoải mái khi ở một mình hoặc bên nhóm bạn thân.

Theo đạo diễn chia sẻ sự trầm lắng của Yang Seok Hyung không phải lập dị mà là sự chín chắn của một người từng trải qua nhiều tổn thương tinh thần. Nhưng thực tế, anh lại là một bác sĩ có chuyên môn giỏi và luôn thầm lặng quan tâm đến mọi người xung quanh và đặc biệt rất tâm huyết với công việc.

Trang Allkpop đánh giá vai diễn của Kim Dae Myung thành công trong việc khai thác những chi tiết gây xúc động, lấy đi nước mắt của khán giả. Bởi lẽ, khoa Sản là nơi tiếp nhận những bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em - những đối tượng đều cần sự bảo vệ của xã hội. Hơn nữa, mỗi bệnh nhân của Seok Hyung đều có những hoàn cảnh riêng.

Do vậy nếu không phải là một bác sĩ vừa có tâm vừa đủ tầm, anh sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Chính sự khéo léo và tinh tế của Seok Hyung đã chạm đến trái tim của những bệnh nhân được anh chữa trị cũng như bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Vai Jang Seok Hyung là cơ hội để Kim Dae Myung chứng tỏ khả năng nhập vai xuất sắc của mình. Ảnh: tvN.

Trong khi phỏng vấn dàn cast chính, khi được đạo diễn tiết lộ có sự tham gia của Kim Dae Myung, hầu hết diễn viên đều tỏ ra phấn khích khi có cơ hội được làm việc chung với ngôi sao sinh năm 1980. Dù không nổi tiếng đình đám, bất cứ ai khi đã xem Kim Dae Myung diễn đều phải công nhận tài năng của anh.

Jung Kyung Ho chia sẻ trong buổi gặp đạo diễn lần đầu tiên: “Tôi chưa từng làm việc chung nhưng đã xem phim anh ấy đóng. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy”. Jo Jung Suk cũng thừa nhận Kim Dae Myung là một diễn viên giỏi.

Chính Kim Dae Myung đã khiến câu chuyện của bác sĩ ở khoa Sản trở nên gần gũi, chân thực, làm lay động tận tâm can khán giả.