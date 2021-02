Tài tử là ‘tình đầu’ màn ảnh của Son Ye Jin giờ ra sao?

Jo Seung Woo từng hóa thân thành mối tình đầu của Son Ye Jin trong bộ phim “The Classic” (2003). Tài tử được biết đến là ngôi sao đa tài của showbiz Hàn.

Sisyphus: The Myth - dự án truyền hình thứ 6 của Jo Seung Woo vừa lên sóng đài jTBC vào ngày 17/2. Trong phim, anh thủ vai kỹ sư thiên tài Han Tae Sool - bạn đồng hành cùng chiến binh đến từ tương lai Kang Seo Hae (Park Shin Hye đóng) trên hành trình tìm ra sự tồn tại của những sinh vật ẩn đang bí mật cư trú trong thế giới loài người.

Jo Seung Woo không phải là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hàn bởi anh vốn chuyên trị phim điện ảnh. Nam diễn viên đã gặt hái nhiều thành tựu trên màn bạc. Không chỉ thành công về diễn xuất, Jo Seung Woo còn có sự nghiệp nhạc kịch thăng hoa.

Từ tình yêu nhạc kịch tới đam mê diễn xuất

Jo Seung Woo sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha anh là ca sĩ Jo Kyung Soo. Chị gái của nam diễn viên là Jo Seo Yeon - cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc kịch Hàn.

Thời trung học, là người có “máu nghệ sĩ”, Jo Seung Woo không mặn mà với việc học hành trên lớp. Theo Channel-Korea, ba lô đến trường của ngôi sao họ Jo chất đầy đĩa CD thay vì sách vở. Bị ảnh hưởng bởi chị gái, anh nuôi ước mơ trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch. Do đó, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Jo Seung Woo ghi danh vào trường đại học Dankook, chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh.

Jo Seung Woo sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: Kpopmap.

Tình yêu dành cho nhạc kịch ở Jo Seung Woo nhanh chóng nhường chỗ cho diễn xuất. Sự thay đổi ấy xuất phát từ một lần anh tham gia thử vai cho bộ phim Chunhyang (2000). Vượt qua 1.000 ứng viên, Jo Seung Woo xuất sắc giành được suất diễn chính trong tác phẩm nói trên.

Channel-Korea cho hay Chunhyang có thể được xem là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên tham dự Liên hoan phim Cannes, mặc dù tại quê nhà, tác phẩm không thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem.

Jo Seung Woo gặt hái thành tích đáng kể ngay từ chặng đầu khởi nghiệp diễn xuất. Ảnh: Naver.

Chunhyang không chỉ cho Jo Seung Woo cơ hội sải bước trên thảm đỏ Cannes khi tuổi vừa tròn đôi mươi, mà còn giúp anh nhận được 2 đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Rồng xanh lần thứ 21 và Chuông vàng lần thứ 37. Đó là thành tích khởi đầu cho con đường nghệ thuật trải đầy hoa hồng của tài tử 41 tuổi.

“Tình đầu” màn ảnh của Son Ye Jin

Dấu ấn từ bộ phim đầu tay đưa Jo Seung Woo trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón. Tuy nhiên, trong thập niên 2000, nam diễn viên chủ yếu phát triển mảng điện ảnh, chưa lấn sân truyền hình. Đây cũng là giai đoạn sự nghiệp của anh thăng hoa.

Sau Chunhyang, công chúng Hàn dần quen với cái tên Jo Seung Woo thông qua thành công của loạt phim điện ảnh như The Classic (2003), Marathon (2005), Tazza: The High Rollers (2006), The Sword with No Name (2009)…

Trong The Classic, anh sắm vai Joon Ha - mối tình đầu ngọt ngào mà day dứt của nhân vật Joo Hee do Son Ye Jin thủ diễn. Jo Seung Woo kết hợp ăn ý với ngọc nữ họ Son, cho ra những thước phim đầy tinh tế và cảm xúc. Tài tử đã khắc họa trọn vẹn tâm trạng của một chàng trai từ khi biết yêu lần đầu cho đến khi phải chia xa người con gái mình thương.

Jo Seung Woo từng cùng Son Ye Jin viết nên chuyện tình đẹp mà buồn trong The Classic.

Song, The Classic chưa phải là bộ phim đưa danh tiếng Jo Seung Woo lên đỉnh cao. Bom tấn Marathon (2005) mới đem đến mốc son cho sự nghiệp của anh. Bộ phim gây tiếng vang lớn tại phòng vé khi bán được 5 triệu vé. Với vai diễn Yoon Cho Won trong Marathon, Jo Seung Woo lên ngôi Ảnh đế tại giải Baeksang lần thứ 41 và Chuông vàng lần thứ 42. Một năm sau đó, Tazza: The High Rollers tiếp tục khẳng định sức hút của tài tử trên màn bạc xứ kim chi.

Sau 12 năm ra mắt với tư cách diễn viên, mãi đến năm 2012, Jo Seung Woo mới chính thức có tác phẩm truyền hình đầu tiên. Nam diễn viên từng tiết lộ nguyên nhân ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ rằng: "Lý do tôi lười đóng truyền hình là vì thời gian ăn ngủ cũng không có, tính cách có thể sẽ thay đổi sau nhiều ngày đóng phim".

Dù lượng tác phẩm truyền hình Jo Seung Woo tham gia rất ít ỏi, chỉ khoảng 5 tác phẩm (chưa tính dự án mới nhất Sisyphus: The Myth), ngôi sao 41 tuổi vẫn gặt hái thành công nhất định.

Ngay ở bộ phim truyền hình đầu tiên mang tên The King’s Doctor, Jo Seung Woo đã “ẵm” giải danh giá Daesang tại lễ trao giải MBC năm 2012. Năm 2018, Jo Seung Woo thắng giải Thị đế (Nam diễn viên xuất sắc) tại Baeksang lần thứ 54 cho vai chính trong bom tấn truyền hình Stranger.

Không chỉ “mát tay” ở mảng phim ảnh, Jo Seung Woo còn có chỗ đứng vững chắc trong mảng nhạc kịch. Hơn 2 thập kỷ qua, anh đã góp mặt vào hàng chục vở nhạc kịch lớn nhỏ. Sân khấu nhạc kịch có Jo Seung Woo tham gia thường cháy vé vì lượng khán giả ủng hộ đông đảo.

Có thể nói, Jo Seung Woo là ngôi sao đa tài bởi anh vừa là diễn viên thực lực trên màn ảnh, vừa là nghệ sĩ tài hoa trên sân khấu nhạc kịch.

Độc thân ở tuổi U50

Jo Seung Woo có đời tư kín tiếng. Mối tình duy nhất anh từng công khai là nữ diễn viên Kang Hye Jung. Hai ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim Love Phobia (2006). Họ chia tay không lâu sau khi thông báo hẹn hò. Đến năm 2009, Kang Hye Jung lên xe hoa với nam rapper Tablo, còn tài tử họ Jo vẫn độc thân.

Cho tới hiện tại, khi tuổi đã ngoài tứ tuần, Jo Seung Woo vẫn đi về lẻ bóng, không vướng bất kỳ tin đồn hẹn hò nào.

Jo Seung Woo vẫn đang độc thân ở tuổi U50.

Channel-Korea cho hay tài tử từng tuyên bố muốn kết hôn vào năm 20 tuổi nhưng anh chưa tìm thấy tình yêu đích thực. Cũng theo trang tin này, ở hiện tại, Jo Seung Woo muốn lập gia đình nhưng anh nghĩ hôn nhân không phải là thứ có thể lên kế hoạch. Tất cả đều phụ thuộc vào duyên phận và tương lai.

Jo Seung Woo từng chia sẻ rằng anh cảm thấy rất khó để duy trì một mối quan hệ bởi tài tử luôn cố sống khép mình với thế giới bên ngoài khi diễn xuất và thuộc tuýp người “cuồng” công việc. Ngôi sao 41 tuổi cho rằng anh đã đi qua thời điểm vàng để kết hôn vì đặc thù nghề nghiệp, dù anh sẵn sàng yên bề gia thất bất cứ lúc nào.