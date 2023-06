Tài tử 'Kẻ hủy diệt' lên tiếng về cáo buộc sàm sỡ nhiều phụ nữ

Theo Yahoo, sau nhiều năm, Arnold Schwarzenegger thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ông nói: "Phản ứng phủ nhận của tôi lúc đầu là sự phòng thủ, tự bảo vệ bản thân. Bây giờ, tôi mới dám nhìn thẳng vào vấn đề và nói, thời gian khi nào không quan trọng. Nếu vụ việc xảy ra ở Muscle Beach cách nay 40 năm hoặc ngày nay, rõ ràng tôi vẫn sai".

Sao Kẻ hủy diệt nói những lời bào chữa của ông đều là "nhảm nhí". Hiện, Schwarzenegger chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì hành động, lời nói của ông.

Trở lại thời điểm cách đây 20 năm, vài ngày trước khi Schwarzenegger được bầu làm Thống đốc bang California, Los Angeles Times đăng tin 6 phụ nữ cáo buộc Schwarzenegger chạm vào người họ, có hành vi quấy rối tình dục khi đối phương chưa đồng ý.

Trong đoạn phim lưu trữ từ cuộc phỏng vấn trong chiến dịch tranh cử năm ấy, ngôi sao Fubar cho đây là những lời bịa đặt và tuyên bố "chưa bao giờ túm lấy ai, hoặc kéo áo, sàm sỡ bất kỳ người phụ nữ nào".

Tuy nhiên, khi phát biểu trên sân khấu, Schwarzenegger thừa nhận đôi khi cư xử không tốt trên phim trường và thường xuyên đùa giỡn, khiến người khác cho rằng đó là hành vi không đứng đắn.

"Tôi chỉ muốn nói với những người tôi đã vô tình xúc phạm, rằng tôi cực kỳ xin lỗi về điều đó", Schwarzenegger bày tỏ.

Carla Hall, phóng viên của Los Angeles Times đưa tin về vụ sàm sỡ, cũng xuất hiện trong phim tài liệu Arnold. Cô chia sẻ rằng rất ngạc nhiên trước phản ứng của công chúng vào thời điểm đó.

"Tôi khá sốc vì scandal không ảnh hưởng nhiều đến cuộc bầu cử và kết quả của Arnold", Hall nói.

