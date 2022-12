Tài tử James McAvoy phê bình thương hiệu ‘X-Men’

James McAvoy cho rằng việc tham gia "X-Men" là trải nghiệm tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng nêu lý do khiến thương hiệu phim về dị nhân gặp thất bại.

James McAvoy chỉ ra thất bại về loạt phim ‘X-Men’. Ảnh: CinemaBlend.

Theo Screen Rant, “Giáo sư X” James McAvoy nói với tờ GQ về lý do khiến chất lượng loạt phim X-Men của 20th Century Fox ngày một đi xuống. Tương lai của McAvoy cùng dàn diễn viên X-Men đang là chủ đề đang được người hâm mộ mong chờ. Đặc biệt hơn khi Vũ trụ điện ảnh Marvel đã có sự xuất hiện của Giáo sư X (Patrick Stewart) trong Doctor Strange 2 và dị nhân Namor (Tenoch Huerta) trong Black Panther 2.

Trong buổi phỏng vấn, McAvoy chia sẻ anh đã có trải nghiệm tuyệt vời khi thực hiện loạt phim X-Men. Tài tử cho rằng X- Men: Days of Future Past (2014) là bộ phim có chất lượng tốt hơn trong những lần xuất hiện của anh. Dẫu vậy, nam diễn viên thẳng thắn chỉ ra điểm hạn chế trong thương hiệu.

“Sau 4 phần phim, tôi nhận ra rằng nhà sản xuất đã không khai thác triệt để mối quan hệ giữa Giáo sư X và Magneto. Theo tôi, mối quan hệ giữa 2 nhân vật đã trở thành kim chỉ nam cho loạt phim kể từ X-Men: First Class (2011). Cho nên, tôi không hiểu tại sao họ lại bỏ qua yếu tố giá trị như vậy?”, McAvoy nói.

Nhân vật Giáo sư X và Magneto là cặp bài thiện ác nổi bật nhất trong loạt phim X-Men khi có mối quan hệ phức tạp từ thời trẻ tới khi về già. Theo đó, Giáo sư X lần lượt do Patrick Stewart và James McAvoy vào vai. Magneto do Ian McKellan và Michael Fassbender thể hiện. Cả 2 phiên bản của từng thủ lĩnh đều trở thành những nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ về loạt phim dị nhân.

James McAvoy cho rằng việc thiếu đột phá trong mối quan hệ giữa Giáo sư X và Magneto dẫn đến thất bại cho X-Men. Ảnh: 20th Century Fox.

Tuy nhiên, bộ đôi dị nhân do Stewart và McKellan thủ vai được đầu tư xây dựng chỉn chu hơn về cốt truyện và định hướng phát triển nhân vật. Tới phiên bản trẻ hơn do McAvoy và Fassbender đảm nhận rơi vào vòng lặp mập mờ trong mối quan hệ bạn hay thù. Điều đó khiến cho các phần hậu truyện X- Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016) và X-Men: Dark Phoenix (2019) không có sự đột phá.

Với việc nhân vật Giáo sư X của Patrick Stewart xuất hiện trong Doctor Strange 2, người hâm mộ tỏ rõ sự kỳ vọng về phiên bản X-Men của Fox sẽ xuất hiện ra sao trong MCU. Trả lời thắc mắc rằng có những tin đồn anh sẽ xuất hiện trong MCU, anh cho biết: "Hiện tại, tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ Marvel Studios. Nếu có thì chắc chắn tôi sẽ giữ bí mật về điều này".

Marvel Studios có định hướng xây dựng và tận dụng các nhân vật có giá trị lâu dài. Chính góc độ khai thác đa dạng, phong phú tạo tiền đề cho việc giới thiệu loạt nhân vật thương hiệu như X-Men trở nên hợp lý hơn trong dòng thời gian của Vũ trụ điện ảnh Marvel.