Tài tử Hugh Grant bị chê thô lỗ với MC trên thảm đỏ Oscar

Nhiều ý kiến cho rằng Hugh Grant có thái độ thô lỗ khi giao lưu với người mẫu Ashley Graham trên thảm đỏ Oscar lần thứ 95.

Ngày 13/3, Page Six đưa tin trước khi bước vào sân khấu chính của Nhà hát Dolby (Mỹ) để thưởng thức chương trình Oscar lần thứ 95, Hugh Grant được người mẫu Ashley Graham mời giao lưu với kênh ABC.

Graham đã hỏi nam diễn viên người Anh loạt câu hỏi cơ bản, chẳng hạn: "Anh hào hứng với điều gì ở lễ trao giải?", "Anh muốn ai thắng?" hoặc "Anh diện thiết kế của nhà mốt nào?".

Trước ống kính trực tiếp, Grant tỏ thái độ không hào hứng. "Chẳng có ai cụ thể cả", anh đáp khi được hỏi ủng hộ diễn viên nào. Grant thậm chí bỏ qua câu hỏi về trang phục vì cho rằng "đây chỉ là sản phẩm của người thợ may vô danh".

Hugh Grant khi được Ashley Graham phỏng vấn. Ảnh: ABC.

Lúc này, phản ứng của Graham là nở nụ cười tươi và cảm ơn vì sự xuất hiện của Grant. Người đẹp được khen xử lý khéo léo, trong khi cách trả lời của sao phim Notting Hill vấp tranh cãi.

"Hugh Grant cư xử như kẻ ngốc vậy. Anh ta thật thô lỗ với Ashley. Tôi bắt đầu bớt thích Hugh rồi đấy", người dùng Twitter viết. "Hãy cư xử chuẩn mực hơn nào Hugh Grant. Người phỏng vấn anh đang làm điều đó cho những người xem phim của anh và bỏ tiền vào túi của anh" là bình luận khác trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bài viết trên Page Six cũng ghi nhận một số ý kiến cho rằng Grant không sai, và sự hài hước kiểu Anh của nam diễn viên đã làm tăng thêm gia vị cho buổi phỏng vấn.

"MC cần phải suy nghĩ nhanh, thích nghi và linh hoạt. Câu hỏi dồn dập của cô ấy thật sự khiến người khác chán. Hugh không thô lỗ. Anh ấy chỉ hài hước một cách khô khan mà thôi", một thành viên mạng viết.

Hugh Grant (ảnh trái) tháp tùng vợ trên thảm đỏ Oscar lần thứ 95. Còn Ashley Graham đảm nhận vai trò MC cho một kênh truyền hình. Ảnh: Page Six.

Oscar lần thứ 95 khép lại với màn thắng đậm 7/11 đề cử của Everything Everywhere All at Once. Trong đó, Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi là diễn viên châu Á đầu tiên ẵm tượng vàng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Lễ trao giải diễn ra suôn sẻ, hầu như không có sự cố vì Viện Hàn lâm đã thành lập nhóm xử lý khủng hoảng để ứng phó với bất kỳ rủi ro nào.