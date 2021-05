Tài tử Hollywood ra sách thiếu nhi

Cuốn sách thiếu nhi do chính ngôi sao điện ảnh Channing Tatum viết, “The One and Only Sparkella”, vừa được ra mắt ngày 4/5.

Là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhiều năm qua và giờ đây nam tài tử Channing Tatum đang mang những trải nghiệm thực tế về tình phụ tử vào cuốn sách thiếu nhi sôi động do anh viết The One and Only Sparkella.

Con gái nhỏ đã truyền cảm hứng cho Channing Tatum. Ảnh: Forbes.

Channing Tatum chia sẻ với cây viết Jeff Conway của trang Forbes: “Cuốn sách thực sự là một trong những dự án yêu thích mà tôi từng thực hiện. Tôi chưa từng có ý định trở thành một tác giả, đặc biệt là một tác giả viết sách dành cho trẻ em. Nhưng sau đó bạn có một đứa trẻ, cuộc sống thay đổi, mọi thứ dạy bạn và đứa bé cũng thay đổi bạn. Trải nghiệm của tôi khi có con gái là tôi thực sự lo lắng về việc làm bố và làm bố một bé gái. Tôi không biết trải nghiệm của bé giữa thế giới này sẽ như thế nào và tôi sẽ kết nối với bé như thế nào".

Diễn viên kiêm tác giả 41 tuổi tiết lộ rằng khi biết mình có con gái, một trong những điều đầu tiên anh làm là lên YouTube học cách tết tóc vì anh không muốn trở thành một ông bố đưa con gái đến trường với mái tóc rối bù. Cho đến hiện tại, khi bé Everly được hơn bảy tuổi (chào đời năm 2013), Tatum nhận ra cách tốt nhất để kết nối với con gái nhỏ của mình là học cách sống trong thế giới của bé. “Hãy đeo thử khăn quàng lông, để bé sơn móng tay và trang điểm cho bạn. Điều đó rất thú vị và chỉ cần vui vẻ”, Channing nói.

Sau The One and Only Sparkella, Channing Tatum tiếp tục có những dự án mới về thế giới trẻ thơ. Ảnh: Amazon.

Cuốn The One and Only Sparkella là câu chuyện về tình cảm chân thật giữa cha và con gái. Và các nhân vật cũng luôn nhắc nhở nhau sống thật với bản thân và chấp nhận sự khác biệt ngay cả khi những người xung quanh không tin tưởng và hiểu được điều đó.

Là một câu chuyện hư cấu nhưng các tình tiết trong cuốn sách được lấy cảm hứng từ mối quan hệ vui vẻ của Channing với con gái nhỏ của anh. “Con bé đã truyền cảm hứng cho tôi... Chúng tôi có những buổi khiêu vũ nhỏ xinh và cô bé giống như một nhà thiết kế nhí. Cô bé rất sáng tạo”, nam diễn viên chia sẻ.

Trong khi Channing đang trở lại với các dự án Hollywood, trong đó có bộ phim mới Dog dự kiến ​​được phát hành vào năm tới, sự quan tâm của anh đối với thế giới trẻ thơ cũng không bị lu mờ. Channing xác nhận rằng anh đang bắt tay viết cuốn sách tiếp theo sau cuốn The One and Only Sparkella và đang làm việc với những người bạn trong giới kinh doanh để lên ý tưởng cho cuốn sách thứ ba.