Tài tử Hollywood mất hàng loạt vai diễn vì bê bối đời tư

Armie Hammer bị gạt khỏi hàng loạt dự án điện ảnh, truyền hình lớn vì bê bối tình dục.

Hàng loạt bê bối tình dục xảy ra khiến tài tử Armie Hammer mất thêm vai diễn lớn. Sau khi bị người phụ nữ tên Effie tố có hành vi bạo hành từ 4 năm trước, Armie Hammer nhanh chóng bị cảnh sát điều tra. Trong bối cảnh đó, nam diễn viên bị loại khỏi dự án Billion Dollar Spy, theo Variety.

Trước đó, Armie Hammer được chọn đóng chính cạnh tài tử Mads Mikkelsen trong Billion Dollar Spy. Trong bộ phim kể về hoạt động tình báo thời kỳ Chiến tranh lạnh, anh vào vai nhân viên CIA Brad Reid đến Moscow, Nga làm nhiệm vụ.

Variety đưa tin Billion Dollar Spy là tác phẩm duy nhất Hammer còn gắn bó nhưng cũng bị hủy bỏ. Anh không còn bất cứ dự án nào trong tương lai.

Những scandal như bị người tình cũ tố bạo dâm, có hành vi đánh đập... đang dần hủy hoại sự nghiệp của sao phim Call Me by Your Name.

Armie Hammer liên tục bị loại khỏi các dự án lớn do cáo buộc hiếp dâm.

Năm 2021 được xem là "đại hạn" của tài tử điển trai.

Nam diễn viên được cho là đã bị loại khỏi bộ phim Shotgun Wedding của Jennifer Lopez. Trong năm nay, tài tử 35 tuổi cũng phải rời khỏi The Offer - series kể về câu chuyện tạo ra The Godfather - và bộ phim chính trị Gaslit.

Giữa tháng 1, người đẹp Courtney Vucekovich gửi thư tố cáo Armie Hammer là người có hành vi bạo dâm. Nam diễn viên cũng vừa chia tay bà xã Elizabeth Chambers sau 10 năm chung sống.

Đến ngày 19/3, Reuter đưa tin nam diễn viên bị một người phụ nữ cáo buộc hiếp dâm. "Ngày 24/4/2017, tại Los Angeles, Armie Hammer cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo suốt 4 giờ. Hammer liên tục đập đầu tôi vào tường làm mặt tôi thâm tím", Effie nói với phóng viên.

Andrew Brettler, luật sư của Hammer, cho biết mối quan hệ dựa trên sự đồng thuận từ hai phía. Tuy nhiên, lý giải này bị công chúng cho là không thỏa đáng. Tài tử điển trai dần bị nhiều công ty và khán giả quay lưng.