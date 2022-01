Tài tử Higashide Masahiro bị công ty quản lý sa thải

Higashide Masahiro bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng sau những tai tiếng tình ái.

Ngày 17/1, Weekly Bunchun đưa tin nam diễn viên Higashide Masahiro bị công ty quản lý sa thải. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi bê bối đời tư của ngôi sao sinh năm 1988 khiến đơn vị chủ quản bị thiệt hại kinh tế, tổn thất hình ảnh nặng nề.

Theo trang tin FLASH, sau khi vụ ngoại tình chấn động với diễn viên Erika Karata bị lộ, sự nghiệp của Higashide Masahiro gặp khó khăn. Do sao nam không có thu nhập, công ty quản lý phải giúp anh đền bù nhiều khoản tổn thất với số tiền hơn 5 triệu USD cho nhãn hàng, đoàn làm phim.

Higashide Masahiro mất gia đình, sự nghiệp sau bê bối với Erika Karata. Ảnh: Hochi.

"Higashide Masahiro nói với truyền thông rằng anh ấy sẽ rời công ty để tìm hướng đi mới vào cuối tháng 1, nhưng thực chất là bị chấm dứt hợp đồng. Công ty quản lý đã phát chán với việc phải cưu mang anh ấy trong thời gian dài", nguồn tin thân cận với tài tử hạng A chia sẻ cho Weekly Bunchun.

Higashide Masahiro bị phát hiện ngoại tình với Erika Karata vào cuối tháng 1/2020. Họ hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Asako I & II (2018), kéo dài suốt 3 năm, ngay khi vợ của nam diễn viên đang mang thai. Thời điểm đó, Erika Karata mới 19 tuổi, vẫn là độ tuổi chưa thành niên tại Nhật Bản.

Sau khi tin tức ngoại tình bị lộ, nữ diễn viên Anne Watanabe quyết định ly hôn Higashide Masahiro. Bên cạnh đó, tài tử còn bị 4 nhà quảng cáo xóa bỏ tên khỏi các chiến dịch tuyên truyền, đài truyền hình tẩy chay.

Higashide Masahiro sinh năm 1988. Trước bê bối, anh là diễn viên truyền hình nổi tiếng Nhật Bản. Higashide Masahiro từng tham gia các bộ phim được chiếu khắp châu Á như Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú (Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)...