Tài tử Hàn Quốc nói về khối tài sản 43 triệu USD

Nam diễn viên Lee Seo Jin lần đầu chia sẻ những thông tin về gia thế, quá trình hoạt động nghệ thuật và tài sản cá nhân.

Theo Xports News, Lee Seo Jin là khách mời trong chương trình You Quiz on the Block của đài tvN. Tại buổi trò chuyện, MC Yoo Jae Suk đặt nhiều câu hỏi với tài tử Hàn xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống, công việc diễn viên và tài sản cá nhân.

Lee Seo Jin chia sẻ anh từng tốt nghiệp ngành kinh tế của Đại học New York (Mỹ). Tuy nhiên, anh luôn mơ ước bản thân trở thành diễn viên từ khi còn trẻ.

Khi Lee Seo Jin chia sẻ nguyện vọng theo đuổi con đường nghệ thuật với gia đình, cha anh tỏ ra ngạc nhiên và một mực phản đối.

Lee Seo Jin phủ nhận thông tin sở hữu tài sản 43 triệu USD .

Cũng trong chương trình, tài tử Hàn phủ nhận thông tin anh được miễn nhập ngũ vì xuất thân từ gia tộc quyền thế. Ngôi sao 51 tuổi chia sẻ: "Tôi từng là sĩ quan trong quân đội. Đó là quãng thời gian hạnh phúc và đầy tự hào. Đàn ông Hàn Quốc ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Tôi không ngoại lệ".

Khi MC Yoo Jae Suk đề cập về những tin đồn tài tử sở hữu khối tài sản 60 tỷ won (khoảng 43 triệu USD ), Lee Seo Jin bật cười.

Anh đáp: "Nếu có số tiền đó trong tay, tôi đã không ngồi ở đây. Thậm chí, tôi cũng không phải vất vả để làm việc mỗi ngày".

Lee Seo Jin (sinh năm 1971) là ngôi sao có gia thế hiển hách bậc nhất showbiz Hàn. Ông cố nội nam diễn viên từng nắm vị trí cao nhất trong chính phủ Nhà nước lâm thời Hàn Quốc (tương đương với Tổng thống Hàn Quốc ngày nay). Cụ Lee Bo Yeong - ông nội Lee Seo Jin - Thống đốc đầu tiên của ngân hàng nhà nước Hàn Quốc, là người đặt nền móng cho nền công nghiệp vận tải và đưa hệ thống xe buýt đi vào hoạt động.

Cha nam diễn viên là ông Lee Jae Eung - Giám đốc Ngân hàng Tín dụng Anhung Mutual. Mẹ là thiên kim tiểu thư tập đoàn kinh tế lớn. Bản thân nam diễn viên đang giữ chức CEO của Ask Veritas Assets Management - công ty quản lý tài chính, bất động sản nổi tiếng. Đài KBS từng làm phóng sự về gia tộc quyền lực của Lee Seo Jin.