Tài tử Hàn không đẹp trai nhưng có mọi thứ

Gia nhập ngành giải trí từ năm 2004, Lee Seung Gi gặt hái thành công ở cả ba lĩnh vực ca hát, phim ảnh và dẫn chương trình. Cuộc sống của anh được ví như nam chính tiểu thuyết.

Cùng với "MC quốc dân" Yoo Jae Suk và "cô tiên quốc dân" Kim Yuna, nam diễn viên, ca sĩ Lee Seung Gi được nhận định là ngôi sao không có antifan tại Hàn Quốc. Lee Seung Gi không có ngoại hình đẹp trai gây choáng ngợp như Lee Min Ho, Song Joong Ki hay Hyun Bin, nhưng anh có trong tay mọi thứ.

Ngay từ ngày đầu gia nhập ngành giải trí, Lee Seung Gi luôn được công nhận là ngôi sao "tài đức vẹn toàn". Khán giả yêu mến tới mức hầu như gia đình nào cũng mong có được chàng rể như nam diễn viên, đây cũng là lý do dẫn tới biệt danh "chàng rể quốc dân" của ngôi sao 34 tuổi.

Lee Seung Gi được mệnh danh "chàng rể quốc dân" của Hàn Quốc.

Người đàn ông sánh vai cùng những nữ thần hàng đầu showbiz

Lee Seung Gi xuất thân là ca sĩ. Anh được giọng ca gạo cội Lee Sun Hee phát hiện và đưa về công ty quản lý đào tạo trong 2 năm trước khi chính thức ra mắt khán giả vào ngày 5/6/2004. Thời điểm "chào sân" Kpop, Lee Seung Gi vừa tròn 17 tuổi.

Khởi nghiệp trên sân khấu âm nhạc nhưng với khán giả châu Á, Lee Seung Gi lại tạo được nhiều dấu ấn hơn trên lĩnh vực phim ảnh. Ngay trong năm đầu tiên gia nhập showbiz, Lee Seung Gi đã nhận được một vai phụ trong sitcom Nonstop 5. Hai năm sau đó, nam ca sĩ được giao vai chàng rể út Hwang Tae Ja trong phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Đây cũng là bộ phim giúp khán giả châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng nhớ mặt Lee Seung Gi.

Năm 2009, mới chỉ với bộ phim thứ 3 trong sự nghiệp, Lee Seung Gi đã được giao vai nam chính. Anh vào vai Sun Woo Hwan trong bộ phim ăn khách Người thừa kế sáng giá, đóng cặp cùng Han Hyo Joo. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã là ngôi sao sáng giá của màn ảnh nhỏ và được tôn vinh là mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất showbiz.

Người thừa kế sáng giá có mức rating cao nhất là 47.1%, trở thành phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2009. Thành công của tác phẩm nâng cao tên tuổi và giá trị thương mại của Lee Seung Gi, giúp anh nhận được vai chính tiếp theo trong Bạn gái tôi là hồ ly.

Ngôi sao 34 tuổi hợp tác với Suzy trong hai phim Gu Family Book (2013) và Vagabond (2019).

Trong tác phẩm mới, ngôi sao sinh năm 1987 đóng cặp cùng Shin Min Ah. Bộ phim tạo nên nhiều cơn sốt trong giới trẻ châu Á như phái nữ thích mặc váy trắng và để tóc dài như Shin Min Ah, mua đùi gà bông giống quà tặng nam chính dành cho nữ chính... Liên tiếp có hai phim gây sốt, Lee Seung Gi bắt đầu được xem như ngôi sao bảo chứng rating mới của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Năm 2012, Lee Seung Gi hợp tác với "đả nữ" Ha Ji Won trong The King 2 Hearts. Năm 2014, anh đóng You're All Surrounded cùng một trong những mỹ nữ đẹp nhất lịch sử SM - Go Ah Ra. Sau khi xuất ngũ vào năm 2017, ngôi sao đa tài lại sánh đôi cùng người đẹp Oh Yeon Seo trong Hoa du ký.

Đáng kể nhất là việc Lee Seung Gi đã hai lần đóng cặp cùng "tình đầu quốc dân" Suzy. Cặp sao từng gây chú ý trong Gu Family Book (Cửu gia thư) (2013), sau đó tái hợp trong Vagabond (2019). Ngay cả khi đóng phim điện ảnh Love Forecast (2015), anh cũng sánh vai cùng người đẹp nổi tiếng Moon Chae Won.

Trong 17 năm sự nghiệp, Lee Seung Gi không đóng nhiều phim, nhưng mỗi phim đều sánh đôi cùng những người đẹp nổi tiếng nhất, tạo được dấu ấn riêng biệt và được giới chuyên môn công nhận khả năng diễn xuất.

Không chỉ sánh đôi cùng những người đẹp hàng đầu trên màn ảnh, Lee Seung Gi còn khiến đàn ông Hàn Quốc ghen tị khi công khai hẹn hò với YoonA (SNSD) vào ngày 1/1/2014. Trước đó một năm, khi gặp gỡ trong show truyền hình Strong Heart, tài tử sinh năm 1987 từng thổ lộ "nữ thần Kpop" YoonA chính là hình mẫu lý tưởng của anh.

Đáng tiếc, mối tình trai tài gái sắc của "chàng rể quốc dân" và "nữ thần Kpop" không kéo dài lâu. Hai người tuyên bố chia tay sau 1 năm 9 tháng với lý do công việc bận rộn.

YoonA - Lee Seung Gi từng được xem là đôi "tiên đồng ngọc nữ" của ngành giải trí Hàn.

"Hoàng tử ballad" tới "chàng rể quốc dân"

Khán giả nước ngoài đôi khi quên mất Lee Seung Gi vốn là ca sĩ, nhưng khán giả Hàn Quốc thì không. Bởi ngoài "chàng rể quốc dân", anh còn có một biệt danh khác là "hoàng tử ballad".

Ca khúc đầu tay Because You’re My Woman của Lee Seung Gi được bình chọn đứng đầu top 10 các ca khúc phổ biến nhất của thập kỷ 2000 ở Hàn Quốc. Đây được xem là thánh ca tỏ tình của các thanh niên trót phải lòng những cô gái lớn tuổi hơn ở xứ kim chi.

Các ca khúc sau của anh như Words That Are Hard To Say (2006), Please, Hope and Desire, White Lie (2007)... đều có thành tích nhạc số tốt, được đông đảo khán giả yêu thích.

Năm 2009, ngôi sao 37 tuổi một lần nữa khuấy đảo các bảng xếp hạng và lễ trao giải âm nhạc với siêu hit Will You Marry Me. Will You Marry Me phổ biến tới mức người dân Hàn Quốc coi đây là ca khúc đương nhiên phải mở trong các lễ đính hôn, đám cưới.

Không chỉ đóng phim tốt, hát hay, Lee Seung Gi còn có duyên làm MC. Anh góp mặt trong dàn cast của 1 Night 2 Days - chương trình giải trí nổi tiếng nhất của đài KBS với tuổi đời 14 năm. Nam diễn viên còn là người "cầm trịch" talk show đình đám một thời Strong Hearts.

Dân mạng từng đùa rằng Lee Seung Gi sống cuộc đời giống nam chính tiểu thuyết.

Dân mạng Hàn Quốc từng đùa rằng cuộc đời Lee Seung Gi đẹp như cuốn tiểu thuyết khi nam diễn viên luôn là người đứng đầu, là ngôi sao sáng trong bất kỳ lĩnh vực nào anh tham gia.

Chẳng hạn, Lee từng được Tổng thống Hàn Quốc tuyên dương là công dân gương mẫu vào năm 2011, được chọn làm người đại diện Hàn Quốc tham gia rước đuốc Olympic 2012 tại Anh. Cùng năm, anh còn được Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự trong việc tuyên truyền chiến dịch "Vì một cuộc Bầu cử Tổng thống minh bạch, công bằng".

Khi nhập ngũ, Lee Seung Gi được ban chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Quân sự Hàn Quốc Nonsan (KATC) trao Huân chương danh dự và bằng khen vì đạt điểm huấn luyện cơ bản cao nhất trong số các tân binh nhập ngũ cùng đợt. Ban huấn luyện còn trao cho ngôi sao 34 tuổi danh hiệu "Chỉ huy trung đội mẫu mực".

Kết thúc khóa huấn luyện quân sự cơ bản, Lee Seung Gi được chọn vào Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt Hàn Quốc (SWC) - Nhóm Tình báo đặc biệt, nhờ lời cam kết, bảo lãnh tuyệt đối từ KATC. Đây là đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của lực lượng quân đội Hàn Quốc, thường chỉ nhận các chiến binh ưu tú đã có thời gian phục vụ trong các đơn vị thuộc lục quân. Trong hơn 20 năm (tính tới 2016), anh là nghệ sĩ giải trí duy nhất, đồng thời là tân binh hiếm hoi được nhận vào phục vụ tại SWC.

Thành công từ sớm từ năm 17 tuổi, nắm trong tay khối tài sản lớn và là chủ nhân của nhiều căn biệt thự giá hàng tỷ USD, Lee Seung Gi lại có lối sống giản dị, không thích dùng hàng hiệu. Khán giả hiếm khi thấy anh mua đồ đắt tiền, cũng hạn chế chụp ảnh nhà riêng. Thậm chí, lần hiếm hoi dân mạng thấy Lee Seung Gi lái xe hơi đắt tiền là khi anh hẹn hò với YoonA.

Khi không đóng phim, Lee Seung Gi chỉ ở nhà hoặc đi đá bóng.

Nam diễn viên cũng là người kín tiếng về đời tư. Suốt 17 năm sự nghiệp, Lee Seung Gi chưa từng công khai hẹn hò hay vướng tin đồn tình cảm với bất kỳ ai, ngoại trừ mối tình với YoonA. Sau khi chia tay người đẹp sinh năm 1990, anh dành toàn bộ thời gian để làm việc.

Dispatch và một số trang tin Hàn Quốc từng tuyên bố Lee Seung Gi là một trong 4 ngôi sao khiến cánh săn ảnh "bó tay", không thể tìm hiểu được bất kỳ điều gì vì đời tư quá trong sạch. Ngoài thời gian làm việc, Lee Seung Gi chỉ ở nhà hoặc đi đá bóng với bạn bè. Một người bạn thân thiết của anh từng đùa rằng: "Lee Seung Gi giống như một tu sĩ, chỉ thiếu mỗi việc cạo đầu mà thôi".