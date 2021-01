Tài tử Hàn bị cáo buộc tấn công tình dục đồng nghiệp

Một nam diễn viên Hàn Quốc đang bị điều tra vì hành vi tấn công tình dục đồng nghiệp nữ.

Theo thông tin độc quyền của Sports Kyunghyang, một nam diễn viên 40 tuổi (tạm gọi là A) đang bị cảnh sát điều tra vì hành vi tấn công tình dục người mẫu trẻ (cô B).

Sports Kyunghyang cho hay nam diễn viên và nữ người mẫu có mối quan hệ quen biết từ trước. Anh này chủ động hẹn cô đến ngôi nhà ở Gyeonggi-do để tham gia bữa tiệc. Sau buổi tiệc, nam diễn viên đã giở trò đồi bại.

Nam diễn viên đang bị điều tra vì tấn công tình dục đồng nghiệp nữ. Ảnh minh họa.

“Vào ngày xảy ra vụ án, anh ta dụ đàn em đi uống rượu với người quen. Anh ta đưa cô ấy đến một biệt thự thuộc tỉnh Gyeonggi, nơi anh ta được thừa kế từ gia đình. Địa điểm hẹn ở nơi hẻo lánh và không có người quen nào được mời đến như lời anh ta nói. Khi đến nơi, anh ta bắt đầu hành hung, tấn công cô ấy. Cơ thể cô ấy đầy vết bầm tím”, nguồn tin cho hay. Sau sự việc, nạn nhân đã trình báo cảnh sát.

Phía cảnh sát cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất quá trình lấy lời khai của nữ người mẫu và đang triệu tập nam diễn viên. Hiện, người mẫu B phải điều trì tâm lý sau vụ tấn công.

A tham gia bộ phim năm 2017, Man of Will hay Beasts that Cling to the Straw, Good Casting (ra mắt năm 2020). Nam diễn viên đang trong quá trình quay một bộ phim khác.