Tài tử gốc Á phá vỡ định kiến ở Hollywood

Theo tạp chí Variety, Riz Ahmed đã phá vỡ những định kiến của Hollywood để trở thành ngôi sao đạo Hồi được săn đón tại kinh đô điện ảnh.

Theo tạp chí Variety, năm 2006, Riz Ahmed có được vai diễn đột phá Shafiq Rasul trong bộ phim The Road to Guantánamo. Lúc đó, tài tử người Pakistan vừa bước qua tuổi 26. Từ vai diễn người đàn ông Hồi giáo bị giam giữ tại Vịnh Guantánamo, nam diễn viên phát triển sự nghiệp ấn tượng tại Hollywood.

Sau 15 hoạt động ở kinh đô điện ảnh, ngôi sao gốc Pakistan dần ghi dấu ấn. Hiện tại, anh là một trong những ngôi sao được săn đón bậc nhất tại kinh đô điện ảnh, theo Variety.

Riz Ahmed là ngôi sao đạo Hồi được săn đón tại Hollywood. Ảnh: Variety.

Tài tử đạo Hồi thành công ở Hollywood

Sau khi được đề cử giải Oscar cho Sound of Metal, người đàn ông 38 tuổi phá vỡ sự nam tính truyền thống, định nghĩa lại khái niệm ngôi sao màn bạc.

Sau bộ phim, Riz Ahmed tiếp tục rũ bỏ hình ảnh hào nhoáng, hóa thân thành rapper người Anh gốc Pakistan trong Mogul Mowgli và cựu sĩ quan quân đội vật lộn với cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh trong Encounter.

Hai bộ phim là phương tiện làm nổi bật nét diễn gai góc của nam diễn viên. Vào thời điểm một thế hệ diễn viên toàn chạy theo phim siêu anh hùng, Ahmed đang tạo ra con đường mới cho riêng mình.

“Đường đi của Ahmed hoàn toàn cắt ngang thế giới phát trực tuyến, cho phép anh tạo ra những bộ phim hay như thập niên 1960-1970”, Variety bình luận.

Việc Ahmed được các nhà sản xuất tại Hollywood chú ý tạo ra hướng đi mới cho các diễn viên đạo Hồi. Từ lâu, họ phải đấu tranh để có được tiếng nói tại kinh đô điện ảnh. “Đây không phải là việc của cá nhân tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm lên tiếng và trao quyền cho mọi người”, anh nói.

Tạo hình của Riz Ahmed trong bộ phim Rogue One: A Star Wars Story. Ảnh: Walt Disney.

Trước khi có sự nghiệp thăng hoa ở Hollywood, Riz Ahmed có quá trình làm nghề nhiều khó khăn.

Ahmed lớn lên ở London, Anh. Gia đình của Ahmed là người nhập cư từ Pakistan. Thuở nhỏ, nam diễn viên chỉ có thể nói tiếng Urdu. Anh luôn tìm cách hòa nhập vì lớn lên trong gia đình bị kẹt giữa hai nền văn hóa.

Khi lớn lên, Ahmed theo dõi nhiều bộ phim của Thành Long. “Tôi thích ý tưởng pha trộn thể loại hành động và hài trong phim của Thành Long. Tôi cũng yêu thích Lý Tiểu Long. Đây là những người đàn ông nước ngoài nổi tiếng ở Hollywood”, ngôi sao 39 tuổi nói.

Nam diễn viên nói anh được truyền cảm hứng khi chứng kiến những người đàn ông nhỏ người nhưng mạnh mẽ và thành công.

Trước đây, Ahmed không nghĩ đến việc tìm kiếm cơ hội ở Hollywood. Khi theo học tại Đại học Oxford, anh cùng nhóm sinh viên trong cộng đồng đạo Hồi thành lập nhóm nhạc underground. Nam diễn viên có rap name là Riz MC.

Năm 2012, Riz Ahmed xuất hiện trong hai bộ phim The Road to Guantánamo và The Reluctant Fundamentalist. Tuy nổi tiếng ở quê nhà, nam diễn viên luôn hoài nghi liệu bản thân có thành công hay không. Vì vậy, Ahmed từng từ chối thử sức ở kinh đô điện ảnh.

“Tôi nhớ từng nói chuyện với Idris Elba ở London. Tôi từng không muốn đến Mỹ vì nghĩ rằng họ sẽ không trọng dụng mình”, Ahmed nói.

Tuy nhiên, sau khi được Elba chia sẻ anh từng gặp khó khăn khi là người đàn ông da màu tìm kiếm cơ hội trong ngành công nghiệp điện ảnh, Riz Ahmed quyết định tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.

Năm 2014, Ahmed rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng đến California để thử vai trong bộ phim Nightcrawler. Vai diễn không thành công nhưng lại giúp nam diễn viên được các đạo diễn để mắt. Hai năm sau, chàng trai gốc Pakistan trở thành ngôi sao trong loạt phim The Night Of của HBO.

Vào vai sinh viên người Mỹ gốc Pakistan, Ahmed được giới phê bình đánh giá cao. Anh có màn nhập vai ấn tượng khi dễ dàng chuyển đổi từ tài xế taxi sang trùm ma túy trong tám tập phim.

Diễn xuất trong phim mang về cho nam diễn viên giải Emmy hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong loạt phim giới hạn. Giải thưởng đưa Ahmed trở thành người Hồi giáo và là người Nam Á đầu tiên giành giải thưởng diễn xuất chính.

“Tôi từng nghi ngờ bản thân, không nghĩ rằng mình tạo dựng được sự nghiệp. Sau The Night Of, tôi có nhiều động lực. Ngành công nghiệp điện ảnh luôn thúc đẩy bạn cố gắng và ngăn bạn thành con người tự mãn”, Ahmed nói.

Tương lai của tài tử người Pakistan

Sau sáu năm kể từ bộ phim The Night Of ra mắt, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án thương mại ăn khách như phần tiếp theo trong loạt Jason Bourne của Matt Damon, Rogue One: A Star Wars Story của Disney và Venom của Sony.

Trong lúc tạo dựng sự nghiệp ở Hollywood, Riz Ahmed trở thành “con cưng mạng xã hội”, theo Variety.

Mỗi lần xuất hiện, tài tử gốc Pakistan luôn thu hút sự chú ý, từ việc có mặt trên hàng ghế đầu tại Tuần lễ thời trang Milan, sự kiện Met Gala đến việc xuất hiện trong MV Boys của Charli XCX. Tại thảm đỏ Oscar năm 2021, cái tên Riz Ahmed trở thành xu hướng trên Twitter nhờ khoảnh khắc chỉnh tóc cho vợ.

Khi phóng viên đề cập vấn đề này, Ahmed cho rằng anh biết ơn người hâm mộ. Nhưng với tư cách diễn viên, anh muốn được khán giả nhớ đến là diễn viên nhiều hơn.

Vai diễn trong Sound of Metal giúp Riz Ahmed được đề cử giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Amazon.

Theo lời nam diễn viên, Sound of Metal và bộ phim sắp tới Mogul Mowgli cho phép anh vượt qua bản thân, không đóng khung trong loại vai diễn nào.

Giới làm phim cũng dành nhiều lời khen cho tài tử gốc Á. “Ahmed là diễn viên giỏi. Không có gì phải để chê về anh ấy”, Jennifer Salke, người đứng đầu Amazon Studios nói.

Cô đồng thời cho biết hãng phim ký hợp đồng dài hạn với nam diễn viên để sản xuất nhiều bộ phim khác. “Bạn không thể rời mắt khỏi anh ấy. Với lịch sử của ngành công nghiệp điện ảnh, rất khó để xuất hiện một người đàn ông dám phá vỡ khuôn mẫu”, Salke nói thêm.

Hồi tháng 9, khi bộ phim Encounter ra mắt tại Liên hoan phim Telluride, các nhà làm phim khen ngợi khả năng diễn xuất của Riz Ahmed. Trong phim, nam diễn vào vai Malik, cựu hải quân lục chiến chuẩn bị đối mặt cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Ahmed làm việc cùng cố vấn quân sự để hiểu rõ tâm lý quân nhân. Anh cho rằng nhiều người hiểu lầm về tính cách, có quan niệm sai lầm về những người lính. Đây là cơ hội để nam diễn viên thể hiện điều đó.

Janina Gavankar, sao phim The Morning Show và Big Sky, đóng vai vợ của Ahmed. Trong phim, hai người có con nhưng chưa được đạo diễn đặt tên. Nữ diễn viên liên lạc với Ahmed, chính anh là người đặt tên cho con, tạo ra câu chuyện phong phú hơn cho cặp vợ chồng trong phim.

Là ngôi sao Hồi giáo thành công ở Hollywood, Riz Ahmed muốn tham gia những tác phẩm nói về cộng đồng. Sắp tới, tài tử gốc Á đóng bộ phim chuyển thể từ cuốn sách Exit West. Tác phẩm kể về những người nhập cư được phân phối để chiếu trên Netflix.