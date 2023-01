Tài tử Gerard Butler vô tình bôi axit lên mặt

Trong quá trình thực hiện bộ phim "Plane", Gerard Butler đã gặp sự cố nguy hiểm trên một chiếc máy bay.

Dung mạo của Gerard Butler không bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau lần anh vô tình bôi axit lên mặt.

Trong cuộc phỏng vấn trên Late Night with Seth Meyers, Gerard Butler kể chi tiết về ngày quay căng thẳng trên phim trường Plane. Ở tác phẩm hành động này, anh thủ vai phi công khó tính, có lúc phải làm việc trên bộ phận hạ cánh của máy bay.

Tài tử nhớ lại: "Tôi thò tay vào giữa hai bánh xe trên máy bay, giả vờ rằng tôi biết mình đang làm gì. Nhưng mỗi lần đưa tay ra, tôi đều dính đầy máu và chất lỏng màu xanh lá cây. Tôi không biết chất lỏng đó là gì".

Theo Insider, loại chất Butler nhắc đến là chất lỏng tổng hợp, về cơ bản là axit photphoric. Khi Butler đưa tay lên mặt và lau mồ hôi, dung dịch này đã thấm vào da của anh.

Nam diễn viên Gerard Butler đóng chính trong bộ phim Plane sẽ phát hành trong năm nay. Ảnh: Insider.

"Nó ở trong cổ họng tôi, trong cả miệng, mắt và mũi của tôi nữa. Mặt của tôi bị bỏng rát khi dính phải nó. Các phi công của hãng hàng không có mặt ở đó đã nhìn tôi và hét lên: 'Không'", Butler nói. Nam diễn viên cho biết cảm giác bỏng rát trên mặt kéo dài hàng giờ liền, nhưng may mắn không làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới diện mạo điển trai của anh.

Theo nghiên cứu của Đại học Hàng không và Công nghệ Spartan năm 2021, một số loại chất lỏng thủy lực tổng hợp tồn tại trên bộ phận hạ cánh của máy bay được làm từ hợp chất có nguồn gốc rượu và axit photphoric. Màu sắc của chất này thường là xanh lá cây hoặc tím hoặc hổ phách.

Axit photphoric thường gây độc cho máu, gan, da, mắt và tủy xương. Sự tiếp xúc liên tục, kéo dài và nhiều lần hóa chất này có thể gây kích ứng mắt và da mạn tính, kích ứng phổi dẫn đến cuống phổi thường xuyên bị tổn thương.

Gerard James Butler sinh năm 1969, là diễn viên người Scotland. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1996, anh từng sánh đôi minh tinh Angelina Jolie trong phần 2 Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003). Tiếp theo đó, anh trở nên nổi tiếng với vai chính trong phim The Phantom Of The Theatre (2004).

Năm 2013, Butler ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp với thành công của bộ phim hành động Olympus Has Fallen (Nhà Trắng thất thủ). Bên cạnh đó, tài năng của anh còn được công nhận qua 300, P.S. I Love You, Nim's Island, RocknRolla, The Bounty Hunter...