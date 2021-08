Tài tử gạo cội cứu doanh thu phim Hàn như thế nào?

Những bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao của điện ảnh Hàn Quốc giữa đại dịch sở hữu nhiều điểm chung có thể khái quát thành công thức.

Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), trong năm 2019, 10 tác phẩm nội địa ăn khách nhất thị trường điện ảnh nước này đã thu tổng cộng hơn 467 triệu USD từ phòng vé nội địa. Bước sang năm 2020, con số này giảm mạnh, chỉ dao động trong khoảng 202 triệu USD .

Tới 2021, Covid-19 vẫn phủ bóng đen lên ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Trong 8 tháng đầu năm, Escape from Mogadishu, Sinkhole và Hostage: Missing Celebrity đang là ba tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất. Ra mắt trong mùa hè, thành tích của các phim lần lượt là 24,1 triệu USD , 15,5 triệu USD và 7,88 triệu USD .

The Man Standing Next thu hút hơn 4,7 triệu lượt khán giả Hàn Quốc tới rạp thưởng thức. Ảnh: Showbox Corp.

Con số này thấp hơn đáng kể so với ba tác phẩm Hàn Quốc dẫn đầu phòng vé năm 2020 là The Man Standing Next - 37,96 triệu USD (phát hành trước thời điểm đại dịch bùng phát), Deliver Us from Evil - 35,55 triệu USD và Peninsula - 30,45 triệu USD .

Những bộ phim hành động vượt khỏi Hàn Quốc

Năm 2020, top 10 phim thương mại ăn khách nhất của Hàn Quốc có Steel Rain 2: Summit. Tác phẩm chính kịch, giật gân với Jung Woo Sung (48 tuổi) thủ vai chính xoay quanh cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ.

Một vụ bắt cóc táo tợn đã xảy ra ngay giữa cuộc họp. Lãnh đạo cấp cao của ba quốc gia đã bị giam giữ trên một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Steel Rain 2: Summit cán mốc 1 triệu vé bán ra chỉ sau một tuần, thu tổng cộng 13,5 triệu USD và xếp vị trí thứ 7.

Escape from Mogadishu lấy bối cảnh giai đoạn đầu của cuộc nội chiến Somali và nỗ lực của hai miền Triều Tiên để được công nhận là thành viên của Liên hợp Quốc những năm cuối thập niên 1980, đầu 1990. Phim tái hiện lại một phần cuộc trốn thoát có thật của các nhân viên sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên bị mắc kẹt tại Somali giữa cuộc xung đột vũ trang.

Escape from Mogadishu là phim Hàn Quốc đầu tiên bán được 1 triệu vé trong năm 2021. Ảnh: Filmmaker R & K.

Bộ phim của Jo In Sung cùng Deliver Us from Evil đều là những tác phẩm được đầu tư thực thiện tại nước ngoài. Deliver Us from Evil quay tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Toàn bộ việc ghi hình cho Escape from Mogadishu được thực hiện tại Morocco.

Trong hai năm trở lại đây, việc ra nước ngoài quay phim đã trở nên phổ biến với điện ảnh Hàn Quốc. Đầu 2020, ê-kíp sản xuất bộ phim Bogotá: City of the Lost với Song Joong Ki đóng chính đang ghi hình tại Colombia trước khi buộc phải trở về Hàn vì Covid-19 bùng phát. Tới nay, phim vẫn chưa thể hoàn thành do ảnh hưởng của đại dịch.

Hồi tháng 7/2020, Hyun Bin và Hwang Jung Min từng di chuyển tới Jordan để ghi hình phim hành động Bargaining. Hai tài tử lần lượt vào vai nhân viên tình báo và một nhà ngoại giao cùng thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin người Hàn mắc kẹt tại Trung Đông.

Việc đưa câu chuyện ra ngoài Hàn Quốc cho thấy các nhà làm phim đang nỗ lực làm mới thể loại phim hành động, giật gân. Họ cung cấp cho khán giả những khung cảnh mới, nền văn hóa mới làm phông nền cho cuộc chiến một mất một còn trên màn ảnh.

Tài tử gạo cội vẫn là chống lưng của phòng vé

Bộ phim The Man Standing Next lấy bối cảnh những năm 1970, xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực giữa Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA), giới chính khách nước này và các thế lực từ Mỹ.

Trong phim, Lee Byung Hun thủ vai Kim Kyu Pyeong, Giám đốc KCIA đồng thời là kẻ ám sát Tổng thống Park (Lee Sung Min). Thời điểm The Man Standing Next phát hành, cả Lee Byung Hun và bạn diễn Lee Sung Min đều đã ngoài 50.

Tài tử Hwang Jung Min liên tiếp có phim mới ra mắt trong thời điểm đại dịch. Ảnh: Filmmaker R & K.

Vai chính Deliver Us from Evil được trao cho tài tử Hwang Jung Min. Độ tuổi trung bình của dàn diễn viên thủ vai bộ ba nhân vật chính trong phim - gồm Hwang Jung Min (51 tuổi), Lee Jung Jae (49 tuổi) và Park Jung Min (34 tuổi) - là 44,6 tuổi.

Nam chính của Sinkhole là Kim Sung Kyun, 41 tuổi. Hostage: Missing Celebrity là bộ phim thứ hai của Hwang Jung Min trên màn ảnh rộng giữa đại dịch. Trong tác phẩm hành động giật gân, anh thủ vai tài tử màn bạc bị một nhóm tội phạm bắt cóc và giam giữ.

Cuối cùng, Jo In Sung - nam chính của Escape from Mogadishu - và Kang Dong Won từ Peninsula vừa tròn tuổi 40 trong năm nay. Họ là hai gương mặt trẻ nhất trong dàn nam chính của chùm phim Hàn lọt top 3 doanh thu phòng vé 2020 và 2021.

Dàn diễn viên chính ăn khách nhất màn ảnh rộng Hàn Quốc hai năm qua phần lớn đều ở độ tuổi tiệm cận hoặc đầu trung niên. Tuy nhiên, đây không phải xu hướng mới trong đại dịch mà đã là đặc trưng của màn ảnh rộng xứ kim chi nói riêng và thế giới nói chung.

Dương thịnh âm suy

Màn ảnh rộng Hàn Quốc chuộng những bộ phim với nhân vật chính là nam giới. Nửa thập kỷ qua, chùm tác phẩm có doanh thu nội địa cao nhất xứ kim chi đều vắng bóng minh tinh ở vị trí trung tâm.

Train to Busan (2016) có Gong Yoo đóng vai chính, A Taxi Driver (2017) xoay quanh nhân vật do Song Kang Ho thủ vai. Năm 2018, Along with the Gods: The Last 49 Days với Ha Jung Woo trong vai chính thu 87,7 triệu USD . Tới 2019, Parasite quy tụ dàn nhân vật đông đảo nhưng trung tâm vẫn là vai ông bố của Song Kang Ho.

Hình ảnh Seo Ye Ji trong Recalled (2021). Ảnh: Finecut Co., Ltd.

Giữa đại dịch, xu hướng này không thay đổi. Escape from Mogadishu thiếu vắng nhân vật nữ trên poster lẫn dàn nhân vật trung tâm. Trong danh sách 10 phim ăn khách nhất 2020, chỉ có hai tác phẩm với nhân vật chính là phụ nữ gồm Samjin Company English Class đứng vị trí thứ 8 và Honest Candidate xếp thứ 10.

Bảng xếp hạng 10 phim điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất 2021 tính đến hiện tại có ba bộ phim với nhân vật nữ ở vị trí trung tâm. Đầu tiên là tác phẩm kinh dị hợp tác Thái-Hàn The Medium xếp ở vị trí thứ 5 với 7,3 triệu USD doanh thu. Mission: Possible có Lee Sun Bin thủ vai nữ điệp viên gà mờ xếp vị trí thứ 6.

Đứng thứ 10 là phim kỳ bí, giật gân Recalled của Seo Ye Ji. Trong phim, cô thủ vai Soo Jin, một phụ nữ bắt đầu trông thấy ảo giác về tương lai của mình từ khi bị mất trí nhớ. Phát hành chỉ vài ngày sau khi vụ bê bối thao túng bạn trai của Seo Ye Ji, tác phẩm thu 2,58 triệu USD .

Đại dịch không tạo ra thay đổi quá lớn trong việc khán giả Hàn Quốc muốn thấy ai xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng đại dịch và sự gián đoạn nó gây ra đã thôi thúc họ tìm đến những bộ phim hành động, giật gân với tiết tấu nhanh, tình tiết cường điệu, hình ảnh đã mắt và dàn diễn viên chất lượng.