Tài tử 'Game of Thrones' bị chấn thương nặng khi cử tạ

Ngày 19/4, New York Post đưa tin Hafþór Júlíus Björnsson quyết tâm vượt qua kỷ lục của chính mình khi cố gắng nâng thanh tạ khổng lồ, nặng 252,5 kg. Tuy nhiên, vào thời điểm cố gắng nâng tạ, nam diễn viên dính chấn thương ngực trái khiến anh bất động.

Björnsson hét lên khi nghe thấy âm thanh rách cơ. Những người phục vụ Björnsson nhanh chóng đến trợ giúp, đỡ anh ngồi dậy và nâng cánh tay bị đau của nam diễn viên. Mặc dù cực kỳ đau đớn, sao Game of Thrones vẫn đứng dậy chào mọi người trước khi ra về.

The Sun cho biết toàn bộ quá trình nâng tạ đều được ghi hình và phát trên kênh của Björnsson. Dưới phần bình luận, một người viết: "Tôi đã theo dõi trực tiếp cảnh tượng này. Thật tàn khốc. Chúc Hafþór mau chóng bình phục".

Các ý kiến cho rằng tai nạn dễ xảy ra khi nam diễn viên nâng mức tạ quá nhanh. Họ khuyên Björnsson nên nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng trước khi tập luyện trở lại.

Sau tai nạn, Björnsson trấn an người hâm mộ. Anh chia sẻ: "Tôi bị xé toạc lồng ngực, phần trên ngực ra khỏi xương. Tôi phải phẫu thuật nếu đúng như vậy. Tôi đặt lịch chụp MRI để xem kết quả ra sao. Các bạn yên tâm, tôi đang làm tốt mọi thứ".

Nam diễn viên cho hay anh phải tìm cách hồi phục nhanh nhất, dù biết điều đó không dễ dàng. Đến với bộ môn nguy hiểm này, Björnsson lường trước được nguy cơ dẫn đến tai nạn. "Đây là chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp cử tạ của tôi", anh nói thêm.

Hafþór Júlíus Björnsson sinh năm 1988, cao hơn 2 m, là võ sĩ, vận động viên người Iceland. Trước khi đấu quyền anh, Björnsson đã nổi tiếng khi được xem là người khỏe nhất hành tinh. Anh 5 lần giành danh hiệu Người khỏe nhất châu Âu và một lần danh hiệu Người khỏe nhất thế giới năm 2018.

Đối với khán giả truyền hình, Bjornsson được biết đến với vai diễn Gregor Clegane, biệt hiệu The Mountain (Ngọn Núi), trong phim loạt Game of Thrones.

