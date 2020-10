Tài tử 'Fast and Furious' chia tay bạn trai

Luke Evans xóa hết ảnh của người yêu trên trang cá nhân sau một năm công khai hẹn hò.

Ngày 28/10, People đưa tin Luke Evans trở về cuộc sống độc thân sau khi anh và bạn trai Rafael Olarra hủy theo dõi nhau trên Instagram. Sao phim Fast & Furious cũng xóa hết ảnh của Olarra trên trang cá nhân.

Theo Daily Mail, tài tử 41 tuổi và doanh nhân gốc Argentina bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2019. Họ nhanh chóng công khai với bạn bè, người hâm mộ bằng video chia sẻ khoảnh khắc tình tứ khi du lịch ở Hawaii.

Luke Evans hẹn hò với Rafael Olarra được hơn 1 năm. Ảnh: Wire.

"Anh ấy yêu tôi bởi sự hài hước, thành thật của người con xứ Wales. Chúng tôi đang hạnh phúc", sao phim Beauty and the Beast viết trên trang cá nhân.

Sau khi công khai hẹn hò, cặp tình nhân thường xuất hiện tình tứ và không ngại thể hiện khoảnh khắc thân mật. Trong dịp du lịch nhân dịp đón năm mới ở Miami, Luke chia sẻ ảnh cả hai tình tứ dạo biển.

Just Jared cho biết hai người sống chung nhà ở Florida trong thời gian giãn cách xã hội. Sau đó, sao phim The Hobbit và bạn trai được phát hiện du lịch ở Anh và Tây Ban Nha, sau đó đến Australia - nơi Evans quay phim Nine Perfect Strangers.

Trong thời gian yêu nhau, họ duy nhất một lần xuất hiện trước truyền thông tại buổi công chiếu Frozen 2 ở châu Âu hồi tháng 11/2019.

Theo People, Rafael Olarra là doanh nhân, giám đốc nghệ thuật tại Faena - chuỗi khách sạn sang trọng ở Miami. Bạn trai Evans là người gốc Argentina, từng học ở Madrid trước khi sang Mỹ làm việc.

Evans xóa hết ảnh bạn trai trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Luke Evans là tài tử người Anh, nổi tiếng với các phim như The Hobbit (2011), Fast & Furious (2013), Dracula Untold (2014), Beauty and the Beast (2016)...

Dù được mệnh danh là tài tử thu hút phái đẹp, Luke Evans không ngại thừa nhận xu hướng tính dục. Năm 2002, trong cuộc phỏng vấn với The Advocate, nam diễn viên nói thoải mái với chuyện công khai đồng tính, mặc kệ nhiều người, kể cả người trong cộng đồng không tin điều đó.

"Tôi chưa bao giờ che giấu mình đồng tính hay xem đó là vấn đề lớn trong đời", Evans nói. Trước khi qua lại với Rafa Olarra, sao phim Dracula Untold từng hẹn hò nam diễn viên Victor Turpin.