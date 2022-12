Tài tử được trả lương cao nhất thế giới năm 2022

Leonardo DiCaprio ( 30 triệu USD ): Danh sách các bộ phim được giới phê bình đánh giá cao của DiCaprio bao gồm Shutter Island (2010), Django Unchained (2012) và Once Upon a Time... in Hollywood (2019) đã mang lại cho anh mức lương hậu hĩnh trong những năm qua. Bộ phim tiếp theo của người đàn ông 48 tuổi là Killers of the Flower Moon, đã thỏa thuận thành công mức lương cho nam diễn viên là 30 triệu USD . Bộ phim lịch sử dựa trên vụ giết người của bộ lạc Osage những năm 1920, vụ án nổi tiếng trở thành vụ án giết người lớn đầu tiên của FBI, theo History.com. Ảnh: TCM.