Tài tử được mệnh danh ‘vị thần diễn xuất’

Nửa năm đầu 2021 của Shin Ha Kyun trôi qua với dấu ấn đáng nhớ ở Baeksang Arts Awards cùng phim "Beyond Evil".

Trong 23 năm cống hiến cho nghiệp diễn, Shin Ha Kyun từng nhiều lần nhận giải thưởng danh giá Daesang ở lễ trao giải truyền hình thường niên của nhiều nhà đài. Song, tài tử 47 tuổi chưa lần nào tỏa sáng với ngôi Thị đế ở Baeksang Arts Awards. Cho đến mùa hè năm nay, nam diễn viên đã không còn lỡ hẹn với giải thưởng quan trọng này.

Với Beyond Evil (2021) và chiếc cúp Thị đế mới “ẵm” được ở Baeksang Arts Awards 2021, cùng những thành tích trong quá khứ, Shin Ha Kyun đã chứng minh anh xứng đáng với danh xưng mà người hâm mộ dành tặng - “vị thần diễn xuất”.

Ngôi Thị đế đầu tiên sau 23 năm

Hồi tháng 5, Baeksang Arts Awards - lễ trao giải danh giá thường niên nhằm ghi nhận thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, sân khấu kịch Hàn Quốc đã khép lại với chiến thắng rực rỡ của bộ phim Beyond Evil.

Đây là tác phẩm gần như thống trị các hạng mục giải thưởng quan trọng của mảng truyền hình tại Baeksang gồm Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc (Shin Ha Kyun).

Shin Ha Kyun vừa "ẵm" cúp Thị đế tại Baeksang Arts Awards 2021. Ảnh: ARENA

Beyond Evil được đánh giá là một trong những tựa phim trinh thám hay nhất Hàn Quốc năm 2021. Sức hút khó cưỡng của tác phẩm đến từ kịch bản, diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên và đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng của Shin Ha Kyun.

Với thời lượng 16 tập, Beyond Evil xoay quanh hành trình vén màn sự thật về một vụ án giết người rúng động xảy ra tại thị trấn yên bình Manyang vào 20 năm trước. Nhiều người phụ nữ tại đây bất ngờ mất tích và bị sát hại một cách bí ẩn. Cảnh sát dường như mất dấu kẻ thủ ác. Tất cả những gì gã sát nhân để lại chỉ có đầu ngón tay của các nạn nhân xấu số.

Shin Ha Kyun hóa thân thành nhân vật chính của câu chuyện - tay cảnh sát Lee Dong Sik - người từng bị cáo buộc giết người. Dù được tuyên bố trắng án, cái mác nghi phạm vẫn đeo bám Dong Sik suốt 20 năm, khiến anh phải chịu đựng ánh mắt nghi ngờ và ghét bỏ của người dân Manyang.

Beyond Evil một lần nữa khẳng định thực lực và kinh nghiệm diễn xuất dày dặn của Shin Ha Kyun. Ảnh: Soompi.

Bằng nét diễn bí ẩn và tinh tế, Shin Ha Kyun đã khắc họa trọn vẹn sự phức tạp trong tâm lý, chiều sâu trong cảm xúc và sự từng trải của một con người có quá khứ đầy biến động như Lee Dong Sik.

Màn trình diễn của Shin Ha Kyun ở Beyond Evil được thể hiện từ ngoại hình có phần tàn tạ, "chán đời", đến nụ cười man dại và ánh mắt đầy đau đớn. Cuộc đời trải qua quá nhiều thảm kịch, chứng kiến cái chết bi thảm của em gái, bố đột tử, mẹ mất trí nhớ, Dong Sik tưởng như tuyệt vọng, tưởng như chìm trong đau khổ, vẫn cố vực dậy, truy lùng và gần như "hóa điên" trong hành trình tìm ra kẻ thủ ác.

Với vai Dong Sik, Shin Ha Kyun đã chinh phục khán giả và chinh phục chiếc cúp Thị đế đầu tiên trong sự nghiệp tại Baeksang Arts Awards.

Biệt danh “vị thần diễn xuất”

Phát biểu tại Baeksang Arts Awards khi nhận giải, Shin Ha Kyun bộc bạch: “Tôi luôn lo sợ và hồi hộp nhưng cũng cố gắng với lòng dũng cảm. Tôi sẽ cố gắng tạo ra những vai diễn thú vị hơn".

Có lẽ, chính những trăn trở cùng lòng dũng cảm khi đối diện với thách thức trong nghiệp diễn ấy đã giúp Shin Ha Kyun tỏa sáng suốt 2 thập kỷ qua.

Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã cho thấy mình là một ngôi sao thực lực, dù xuất phát điểm vốn không phải là diễn viên màn ảnh. Shin Ha Kyun bước chân vào nghệ thuật thông qua những vở kịch trên sân khấu. Thời sinh viên, anh cũng được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ sân khấu tại Học viện Nghệ thuật Seoul.

Shin Ha Kyun vốn xuất thân là nghệ sĩ sân khấu kịch. Ảnh: M Magazine.

Năm 1998, tài tử 47 tuổi rẽ hướng sang màn bạc bằng cú bắt tay với đạo diễn Jang Jin. Bộ phim đầu tiên của anh có tựa đề The Happenings.

Jang Jin là một trong những đạo diễn đóng vai trò dìu dắt Shin Ha Kyun khi anh vẫn còn là gương mặt mới của màn ảnh rộng. Hai người đã hợp tác qua nhiều bộ phim. Và từ lần đầu tiên làm việc với Shin Ha Kyun, Jang Jin đã không ngại ngần dành lời khen có cánh cho nam diễn viên.

Tài tử 47 tuổi bắt đầu diễn xuất bằng loạt phim điện ảnh hợp tác với đạo diễn Jang Jin. Ảnh: GQ.

Theo KoreaJoongAngDaily, đạo diễn họ Jang từng nghiêm túc nhận xét về Shin Ha Kyun: “Ha Kyun có lòng nhiệt huyết với nghiệp diễn. Cậu ấy luôn đắm mình vào vai diễn để có thể lột tả nhân vật một cách hoàn hảo nhất. Cậu ấy có kỹ năng và luôn đáp ứng kỳ vọng của tôi”.

Sau The Happenings, Shin Ha Kyun tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt bộ phim do Jang Jin “cầm trịch” như The Spy (1999), Guns and Talks (2001)... Ngoài ra, tài tử còn hợp tác với một số nhà làm phim tên tuổi khác như Park Chan Wook thông qua những tác phẩm như Sympathy for Mr.Vengeance (2002), Sympathy for Lady Vengeance (2005)...

Xuyên suốt sự nghiệp, Shin Ha Kyun linh hoạt thử thách bản thân với đủ thể loại phim, từ tình cảm lãng mạn, hình sự trinh thám tới hành động, giật gân... Anh góp phần đem đến nhiều bộ phim chất lượng cho màn ảnh xứ kim chi như Vương triều nhục dục,Trò chơi ma quái, Câu hỏi thứ 30, Vua bãi rác... và gần đây nhất là Beyond Evil (Vượt ra tội ác).

Mỗi một vai diễn của Shin Ha Kyun là một màu sắc khác nhau. Ở Shin Ha Kyun, người hâm mộ luôn thấy được sự biến hóa và nỗi trăn trở cho từng dự án. Vì lẽ đó, khán giả đã đặt cho anh danh xưng “vị thần diễn xuất”.

Tài năng và nhiệt huyết với nghề, cái tên Shin Ha Kyun gắn với biệt danh "vị thần diễn xuất". Ảnh: Marie Claire.

Với Shin Ha Kyun, anh tự cho rằng danh xưng đó dường như là một chiếc áo quá rộng. “Tôi luôn nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần cải thiện trong diễn xuất. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi người hâm mộ ưu ái gọi mình bằng danh xưng ‘vị thần diễn xuất'”, Yonhapnews trích lời ngôi sao kỳ cựu trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019.

Chuyện tình chênh lệch 17 tuổi với Kim Go Eun

Ở tuổi U50, Shin Ha Kyun vẫn chưa có tổ ấm nhỏ của riêng mình. Hai thập kỷ qua, mối tình gây ồn ào nhất trong đời tư của anh là với Kim Go Eun. Sở dĩ, mối quan hệ này khiến người hâm mộ xôn xao là vì Shin Ha Kyun hơn tình cũ tới 17 tuổi.

Bắt đầu từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối, Shin Ha Kyun và Kim Go Eun dần nảy sinh tình cảm và dành nhiều thời gian bên nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ lặn biển.

Shin Ha Kyun từng trải qua mối tình kéo dài 8 tháng với "nàng thơ" Kim Go Eun.

Họ bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2016. Với tư cách bạn trai, tài tử họ Shin đã nhiệt tình giúp đỡ người yêu trong công việc diễn xuất, đồng thời giới thiệu cô ký kết hợp đồng với công ty của mình là HODU&U Entertainment.

Tuy nhiên, chuyện tình giữa 2 ngôi sao chỉ kéo dài 8 tháng rồi đứt gánh vào năm 2017. Họ tự cảm thấy xa cách vì lịch trình công việc bận rộn. Sau khi chia tay Kim Go Eun, Shin Ha Kyun chưa xác nhận yêu thêm ai, cũng chưa đề cập đến chuyện lập gia đình.