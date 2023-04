Tài tử ‘Deadpool’ rời bỏ cuộc sống ở Hollywood

Theo Cinemablend, Ryan Reynolds mua một căn nhà tại làng Marford (Anh) để được ở gần đội bóng Wrexham FC. Ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, có trị giá 1,85 triệu USD .

Bên cạnh đó, tài tử sinh năm 1976 còn sở hữu 2 căn nhà khác nhằm né tránh bầu không khí náo nhiệt từ Hollywood. Theo đó, vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively dành phần lớn thời gian sống trong căn nhà trị giá khoảng 4,7 triệu USD tại Pound Ridge (Mỹ). Cặp đôi còn sở hữu căn hộ tại Tribeca, cũng thuộc thành phố New York.

Khoảng thời gian gần đây, Ryan Reynolds liên tục đón nhận thông tin tích cực. Tháng 2 vừa qua, sao phim Deadpool cùng vợ hạnh phúc khi chào đón người con thứ 4. Chỉ sau một tháng, nam diễn viên hoàn thành thương vụ sang nhượng công ty Mint Mobile lên tới 1,35 tỷ USD .

Cinemablend nhận định Ryan Reynolds và Blake Lively nằm trong danh sách những người nổi tiếng quyết định rời xa cuộc sống ở Los Angeles. Trung tâm của Hollywood đã có nhiều thay đổi trong những năm qua. Các ngôi sao như Matthew McConaughey, James Van Der Beek, Zac Efron hay Johnny Depp đều chuyển đi vì nhiều lý do.

Trước đó, Reynolds và đồng sở hữu Rob McElhenney được cho là đã đầu tư một số tiền lớn vào Wrexham FC để giúp đội bóng có thể thăng hạng. Chưa kể, Reynolds cũng tham gia thương vụ mua lại đội khúc côn cầu Ottowa Senators.

Hiện, Ryan Reynolds đang tập trung cho quá trình sản xuất Deadpool 3. Tác phẩm dự kiến phát hành vào tháng 11/2024. Tài tử Hugh Jackman cũng tham gia bộ phim trong vai diễn thương hiệu Người Sói.

