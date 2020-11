Tài tử Darth Vader trong ‘Star Wars’ qua đời

Nam diễn viên David Prowse, người nổi tiếng qua vai diễn Darth Vader trong loạt bom tấn “Star Wars”, vừa qua đời ở tuổi 85.

Theo tạp chí Variety, công ty đại diện của nam diễn viên David Prowse thông báo ông đã từ trần ngày 28/11 sau thời gian chống chọi với bệnh tật ở tuổi 85.

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, ông Dave Prowse đã qua đời ở tuổi 85. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát cho gia đình, bạn bè và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới”, Bowington Management thông báo trên Twitter.

David Prowse sinh năm 1935. Ông từng vô địch giải cử tạ Vương quốc Anh vào năm 1962 và đại diện cho xứ sở sương mù thi đấu nội dung này tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) tổ chức cùng năm tại Brisbane, Australia.

Nam diễn viên David Prowse là người vào vai Darth Vader trước ống kính. Tuy nhiên, giọng nói của ông không được sử dụng trong phim. Ảnh: AP.

Prowse từng vào vai quái vật Frankenstein trong Casino Royale (1967), The Horror of Frankenstein (1970) và Frankenstein and the Monster from Hell (1974). Sau đó, nhờ vai phụ trong A Clockwork Orange (1971) của đạo diễn Stanley Kubrick, ông lọt vào mắt xanh của nhà làm phim George Lucas.

David Prowse đã tham gia thử vai Darth Vader và Chewbacca cho Star Wars, và rốt cuộc được giao cho vai phản diện Chúa tể người Sith huyền thoại. Tuy có ngoại hình hoàn hảo, chất giọng của Prowse lại không phù hợp với Darth Vader. Do đó, ông cần được hỗ trợ lồng tiếng bởi James Earl Jones.

Darth Vader của David Prowse xuất hiện trong các phần phim Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) và Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983). Những năm cuối đời, ông thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện dành cho người hâm mộ thương hiệu Star Wars.

Ngoài ra, David Prowse còn gây chú ý tại xứ sở sương mù khi vào vai Green Cross Code Man vào năm 1975. Đây là nhân vật siêu anh hùng được tạo ra trong chiến dịch phổ biến luật an toàn giao thông cho trẻ em nước Anh. Để tri ân sự đóng góp kể trên, Hoàng gia Anh đã trao tặng Prowse Huân chương Đế quốc Anh vào năm 2000.

Năm 2011, cuốn hồi ký của David Prowse có nhan đề Straight from the Force’s Mouth đã được xuất bản. Câu chuyện cuộc đời ông cũng được ghi lại qua bộ phim tài liệu I Am Your Father (2015).