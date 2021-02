Tài tử Đài Loan làm phục vụ nhà hàng sau khi bị tẩy chay

Sau scandal tung ảnh nóng của bạn gái cũ, Phạm Thực Vỹ phải rời showbiz.

Ngày 1/2, ETtoday đưa tin nam diễn viên Đài Loan Phạm Thực Vỹ vài năm nay ít tham gia các hoạt động của giới giải trí. Anh đang làm phục vụ tại một nhà hàng lẩu.

Khán giả bất ngờ với vẻ ngoài phát tướng, xuống sắc, lộ trạng thái già nua của nam diễn viên dù mới 41 tuổi. Truyền thông Đài Loan cho rằng áp lực kinh tế khiến Phạm Thực Vỹ bỏ bê chăm sóc ngoại hình. Sau loạt bê bối đời tư, hiện tại, anh không được mời đóng phim.

Phạm Thực Vỹ làm phục vụ ở nhà hàng lẩu. Ảnh: ETtoday.

Phạm Thực Vỹ sinh năm 1980, là diễn viên triển vọng của màn ảnh Đài Loan một thời. Những năm 1990, anh bước chân vào giới giải trí và gây ấn tượng qua các phim Happy Together, Trùng Khánh Sâm Lâm.

Năm 2003, anh trở thành sao hạng A nhờ thành công của tác phẩm Colour of Sound, đóng cùng Lương Triều Vỹ, Dương Thiên Hoa, Trương Chấn. Nhân vật quản đốc nhà ga của Phạm Thực Vỹ được yêu thích không thua các diễn viên chính. Nam diễn viên thể hiện tốt vai diễn thiên thần bí ẩn, vừa hài hước vừa điển trai.

Thậm chí, Lưu Gia Linh cũng phải dành lời khen "Cậu ấy có khí chất của Lương Triều Vỹ thời trai trẻ". Cũng nhờ vậy, Phạm Thực Vỹ trở thành một trong những tài tử nổi tiếng bậc nhất Đài Loan thời điểm đó. Anh được gọi là "người kế nhiệm Lương Triều Vỹ". Ba năm sau, nam diễn viên tiếp tục được khán giả yêu thích với tác phẩm thanh xuân The Best of Times.

Phạm Thực Vỹ sa sút sau loạt bê bối đời tư. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, Phạm Thực Vỹ không giữ được sự nghiệp đỉnh cao. Năm 2007, nam diễn viên tung ảnh nóng của bạn gái cũ Vương Tâm Lăng. Cặp đôi đường ai nấy sau 6 năm mặn nồng. Mặc cho lời van xin của người đẹp, nam diễn viên vẫn quyết gây tổn thương cho tình cũ. Vụ việc khiến sao nam sinh năm 1980 sụp đổ hình ảnh, bị công chúng tẩy chay.

Không chỉ vậy, anh còn bị tố lừa tình nhiều nữ sinh. Hình ảnh tụt dốc không phanh khiến nam diễn viên bị nhà sản xuất lãng quên, khán giả tẩy chay.