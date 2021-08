Tài tử Đài Loan có nguy cơ bị mù

Liên Thần Tường chịu tổn hại sức khỏe sau khi quay "Yến vân đài". Theo sao nam, một bên mắt của anh có thể bị mất thị lực vĩnh viễn .

Ngày 23/8, China Times đưa tin nam diễn viên Liên Thần Tường chia sẻ sự nghiệp nghệ thuật của anh có nguy cơ bị gián đoạn. Nam diễn viên bị suy giảm thị lực nghiêm trọng, mắc tật khúc xạ như loạn thị, cận thị sau khi quay tác phẩm Yến vân đài.

Trong phim, anh đóng vai hoàng tử Gia Luật Chỉ Một, bị mù một mắt. Vì vậy, Liên Thần Tường phải dùng chất keo đặc biệt để dán chặt một bên mắt. Chất keo này chỉ có thể dùng nước cam để tẩy rửa. Mỗi ngày anh tốn khoảng 1,5 tiếng hóa trang. Việc này lặp đi lặp lại suốt 2 tháng.

Tạo hình của Liên Thần Tường trong Yến vân đài. Ảnh: Weibo, China Times.

"Tôi không nghĩ chất keo này lại nguy hại như vậy. Các bác sĩ cho biết mắt tôi cần theo dõi định kỳ hàng tháng để có phương án xử lý kịp thời. Nếu thị lực liên tục giảm, tôi có thể bị mù một mắt", Liên Thần Tường chia sẻ.

Ngôi sao xứ Đài cho biết quá trình quay Yến vân đài rất vất vả. Anh thường xuyên bị chấn thương vì ngã ngựa, say nắng do phải mặc phục trang dày 8 lớp, xuống sức và thiếu ngủ do chỉ có 2 tiếng nghỉ ngơi mỗi ngày.

Liên Thần Tường sinh năm 1992, là diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc SpeXial. Năm 2017, sau khi SpeXial tan rã, Liên Thần Tường chuyển sang thị trường Đại lục phát triển. Anh là gương mặt vai phụ quen thuộc trong nhiều dự án phim truyền hình, web drama.