Tài tử ‘Cướp biển vùng Carribean’ qua đời

Sergio Calderon đã mất trong vòng tay của gia đình. Trước đó, ông phải nhập viện vì bị viêm phổi.

Ngày 1/6, tờ Movieweb đưa tin nam diễn viên người Mexico, Sergio Calderon, đã qua đời hôm thứ Tư, tại một bệnh viện ở Los Angeles. Trước đó, tài tử 77 tuổi phải nhập viện trong tình trạng bị viêm phổi. Đại diện của Calderon chưa chắc chắn đó là nguyên nhân gây ra cái chết của ông.

Sự ra đi đột ngột của Calderon khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và fan đã để lại bình luận tri ân cố diễn viên.

Sergio Calderon phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi trước khi qua đời. Ảnh: People.

Sinh năm 1945, Sergio Calderon là một diễn viên gạo cội người Mexico. Xuyên suốt 5 thập kỷ làm nghề, ông đã dắt túi nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Vai diễn đưa tên tuổi ông nổi tiếng thế giới là thuyền trưởng Eduardo Villanueva trong Cướp biển vùng Caribbean: Nơi tận cùng thế giới (tựa gốc: At World's End). Calderon cũng gây được ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân nhân vật Jose trong Men in Black (1997).

Ngoài ra, tài tử còn xuất hiện trong các dự án có tiếng như The Missing (2003), The Ruins (2008) và Little Fockers (2010)... Sau một thời gian tạm ngưng diễn xuất, ông tái xuất trong ba dự án vào năm 2022 là The Seven Faces of Jane, Better Things và The Resort.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Calderon còn tham gia lồng tiếng cho nhân vật trong trò một số game điện tử chuyển thể.

Theo The Hollywood Reporter, nam diễn viên 77 tuổi có vợ là Karen Dakin cùng con trai Patrick Calderón-Dakin và con gái Johanna Calderón-Dakin. Ngoài đời, ông là một người rất thân thiện và được lòng nhiều đồng nghiệp, bạn bè. Đôi khi, Sergio Calderon hay đăng tải trên mạng xã hội những bức ảnh hậu trường phim cùng các bạn diễn như Johnny Depp và Keith Richards...