Tài tử 'Công viên kỷ Jura' viết hồi ký khi trị ung thư

Quyển hồi ký đi sâu vào hành trình chống chọi lại bệnh ung thư của "tiến sĩ Alan Grant" trong phim Công viên kỷ Jura và những nỗi khổ thầm kín của người nổi tiếng.

Sam Neill viết hồi ký trong thời gian điều trị bệnh ung thư. Ảnh: Geoff Robins.

Trong hơn 40 năm qua, Sam Neill trở thành tên tuổi bảo chứng cho các dự án điện ảnh và truyền hình. Ông thủ vai chính trong những bộ phim ăn khách như Dead Calm, The Hunt for Red October, The Piano, đặc biệt là Jurassic Park, (tựa tiếng Việt: Công viên kỷ Jura) - tác phẩm đưa tên tuổi của Sam Neill từ dòng phim nghệ thuật đến bom tấn màn ảnh rộng.

Ông đảm nhận nhiều vai diễn trong tác phẩm kinh điển đình đám đến phim truyền hình ăn khách như Peaky Blinders. Rất ít diễn viên đa tài và được yêu thích trong nhiều lĩnh vực như Sam Neill.

Sinh năm 1947 tại Bắc Ireland, Sam theo gia đình di cư đến New Zealand khi lên 7 tuổi. Tại trường học ở Christchurch, ông phát hiện ra mình rất kém trong thể thao, nhưng lại yêu thích diễn xuất.

Sau vai diễn đột phá trong My Brilliant Career của Gillian Armstrong vào năm 1979, Sam tìm thấy con đường đến với sự nghiệp rực rỡ và trở thành ngôi sao hạng A của Hollywood. Trong hồi ký Did I Ever Tell You This?, ông chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống phi thường với sự duyên dáng, chân thật và hài hước.

"Thật tuyệt vời, thật hài hước, quyến rũ và sắc nét. Cuốn sách sống động, đáng yêu của Sam Neill khiến tôi bật cười thành tiếng", nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep nhận xét về tự truyện của đồng nghiệp.

Ảnh bìa hồi ký của Sam Neill. Ảnh: Penguin.

Không giống như hầu hết hồi ký của người nổi tiếng, tự truyện của Sam Neill được hoàn thành trong thời gian ngắn, với nỗ lực làm việc cường độ cao. "Lần đầu tiên trong đời, bỗng dưng tôi có thời gian để bùng cháy và suy nghĩ. Viết như một cách thức xoa dịu. Nó khiến tâm trí tôi quên đi mọi thứ", Sam Neill cho biết.

Ông xem việc hoàn thành hồi ký Did I Ever Tell You This? như một hình thức trị liệu, cách giúp vượt qua căn bệnh ung thư. Tài tử 75 tuổi của Công viên kỷ Jura được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn 3.

Khi bị rụng tóc vì hóa trị, Neill hài hước: "Trông tôi giống như một quả trứng luộc để lâu trong nồi khi nước đã cạn". Mất bộ râu là một cú sốc khác. "Thời gian không tử tế với nó. Tôi không chỉ nhăn nheo mà còn nhăn nheo một cách tích cực", ông viết như thể không nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong 15 năm.

4 tháng điều trị tiếp theo, bệnh tình của ông chuyển biến theo hướng xấu hơn. "Tôi cảm thấy chúng quấn quanh cổ mình, thứ gì đó giống một chiếc thòng lọng", Sam Neill viết. "Tiêu đề của cuốn sách này có thể là 'Ghi chú từ một người sắp chết'".

Nhưng ông chuyển sang một loại thuốc thử nghiệm - may mắn thay, nó có hiệu quả. Giờ đây bệnh tình của tài tử 75 tuổi đã thuyên giảm trong 8 tháng.