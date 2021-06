Tài tử có mối tình 9 năm thủy chung với Soo Young (SNSD)

Sau hơn 17 năm hoạt động trong giới giải trí, Jung Kyung Ho cuối cùng cũng có được thành công xứng đáng nhờ vai bác sĩ khoa tim trong "Hospital Playlist".

Sao nam sinh năm 1983 và gia nhập làng giải trí vào năm 2003. Trước khi trở nên nổi tiếng, Jung Kyung Ho đã mất nhiều năm trau dồi kinh nghiệm từ những vai diễn nhỏ trong phim truyền hình và điện ảnh.

Tờ Koreal Herald viết: “Trong suốt 17 năm hoạt động, tài tử họ Jung vẫn không ngừng thử sức với nhiều thể loại khác nhau với mong muốn tìm kiếm được một vai diễn để đời. Và vai bác sĩ Kim Jun Wan trong Hospital Playlist đã trở thành bước ngoặt mang ý nghĩa lớn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của nam diễn viên họ Jung”.

Bên cạnh nghiệp diễn, Jung Kyung Ho còn được khán giả yêu mến nhờ mối tình bền chặt với Soo Young (SNSD). Ảnh: Allure, Cosmopolitan.

Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, Jung Kyung Ho còn được khán giả mến mộ nhờ mối tình bền vững suốt 9 năm với người đẹp nhóm SNSD Soo Young. Đều là những ngôi sao có tên tuổi trong giới giải trí song cả hai đều khá kín tiếng trong chuyện hẹn hò. Họ không thường xuyên công khai thể hiện tình cảm song vẫn luôn âm thầm ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Tờ Naver nhận định Jung Kyung Ho và Soo Young là một trong số ít những cặp sao nổi tiếng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả ngay từ ngày đầu công khai hẹn hò.

Khởi nghiệp từ những vai phụ

Theo thông tin chia sẻ trên hồ sơ cá nhân, Jung Kyung Ho là con trai của Jung Eul Young - đạo diễn truyền hình kỳ cựu từng thường xuyên hợp tác với Kim Soo Hyun trong các phim truyền hình như Mom's dead upset, Người phụ nữ của chồng tôi, Cuộc sống thật đẹp...

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình của đài KBS, Kyung Ho chia sẻ bố anh ban đầu là người phản đối con trai theo đuổi diễn xuất. Tuy nhiên, anh đã bất chấp sự ngăn cản của bố và rời khỏi nhà để theo đuổi đam mê. Điều này khiến nam diễn viên và bố không nói chuyện với nhau trong suốt 3 năm.

Tài tử họ Jung khởi nghiệp từ vai phụ không mấy nổi bật. Ảnh: Naver.

Jung Kyung Ho từng tốt nghiệp khoa Sân khấu Đại học Chung Ang. Trong năm thứ nhất, anh có cơ hội trở thành bạn cùng phòng với tài tử Ha Jung Woo - người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của sao nam họ Jung.

Nam diễn viên cho biết anh quyết định trở thành một diễn viên sau khi xem Ha Jung Woo biểu diễn trên sân khấu và chính tài tử họ Ha cũng là người đã thuyết phục Jung Kyung Ho đến buổi tuyển chọn diễn viên đài KBS vào năm 2003.

Sau đó, anh đã xuất sắc vượt qua vòng loại và được ký hợp đồng với công ty tài năng hàng đầu SidusHQ. Anh có màn ra mắt diễn xuất qua 5 Stars - bộ phim truyền hình do SidusHQ sản xuất và phát sóng bởi SK Telecom vào năm 2004.

Vai diễn ghi dấu ấn đầu tiên của nam diễn viên là vai phụ trong bộ phim I'm sorry, I love you. Theo Soompi, tuy là vai phụ, Kyung Ho nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Bên cạnh đó, thành công về mặt thương mại của bộ phim giúp nam diễn viên có cơ hội tiếp cận với các nhà làm phim. Một năm sau, anh được mời tham gia hai dự án điện ảnh gồm All for love và When romance meets destiny. Sau những vai diễn nhỏ, Jung Kyung Ho lần đầu tiên được chọn đóng chính trong phim điện ảnh Gangster high vào năm 2006. Tuy nhiên, bộ phim lại không được thành công như mong đợi.

Diễn xuất được công nhận

Theo Naver, sau vai chính đầu tay không như kỳ vọng, Jung Kyung Ho dành thời gian để lấy lại tinh thần cũng như trau dồi thêm khả năng diễn xuất. Một năm sau đó, anh quay trở lại với khán giả qua vai chính trong bộ phim truyền hình hành động Sự lựa chọn của trái tim. Bộ phim bất ngờ được khán giả đón nhận nồng nhiệt và cái tên Jung Kyung Ho cũng có cơ hội được đến gần hơn với khán giả.

Nam diễn viên 8X được công nhận về khả năng diễn xuất qua đa dạng vai diễn. Ảnh: Naver.

Năm 2007 đánh dấu giai đoạn khởi sắc trong sự nghiệp của tài tử họ Jung. Sau thành công của tác phẩm truyền hình, Jung Kyung Ho trở lại màn ảnh rộng với vai cảnh sát trong Herb. Dự án này đã mang về cho anh giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp - Nam diễn viên mới xuất sắc tại Chunsa Film Art Awards 2007. Cùng năm đó, Kyung Ho tiếp tục ghi dấu ấn qua bộ phim điện ảnh For eternal hearts cũng là tác phẩm mở màn cho Liên hoan phim Puchon International Fantastic.

Sau những dấu ấn có được, Jung Kyung Ho liên tục được mời đóng chính trong các tác phẩm truyền hình cũng như điện ảnh như Ja Myung Go, Đường số 1, Endless love, Manhole, Falling for innocence, One more happy ending… Trong đó, vai phản diện đầu tiên của anh trong Heartless city được giới chuyên môn đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay.

Những năm sau đó, sự nghệp cúa nam diễn viên ngày càng khởi sắc. Những tác phẩm có sự sóp mặt của Jung Kyung Ho như Missing 9, Prison Playbook, Life on Mars, When the devil calls your name… đều được giới phê bình đánh giá cao về khả năng diễn xuất đa dạng. Tờ Korea Times viết thành công mà Jung Kyung Ho có được là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh từ những ngày đầu lập nghiệp.

Bước ngoặt sự nghiệp

Sở hữu kinh nghiệm diễn xuất lâu năm cùng gia tài vai diễn đáng kể, tuy nhiên Hospital Playlist lại là dự án đầu tiên mà Jung Kyung Ho thử sức với đề tài y khoa. Trong clip hậu trường được tiết lộ, sao nam 8X cũng là thành viên được đạo diễn lựa chọn cuối cùng trong nhóm F5 bác sĩ.

Jung Kyung Ho từng làm việc với đạo diễn Shin Won Ho trong Prison Playbook, bởi vậy khi biết đạo diễn đang casting diễn viên cho phim mới, anh đã liên hệ ngay với tổ sản xuất. Nam diễn viên tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trước ngày họp báo ra mắt phim: "Tôi liên tục gọi cho Shin Won Ho và năn nỉ anh ấy được tham gia vào bộ phim này". Đạo diễn sau đó cũng đã nói rằng "Jung Kyung Ho đã gọi điện để cằn nhằn tôi cả ngày lẫn đêm".

Vai bác sĩ Kim Jun Wan đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Jung Kyung Ho. Ảnh: tVN.

Nhân vật của Jung Kyung Ho đảm nhận là Kim Jun Wan - bác sĩ khoa tim mạch tại bệnh viện YulJe. Tại đây, Jun Wan làm việc cùng với những người bạn thân suốt 20 năm. Theo Soompi, vai bác sĩ họ Kim đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả nhờ sự đối lập giữa bề ngoài thẳng tính, cộc cằn với bên trong giàu tình cảm và đầy trách nhiệm.

Bên cạnh câu chuyện tình bạn đáng ngưỡng mộ, Jun Wan còn khiến người xem thích thú với mối tình cùng Ik Sun - nữ quân nhân cũng là em gái của cậu bạn thân Ik Jun.

Tờ Newsen nhận xét, bác sĩ Ik Joon (Jo Jung Seok) và Jun Wan Jung (Kyung Ho) là hai vai diễn được khán giả yêu thích nhất trong phim bởi lối diễn xuất duyên dáng, hóm hỉnh cùng những màn tung hứng hài hước của bộ đôi bác sĩ.

Chia sẻ trong một chương trình thực tế, bạn trai Soo Young cho biết bộ phim không chỉ tái hiện tình bạn đẹp đẽ trên màn ảnh mà còn giúp họ trở thành những tri kỉ ngoài đời thật. Theo truyền thông xứ Hàn, sau khi phần 1 của bộ phim kết thúc, các diễn viên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên hẹn gặp, ủng hộ nhau trong công việc. Nữ diễn viên Jeon Mi Do cho biết: “Hơn bất cứ điều gì, thay vì ở một mình, việc 5 người chúng tôi ở bên nhau đã khiến tôi hạnh phúc”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí ELLE, Jung Kyung Ho cũng bày tỏ tình cảm với bộ phim và dàn diễn viên :“Chúng tôi đã khép lại mùa phim đầu tiên với những kỷ niệm tuyệt vời. Tôi rất tự tin vào bộ phim này dù dự án vẫn chưa kết thúc. Gửi đến Mi Do và Parasol yêu dấu, tôi luôn có cảm giác như khi gặp nhau, chúng ta chỉ cười và cười thôi, vậy mà phim đã quay xong rồi. Tôi rất vui vì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau”.

Kyung Ho sẽ trở lại với điện ảnh ngay sau khi bộ phim Hospital Playlist phần 2 kết thúc. Ảnh: Naver.

Sau thành công từ siêu phẩm truyền hình chủ đề y khoa, Jung Kyung Ho sẽ đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 3 năm vắng bóng với dự án Apgujeong report. Trong phim, anh đảm nhận vai Ji Woo - một bác sĩ thẩm mỹ có chuyên môn cao nhưng lại là người hay cáu kỉnh và thường xuyên khó chịu với mọi thứ. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự thể hiện xuất sắc vai diễn bác sĩ Kim Jun Wan đã giúp anh tiếp tục được mời đảm nhận vai bác sĩ Ji Woo.

Tờ Allkpop cho biết vẫn đảm nhận vai trò bác sĩ song Jung Kyung Ho sẽ mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới so với vai diễn trong Hospital Playlist. Ngoài tài tử họ Jung, phim còn có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng gồm Ma Dong Seok, Oh Nara và Oh Yeon Seo.