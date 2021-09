Tài tử cơ bắp tham vọng đóng vai James Bond

Sam Heughan đang được chú ý khi đóng vai nam chính trong phim "SAS: Rise of the Black Swan". Trước đó, ngôi sao người Scotland nói anh sẵn sàng đảm nhận vai James Bond.

Trở lại với "SAS: Rise of the Black Swan"

Sam Heughan gần đây được chú ý khi tham gia bộ phim hành động giật gân mang tên SAS: Rise of the Black Swan. Trong phim, Sam đóng vai Tom Buckingham - thành viên Lực lượng Đặc biệt Anh quốc (SAS). Trên chuyến tàu từ London đến Paris, anh đối mặt với lực lượng đánh thuê do Grace Lewis (Ruby Rose đóng) chỉ huy. Trong cuộc phỏng vấn với Digital Spy, Heughan cho biết anh ấn tượng nhất là màn đối đầu với Ruby Rose. "Chúng tôi thực hiện trận chiến trong tuyết. Lúc đó thời tiết âm 20 độ C và lạnh cóng. Tôi vẫn nhớ mãi cảnh đó", anh nói. Trong phim, nam diễn viên gây chú ý với ngoại hình vạm vỡ. Tuy nhiên, bộ phim bị đánh giá thiếu sức hấp dẫn.

Diễn viên cơ bắp, thực lực

Trước khi trở lại với vai diễn trong SAS: Rise of the Black Swan, Sam Heughan được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Jamie Fraser trong bộ phim truyền hình lịch sử Outlander. Vai diễn giúp nam diễn viên gặt hái nhiều thành tích như giải Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất của People's Choice, giải Nam diễn viên chính xuất sắc của Saturn... Sự thể hiện của ngôi sao người Scotland được đạo diễn khen ngợi. "Tôi không ngờ Sam thể hiện được tính cách nhân vật. Tôi thấy biết ơn anh ấy và đội ngũ sản xuất vì những gì đã làm", Diana Gabaldon nói với TV Wise. Sau bộ phim lịch sử, Sam được chú ý khi đóng chính trong những bộ phim như The Spy Who Dumped Me (2018), Bloodshot (2020) - cùng Vin Diesel. Ngoài ra, Sam Heughan là một trong những tài tử có ngoại hình ấn tượng của Hollywood. Nam diễn viên thường đăng ảnh, video chia sẻ phương pháp ăn uống, giữ dáng. Sam cũng là gương mặt quen thuộc của các tạp chí sức khỏe, thể hình.

Sẵn sàng đóng vai James Bond

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, Sam Heughan khẳng định anh muốn đóng vai Jame Bond. Nam diễn viên tiết lộ anh từng thử vai James Bond trong Casino Royale (cơ hội sau đó thuộc về Daniel Craig). Thời điểm đó, nam diễn viên chỉ ở độ tuổi ngoài 20. Hiện tại, anh được chú ý vì đang ở độ tuổi chín muồi, có thể đảm nhận vai điệp viên 007. Năm 2020, độc giả của Radio Times bình chọn Heughan nên thay thế Daniel Craig vào vai James Bond. Nam diễn viên đứng thứ nhất, chiếm 30% với 80.000 phiếu bầu. Tom Hardy đứng thứ hai với 14%. Sam khẳng định gần đây anh không liên hệ với nhóm sản xuất James Bond. Trong cuộc phỏng vấn, tài tử sinh năm 1980 nói anh quan tâm đến tương lai của loạt phim dù có được đảm nhận vai diễn hay không. "Tôi thấy James Bond đang hoạt động hiệu quả và kéo dài nhiều năm. Sự chân thực đến từng chi tiết giúp bộ phim thành công", nam diễn viên nói.