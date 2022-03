Tài tử Chris Pine và ngôi sao phim kinh dị chia tay

Chris Pine và Annabelle Wallis nảy sinh tình cảm từ năm 2018. Họ yêu nhau kín tiếng và kết thúc trong im lặng.

Ngày 2/3, People xác nhận nam diễn viên Chris Pine và bạn gái Annabelle Wallis chia tay sau 4 năm hẹn hò. Họ đã không ở bên nhau vài tháng nay. Nguyên nhân rạn nứt chưa được tiết lộ.

Tài tử Wonder Woman và ngôi sao chuyên trị phim kinh dị làm rộ tin yêu nhau vào tháng 3/2018, khi họ tay trong tay ở sân bay Heathrow, London, Anh. Một tháng sau, paparazzi bắt gặp cặp sao ăn tối ở nhà hàng Malibu. Các nguồn tin cho biết cả hai thoải mái khi ở bên nhau.

Pine và Wallis thường xuyên được nhìn thấy thân mật nơi công cộng. Họ công khai mối quan hệ từ các chuyến đi sang Anh, Italy cho đến New York. Trong đại dịch, tài tử và bạn gái sống trong biệt thự triệu USD.

Chris Pine và bạn gái công khai tình cảm ở tiệc, trên đường phố. Họ ít khi sánh đôi nhau trên thảm đỏ. Ảnh: People/Daily Mail.

"Họ không sánh đôi trên bất kỳ thảm đỏ nào và cũng ít sử dụng mạng xã hội. Chris Pine không có tài khoản Instagram còn Wallis chỉ tập trung vào công việc diễn xuất", Daily Mail cho biết.

Chris Pine sinh năm 1980, là con trai của diễn viên Robert Pine. Tiếp bước truyền thống nghệ thuật gia đình, tài tử lai 6 dòng máu để lại dấu ấn qua vai diễn Steve Trevor, bạn trai của Diana Prince (Gal Gadot) trong Wonder Woman. Star Trek và Into The Woods cũng là hai tác phẩm gây chú ý không kém của anh.

Năm 2021, Annabelle Wallis tham gia Malignant, tác phẩm kéo dài chuỗi dự án phim kinh dị trong sự nghiệp của bóng hồng Anh. Trước đó, cô đảm nhận nhân vật búp bê ma nổi tiếng trong Annabelle (2014) và Annabelle: Creation (2017).

Theo Daily Mail, Wallis từng hẹn hò Chris Martin - thủ lĩnh nhóm Coldplay - từ năm 2014 đến 2016. Trước khi trót đem lòng yêu người đẹp xứ sương mù, Pine có mối quan hệ gắn kết với người mẫu Iceland Iris Bjork Jóhannesdóttir.