Tài tử 'Call Me by Your Name' trị liệu tâm lý sau bê bối

Armie Hammer tìm đến trung tâm phục hồi chức năng ở Mỹ để trị liệu sau loạt scandal tấn công tình dục nhiều phụ nữ.

Theo Vanity Fair, Armie Hammer rời quần đảo Cayman (nơi anh đã ở từ đầu tháng 3) để đến Florida, Mỹ trị liệu. Tài tử xuất hiện ở sân bay Grand Cayman, nói lời tạm biệt vợ cũ và các con trước khi lên đường.

Tại Mỹ, diễn viên Call Me by Your Name đăng ký điều trị trong cơ sở chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc rối loạn tình dục, nghiện rượu và ma túy. Nguồn tin cho hay Elizabeth Chambers, vợ cũ Hammer, từng tìm giúp tài tử nơi cai nghiện phù hợp.

Armie Hammer đi điều trị tâm lý sau nhiều bê bối. Ảnh: Us Magazine.

"Khán giả thường nghĩ về cuộc sống hào nhoáng của Armie với những đặc quyền, mọi thứ với anh ấy đều tốt. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Armie sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng không có nghĩa mọi thứ đều suôn sẻ", một người bạn nói về scandal vừa qua của Hammer.

Người này chia sẻ thêm với Vanity Fair: "Armie cam kết sẽ khỏe mạnh trở lại. Anh ấy hy vọng được san sẻ thời gian chăm sóc con với vợ cũ. Armie đang cố gắng kiểm soát cuộc đời và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn".

Armie Hammer vướng bê bối tình dục từ tháng 1. Lần lượt những người yêu cũ tố nam diễn viên có nhân cách cuồng loạn, kỳ quái, thích bạo dâm và dùng vũ lực trong mối quan hệ yêu đương.

Courtney Vucekovich - người phụ nữ quen Hammer hồi tháng 6/2020 - kể: "Anh ấy muốn bẻ xương sườn và bắt tôi làm nô lệ tình dục". Trong đơn tố cáo, Vucekovich còn công bố bức thư được cho là tài tử người Mỹ đã viết với nội dung: "Anh sẽ cắn em".

Theo Reuters, một phụ nữ khác tên Effie đã nói trong video rằng cô từng có quan hệ tình cảm với Hammer và bị nam diễn viên cưỡng hiếp.

Sau loạt scandal, Hammer bị gạt khỏi hàng loạt dự án điện ảnh, truyền hình lớn, trong đó có dự án Billion Dollar Spy. Năm 2021 được xem là "đại hạn" của tài tử điển trai. Sự nghiệp của anh bị hủy hoại trước những sự thật đen tối.