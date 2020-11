Tài tử 'Bốn đám cưới, một đám ma' bị Hollywood bỏ rơi

Nam diễn viên nói ông bị giới làm phim ở Hollywood bỏ rơi suốt thời gian dài vì thái độ tiêu cực, diễn xuất không bứt phá.

Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times cho bộ phim The Undoing phát sóng trên HBO, tài tử Hugh Grant lần đầu tiết lộ câu chuyện bỗng dưng biến mất khỏi Hollywood.

Thập niên 1990, nam diễn viên từng xuất hiện trong nhiều phim ăn khách như Bốn đám cưới, một đám ma (1994), Mickey Blue Eyes (1999), Notting Hill (1999)... Tài tử cũng từng là bạn diễn của minh tinh Julia Roberts.

Chia sẻ với LA Times, diễn viên người Anh cho biết ông từng được mệnh danh là một trong những ngôi sao được trả cát-xê cao nhất. Tuy nhiên, điều đó đã vụt mất nhanh chóng.

Hugh Grant từng nổi như cồn và đoạt giải Quả cầu vàng với Bốn đám cưới, một đám ma. Ảnh: Getty.

Grant thừa nhận ông từng biểu hiện thái độ tiêu cực và diễn xuất có phần lung lay sau thời gian nổi tiếng. Điều đó khiến nam diễn viên bị các nhà làm phim quay lưng.

"Tôi chưa từng từ bỏ Hollywood. Chính Hollywood đã quay lưng với tôi. Bộ phim Did You Hear About the Morgans? hợp tác với Sarah Jessica Parker không thành công, mọi thứ xây dựng trước đó đều không còn", nam diễn viên chia sẻ với báo chí.

Nam diễn viên cho biết ông dường như bị quay lưng hoàn toàn trong khoảng thời gian từ năm 2005-2009. Tuy nhiên, đây là giai đoạn ông nhận ra mình thiếu sót ở đâu và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bao gồm việc nuôi dạy ba con nhỏ.

Dù đã bước sang tuổi 60, nam diễn viên lại có con khá muộn với con lớn 8 tuổi và con út 2 tuổi.

"Tôi là ông già với những đứa con còn rất nhỏ được yêu thương bởi người vợ cần mẫn. Thời gian sau này, tôi rất nhớ con mỗi khi đi đóng phim. Tôi thậm chí khóc vì quen với cảm giác ở gần con", sao phim Notting Hill nói.