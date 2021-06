Tài tử bị từ chối 300 lần trước khi trở thành ngôi sao

Trước khi có vị trí vững chắc ở Bollywood, Tahir Raj Bhasin đã bị các nhà làm phim từ chối khoảng vài trăm lần.

Theo Hindustan Times, Tahir Raj Bhasin rời New Delhi đến thành phố Mumbai (Ấn Độ) cách đây nhiều năm, với mong muốn tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, anh đã sớm nhận ra thực tế phũ phàng.

Ngôi sao sinh năm 1987 từng nghĩ rằng anh sẽ được nhận vai của hãng phim Yash Raj hoặc Dharma sau một tuần ở Mumbai. Nhưng trên thực tế, chuyện đầu tiên anh phải làm là tìm nơi ở. Mất 3 tháng Bhasin mới dọn tới căn hộ ưng ý.

Nam diễn viên bị từ chối từ 250-300 lần trước khi nổi tiếng. Ảnh: Tahir Raj Bhasin.

Sau đó, nam diễn viên đi casting nhưng liên tiếp bị từ chối. Khi được hỏi đã bao nhiêu lần đối mặt với cái lắc đầu từ đạo diễn, Bhasin đáp: "Tôi chật vật suốt 4 năm trước khi tham gia Mardaani. Trong thời gian đó, hầu như buổi casting nào tôi cũng bị từ chối. Tổng cộng khoảng 250 - 300 lần. Ngoài phim, tôi thử sức ở lĩnh vực quảng cáo và lĩnh vực khác nhưng đều thất bại".

Tahir Raj Bhasin được đào tạo cơ bản về diễn xuất từ năm 13 tuổi. Anh được biết đến qua các tác phẩm Kismat Love Paisa Dilli (2012), Kai Po Che! (2013) One by Two (2014), trước khi nổi tiếng với Mardaani - dự án giúp anh thắng giải Nam phụ xuất sắc ở Giải thưởng Filmfare và Giải thưởng Màn ảnh (hạng mục Nhân vật phản diện xuất sắc).

Tác phẩm năm 2019 của Bhasin, Chhichhore, cũng được ghi nhận là bom tấn ăn khách. Theo Hindustan Times, sắp tới nam diễn viên sẽ xuất hiện trong phim truyền hình 83. Trong phim, anh vào vai Sunil Gavaskar.

"83 là trải nghiệm tuyệt vời với tôi. Khi đạo diễn Kabir Khan chia sẻ về ý tưởng, tôi đã rất bất ngờ. Tôi đặt niềm tin vào Kabir và hy vọng với quy mô đầu tư lớn, tác phẩm sẽ gặt hái thành công", anh chia sẻ.