Tài tử bị Hollywood ghẻ lạnh sau loạt scandal tình ái rúng động

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Los Angeles Times, Grant lần đầu tiết lộ câu chuyện ông bỗng dưng mất hút khỏi Hollywood. "Tôi chưa từng từ bỏ Hollywood. Chính Hollywood đã quay lưng với tôi. Bộ phim Did You Hear About the Morgans? hợp tác với Sarah Jessica Parker không thành công, mọi thứ xây dựng trước đó đều không còn", ông bộc bạch. Ảnh: The Independent.