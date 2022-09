Tài tử Armie Hammer vẫn bị điều tra tội tấn công tình dục

Hành động tấn công tình dục nhiều cô gái trẻ của Armie Hammer vẫn bị cơ quan chức năng chú ý và điều tra.

Theo nguồn tin của Page Six, ngôi sao bị ghẻ lạnh Armie Hammer đang bị một công tố viên chỉ định đặc biệt điều tra về các cáo buộc hành hung, tấn công tình dục người yêu cũ.

Các nhà làm phim đứng sau House of Hammer - bộ phim tài liệu kể về lịch sử đen tối của Armie và gia đình nam diễn viên - cho biết họ được LAPD (Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles) thông báo cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra nam diễn viên vì cáo buộc hành hung bạn gái cũ Effie.

Effie trước đó tuyên bố tài tử Call Me By Your Name hành hung cô một cách tàn bạo, tra tấn tình dục cô suốt 4 giờ ở Los Angeles hồi tháng 4/2017. "Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ giết tôi", cô viết trong đơn tố cáo.

Sự nghiệp của Armie Hammer gần như chấm hết sau các cáo buộc. Ảnh: Vulture.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa bị buộc tội, nhưng Greg Risling - phát ngôn viên của Văn phòng Biện lý Quận LA - nói với Page Six: “Một công tố viên được chỉ định đặc biệt đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và tiếp tục điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất điều tra và gửi công văn đến văn phòng, chúng tôi sẽ đánh giá và đưa ra cáo buộc hình sự”.

Effie chỉ là một trong số những cô gái lên tiếng chỉ trích Armie Hammer có hành vi bất thường về tình dục. Nhiều cô gái công khai tin nhắn nam diễn viên yêu cầu họ phục vụ tình dục, bao gồm câu nói đáng sợ: "Tôi muốn ăn thịt cô" theo đúng nghĩa đen mà Armie gửi cho các người yêu cũ.

Armie Hammer phải làm nhân viên bán hàng sau khi cáo buộc xảy ra. Ảnh: The Image Direct.

Sắp tới, những cáo buộc về tình dục, quá khứ đen tối của Armie Hammer và gia đình được tái hiện trong bộ phim tài liệu House of Hammer. Trong phim, nạn nhân Cortney Vucekovich kể về việc Armie lăng mạ, trói cô bằng dây thừng và yêu cầu những hành vi tình dục khiến cô phải khóc.

Sau khi những cáo buộc xuất hiện, Armie Hammer gần như bị Hollywood tẩy chay. Nam diễn viên bị công ty quản lý cũ WME từ chối hợp tác. Tài tử cũng không có bất kỳ vai diễn nào kể từ khi vụ việc bị phanh phui.