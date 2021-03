Tài tử Armie Hammer bị cáo buộc hiếp dâm

Một phụ nữ cáo buộc cô bị Armie Hammer cưỡng hiếp ở Los Angeles, Mỹ từ năm 2017.

Ngày 19/3, theo Reuters, một phụ nữ tên Effie đã nói trong video rằng cô từng có quan hệ tình cảm với Armie Hammer và bị nam diễn viên cưỡng hiếp.

"Ngày 24/4/2017, tại Los Angeles, Armie Hammer cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo suốt 4 giờ. Hammer liên tục đập đầu tôi vào tường làm mặt tôi thâm tím. Anh ấy cũng đòi thực hiện những hành vi bạo lực khác nhưng tôi không đồng ý", cô nói với phóng viên.

Effie cho biết cô quen biết sao phim Call Me by Your Name thông qua Facebook từ năm 2016. Sau khi cáo buộc nam diễn viên hiếp dâm, cô cho biết bản thân trải qua nhiều cảm giác tồi tệ, thậm chí muốn tự tử.

Tài tử Armie Hammer liên tục dính bê bối tình cảm.

Cô hy vọng Hammer phải chịu trách nhiệm. Effie cũng xin lỗi mọi người vì không lên tiếng sớm hơn.

Gloria Allred, luật sư của Effie, cho biết cô đã cung cấp bằng chứng cho cảnh sát. Đại diện Sở Cảnh sát Los Angeles lại tuyên bố Armie Hammer là nghi phạm trong cuộc điều tra tấn công tình dục.

Andrew Brettler, luật sư của nam diễn viên lại cho rằng đây là cáo buộc thái quá. Mối quan hệ hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận.

"Ngay từ đầu Hammer đã khẳng định tất cả sự tương tác của anh với Effie (và nhiều đối tác khác, bao gồm vấn đề bạo lực tình dục) đều được thỏa luận, thống nhất và sự đồng ý giữa hai bên", Brettler nói.

Giữa tháng 1, người đẹp Courtney Vucekovich cũng gửi thư tố cáo Armie Hammer là người có hành vi bạo dâm. Nam diễn viên cũng vừa chia tay bà xã Elizabeth Chambers sau 10 năm chung sống.