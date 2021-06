Tài tử Anh kể kiệt sức vì đóng cảnh nhạy cảm

Rafe Spall - ngôi sao của "The Chatterley Affair" - cảm thấy kiệt sức vì đóng nhiều cảnh nóng trên phim.

Hôm 15/6, tham gia podcast Out to Lunch của Jay Rayner, Rafe Spall chia sẻ kỷ niệm đóng phim trong xuyên suốt sự nghiệp. Đặc biệt, tài tử trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến cảnh nhạy cảm.

Khi người dẫn chương trình hỏi liệu phân đoạn khỏa thân trong The Chatterley Affair (2006) có phải cảnh duy nhất Rafe Spall phô trương hình thể, tài tử đã phủ nhận.

Anh kiên quyết đáp: "Không. Tôi đã không thể ngủ được vì phải đếm những cảnh giường chiếu của mình. Tôi đã đóng cảnh nóng đến 18 lần. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này".

Rafe Spall kiệt sức vì đóng cảnh nóng. Ảnh: Daily Advent.

Trải nghiệm khiến Rafe Spall khó quên nhất là khi quay cảnh với David Walliams trong phim Frankie Howerd: Rather You Than Me (2008). Trong phim, Walliams vào vai Frankie Howerd còn Spall đóng vai người tình đồng tính của bạn diễn.

"David là cộng sự tuyệt vời. Tuy nhiên, đến cảnh nhạy cảm, anh ấy rất sợ hãi, trong khi tôi dày dặn khi nghiệm cho việc này", Spall nói.

Đối với phân cảnh ân ái phụ nữ, nam diễn viên tâm sự: "Lúc đó, tôi hiểu rằng mình đang trong căn phòng chủ yếu toàn đàn ông (đạo diễn, quay phim, tổ sản xuất...), vì vậy, tất cả sự tập trung đổ dồn vào tôi, và làm cách nào để tôi khiến cho bạn diễn nữ thoải mái".

Theo Rafe Spall chia sẻ, đóng cảnh nóng liên tục khiến anh kiệt sức. Hiện, tài tử từ chối tham gia phim 18+ do anh ấy đã có gia đình. Anh thổ lộ: "Tôi đã thực sự dừng lại. Tôi không làm đóng cảnh nóng nữa. Điều tôi chú trọng bây giờ là chăm sóc và chơi đùa với các con".

Ngôi sao 38 tuổi nhấn mạnh "cảnh nóng không xứng đáng chiếm giữ toàn bộ tâm trí của bạn".

Rafe Spall là diễn viên người Anh quốc. Anh được biết đến qua một số phim như The Shadow Line, Pete versus Life và One Day. Năm 2010, tài tử kết hôn với vợ gốc Nam Phi Elize du Toit. Họ có với nhau hai người con.