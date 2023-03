Tài tử 'Alice in Borderland' tạm dừng hoạt động

Nam diễn viên Nhật Bản cho biết sẽ tạm dừng các dự án nghệ thuật trong thời gian tới bởi lý do sức khỏe. Anh mong đối tác và khán giả thông cảm.

Ngày 17/3, Yahoo Japan đưa tin Murakami Nijiro thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật, xin rút khỏi đoàn kịch đang chuẩn bị cho buổi công diễn trong thời gian tới. Công ty quản lý cho biết nam diễn viên bị rối loạn thể chất, tinh thần nghiêm trọng. Vì vậy, anh cần nghỉ ngơi một thời gian để khắc phục vấn đề sức khỏe.

"Tôi xin lỗi đối tác và khán giả. Tôi phải nghỉ ngơi một thời gian và sẽ sớm quay lại với diện mạo tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và tích cực hơn trước đây", Murakami Nijiro nhắn nhủ.

Murakami Nijiro xin lỗi người hâm mộ sau quyết định tạm lui về hậu trường nghỉ ngơi. Ảnh: Yahoo Japan.

Theo Japan Times, Murakami Nijiro gặp vấn đề sức khỏe sau khi quay xong bộ phim Mirai e no 10 Count vào năm ngoái. Anh thường xuyên hủy bỏ lịch trình đóng phim đột ngột, cắt đứt liên lạc với nhân viên và nhốt mình trong nhà.

Khi quay dự án Tokyo Revengers 2, Murakami Nijiro cũng xin nghỉ ốm nhiều buổi. Trong giai đoạn hậu kỳ, anh chỉ thực hiện phần lồng tiếng, từ chối tham gia tuyên truyền.

Tình trạng của Murakami Nijiro khiến nhà sản xuất bối rối, lo lắng phim điện ảnh ra mắt không thành công như mong đợi vì nam chính bất hợp tác.

Chia sẻ với Yahoo Japan, người bạn thân thiết với Murakami Nijiro cho biết nam diễn viên hay suy nghĩ, dễ lo âu và không chịu được áp lực.

Murakami Nijiro sinh năm 1997 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là tài tử Murakami Jun, mẹ là ca sĩ UA. Cha mẹ Murakami Nijiro ly hôn khi anh 9 tuổi. Sau đó, anh cùng mẹ chuyển sang nước ngoài sinh sống. Đến lúc trưởng thành, Murakami Nijiro mới được cha đưa về quê nhà, hỗ trợ gia nhập showbiz.

Anh từng diễn xuất trong các phim như Xin đừng quên tôi, Cold Case, Rurouni Kenshin: The Beginning, Last of the Wolves, I Was a Secret Bitch. Năm 2020, Murakami Nijiro gây chú ý với vai diễn Chishiya Shuntaro - người có bộ não phân tích dữ liệu như máy, mưu mô và gian xảo trong Alice in Borderland.