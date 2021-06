Tài tử Alec Baldwin đưa 6 con tới thảm đỏ

Ngày 23/6, tờ The News đưa tin nam diễn viên Alec Baldwin đã đưa 6 nhóc tỳ nhà mình từ 3 tháng đến 7 tuổi tham dự lễ ra mắt bộ phim The Baby Boss: Family Business. The Boss Baby 2 có sự tham gia của Alec Baldwin lồng tiếng cho nhân vật chính.