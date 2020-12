Tài tử 17 lần được đề cử diễn viên xuất sắc của TVB

Lâm Phong đã 16 lần để vuột mất chiếc cúp Nam diễn viên xuất sắc ở TVB Anniversary Awards. Năm nay, tài tử 41 tuổi tiếp tục có cơ hội chinh phục giấc mơ Thị đế khi được đề cử.

TVB Anniversary Awards (Giải Thường niên TVB) là sự kiện vinh danh những cống hiến nghệ thuật của diễn viên và ê-kíp sản xuất phim của đài TVB. Giữa tháng 12, ban tổ chức đã công bố danh sách đề cử của từng hạng mục. Trong đó, hạng mục Nam diễn viên xuất sắc (Thị đế) sẽ là màn cạnh tranh khốc liệt giữa loạt tài tử Lê Diệu Tường, Lâm Phong, Vương Hạo Tín, Trần Hào, Miêu Kiều Vỹ và Mã Quốc Minh.

Với Lâm Phong, đây là lần thứ 17 anh được đề cử. Bộ phim Sứ đồ hành giả 3 tiếp tục mở ra cho anh cơ hội chạm tay vào chiếc cúp Thị đế. Đề cử Nam diễn viên xuất sắc đến đúng thời điểm Lâm Phong bỏ qua những lùm xùm trong quá khứ để trở lại và vực dậy danh tiếng ở TVB.

Đề cử cho một bộ phim nhạt nhòa

Sứ đồ hành giả 3 (tựa gốc: Line Walker: Bull Fight) chưa kết thúc phát sóng ở Hong Kong, nhưng dàn diễn viên chính của phim đã sớm có mặt trong danh sách đề cử TVB Anniversary Awards. Nội dung tác phẩm nối tiếp các sự kiện xảy ra trong phần phim đầu tiên năm 2014. Lâm Phong vào vai cảnh sát chìm Tiết Gia Cường. Ở phần 3, anh trở lại lực lượng cảnh sát để tìm kiếm Tiểu Gia (Xa Thi Mạn) - nhân vật chính của phần 1 và 2.

6 năm kể từ phần phim Sứ đồ hành giả đầu tiên, Lâm Phong mới quay trở lại màn ảnh nhỏ TVB. Tuy nhiên, tờ HK01 đánh giá đây là lần tài xuất mờ nhạt bởi nhân vật Gia Cường của Lâm Phong bị đẩy xuống hàng thứ, nhường đất diễn cho sự phát triển của các nhân vật và tình tiết đã xuất hiện trong Sứ đồ hành giả 2.

Lâm Phong được đề cử Thị đế cho vai Tiết Gia Cường trong Sứ đồ hành giả 3.

Sứ đồ hành giả 3 bị nhận xét là lê thê, rối rắm và khó theo dõi. Nhân vật Tiết Gia Cường dường như chỉ là công cụ kết nối các nhân vật khác. Thời lượng lên hình của Lâm Phong bị giảm đáng kể trong những tập giữa của bộ phim. Tác phẩm xây dựng chân dung các nhân vật khá sơ sài.

Trên Douban, Sứ đồ hành giả 3 chỉ giành được số điểm khiêm tốn 6.6/10 qua hơn 22.000 lượt đánh giá. Gần một nửa trong số đó (48,3 %) chấm phim 3 sao. Phần đông khán giả cho rằng Sứ đồ hành giả 3 không mang phong cách của TVB, chất lượng chỉ nằm ở mức tạm chấp nhận và kém hấp dẫn hơn so với phần đầu.

Bất chấp chất lượng nội dung gây tranh cãi, Sứ đồ hành giả 3 vẫn chiếm lĩnh đề cử ở hạng mục quan trọng của TVB Anniversary Awards. Lâm Phong cũng không vắng bóng khỏi màn cạnh tranh ngôi Thị đế năm nay. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào lễ trao giải ngày 10/1/2021.

2 thập kỷ, 16 lần đề cử Thị đế

Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lâm Phong từng được đề cử Thị đế TVB Anniversary Awards 16 lần (không tính lần đề cử mới nhất). Loạt tác phẩm như Eternal Happiness, La Femme Desperado, The Drive of Life, Moonlight Resonance, The Mysteries of Love, Highs and Lows, Line Walker... đã đưa anh đến gần với chiếc cúp cao quý. Tuy nhiên, toàn bộ 16 lần đó, nam diễn viên đều trắng tay.

Trước năm 2020, Lâm Phong từng 16 lần được đề cử Thị đế.

Lâm Phong là nghệ sĩ thứ 13 tham gia khóa đào tạo của TVB năm 1998 và ký hợp đồng với đài truyền hình này hồi tháng 9 cùng năm ấy. Anh bắt đầu nổi tiếng từ vai diễn Tần Thủy Hoàng trong phim A Step into the Past (2001), rồi sở hữu vai chính đầu tiên ở Eternal Happiness (2002). Theo Jaynestar, dưới trướng TVB, tài tử 41 tuổi từng bước trở thành “ông hoàng truyền hình”, trước khi đánh mất danh xưng này vào năm 2012 và rời TVB vào năm 2014.

Thành tựu diễn xuất của Lâm Phong là danh sách dài những giải thưởng, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần lên ngôi Thị đế TVB Anniversary Awards. Trong quá khứ, ở TVB Anniversary Awards, tài tử chỉ giành cúp hạng mục Nghệ sĩ nổi tiếng nhất, Nhân vật nam được yêu thích nhất...

Nhìn lại chuỗi giải thưởng mà Lâm Phong chinh phục được, ngôi sao 41 tuổi chủ yếu nắm giữ thành tích về độ nổi tiếng và yêu thích.

TVB Star Awards Malaysia từng 9 lần xướng tên Lâm Phong cho giải Nhân vật truyền hình được yêu thích nhất, 2 lần cho hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất. Đây là lễ trao giải thường niên tôn vinh thành tựu của các chương trình nói tiếng Quảng Đông tại Malaysia, do TVB Entertainment News kết hợp Astro và MY FM trong vai trò đối tác truyền thông tổ chức.

Tại Starhub TVB Awards, Lâm Phong 2 lần chiến thắng ở hạng mục Nhân vật nam được yêu thích nhất và một lần giật cúp Nam diễn viên được yêu thích nhất. Starhub TVB Awards là lễ trao giải được tổ chức hàng năm để ghi nhận thành tích của các bộ phim truyền hình Hong Kong và các nghệ sĩ tại Singapore.

Lâm Phong tiếp tục có cơ hội gỡ gạc lại những lần vô duyên với giải Nam diễn xuất viên xuất sắc TVB Anniversary Awards trước đó thông qua lần đề cử thứ 17.



Giải thưởng TVB Star Awards Malaysia và StarHub TVB Awards được bình chọn theo hình thức bỏ phiếu trực tuyến, là giải thưởng thường niên do TVB phối hợp với đối tác đài truyền hình địa phương tổ chức. Hai giải thưởng này thường diễn ra trước thềm lễ trao giải TVB tại Hong Kong (TVB Anniversary Awards), vì thế được xem là tiền đề của giải thưởng TVB.

Rời bỏ và quay lại TVB

Sứ đồ hành giả 3 là dự án đánh dấu màn tái hợp giữa Lâm Phong và TVB sau 6 năm ra đi. Năm 2014, anh chấm dứt hợp đồng với đài truyền hình này và chuyển hướng tấn công sang Đại lục. Theo Yahoo HK, tài tử từng tiết lộ lý do rời TVB là vì anh thường được giao cho những dự án “na ná” nhau, khiến đam mê diễn xuất phai nhạt dần.

“Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ về điều đó (quyết định rời TVB) 2, 3 năm trước khi đi đến sự lựa chọn cuối cùng. Sau nhiều năm đóng phim, tôi nhận thấy nội dung, chất liệu của các tác phẩm có dấu hiệu lặp đi lặp lại, và tôi đã hóa thân thành đủ kiểu nhân vật trong đó rồi. Ngọn lửa đam mê trong tôi từ từ tắt lịm. Tôi rời đi với hy vọng tìm thấy bước đột phá cho sự nghiệp và tích lũy nhiều kinh nghiệm ngoài mảng truyền hình. Điều này sẽ có ích cho nghiệp diễn xuất của tôi sau này”, Yahoo HK trích lời Lâm Phong.

Rời TVB, ngôi sao họ Lâm ký hợp đồng với Emperor Entertainment Group (EEG) và dấn thân vào thị trường phim ảnh của Đại lục. Song, hồi năm ngoái, anh quyết định đầu quân cho công ty của Cổ Thiên Lạc và bắt tay với đàn anh trong dự án điện ảnh P Storm.

Sứ đồ hành giả 3 đánh dấu màn tái hợp của Lâm Phong và TVB sau 6 năm "xa cách".

Suốt 6 năm qua, có nhiều tin đồn về mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” giữa TVB và Lâm Phong. Ngôi sao 41 tuổi bị cho là lọt vào danh sách đen của đài này. TVB gần như không bao giờ đả động hay phỏng vấn Lâm Phong tại các sự kiện.

Theo tờ Mingpao Weekly, ngay thời điểm căng thẳng nhất, Phó Giám đốc TVB Đỗ Chi Khắc đã tháo gỡ nút thắt trong mối quan hệ giữa hai bên. Ông liên hệ và hứa hẹn đưa Lâm Phong quay trở lại TVB thông qua dự án truyền hình Sứ đồ hành giả 3.

Nam diễn viên họ Lâm đặc biệt quan tâm tới việc quay phần phim mới cho Sứ đồ hành giả, bởi nhân vật của anh trong phiên bản đầu tiên từng được người hâm mộ yêu thích. Quan trọng hơn, anh suýt giành giải Thị đế TVB Anniversary Awards năm 2014 nhờ vai diễn nổi tiếng Tiết Gia Cường.

Kết quả, thiện chí từ nhà đài cùng mối liên hệ với Sứ đồ hành giả đã đưa Lâm Phong trở về màn ảnh nhỏ Hong Kong. Nếu anh thắng giải Thị đế TVB Anniversary Awards năm nay, đó sẽ là dấu mốc khó quên cho hành trình tìm lại danh tiếng ở TVB của Lâm Phong.