Tài trợ hơn 1 tỷ để người Hội An không ăn thịt chó, mèo

TP Hội An, Quảng Nam sẽ trở thành thành phố thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo. Địa phương sẽ đặt bảng thông tin nơi công cộng tuyên truyền hoạt động phúc lợi về động vật.

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại hơn 1,1 tỷ đồng do tổ chức FOUR PAWS International cho dự án Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.

Dự án được thực hiện từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023 với mục đích xây dựng Hội An trở thành thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó và mèo. Ngoài ra, dự án còn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc tiêm phòng dại và các nguy cơ cho sức khỏe từ nạn buôn bán thịt chó và mèo, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó và mèo, giảm nguy cơ bị bệnh dại đối với con người.

Để thực hiện, chính quyền địa phương sẽ lắp đặt bảng thông tin cố định nơi công cộng, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền cho hoạt động phúc lợi về động vật, tiêm phòng và chăm sóc chó, mèo tại các cơ sở thú y, sản xuất các chương trình phát thanh hàng tuần với thông tin khuyến khích tiêm phòng bệnh dại, cảnh báo sự nguy hiểm của bệnh dại và khuyến khích người dân không ăn thịt chó, mèo.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, ký thỏa thuận với tổ chức FOUR PAWS về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo. Ảnh: Thanh Đức.

Dự án cũng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo, giám sát và thực thi các quy định liên quan đến tiêu thụ thịt chó, mèo tại nhà hàng, lò mổ trong khu vực phố cổ Hội An; hỗ trợ chuyển đổi hình thức kinh doanh đối với một số cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo.

Ghi nhận của Zing tại TP Hội An, nhiều người dân ủng hộ việc ngừng tiêu thụ thịt chó, mèo. Ông Hồ Phước Thiện (ở phường Minh An, TP Hội An) lên tiếng phản đối việc buôn bán thịt chó, mèo.

"Nhà tôi nuôi cả chó và mèo được hơn 10 năm nay, chúng như những người bạn rất thân thiết. Việc địa phương cam kết dừng kinh doanh thịt chó, mèo tôi nghĩ là việc nhân văn ý nghĩa, đáng để nhân rộng. Tôi cũng đồng tình việc cấm buôn bán thịt chó, mèo", ông Thiện nói.

Ông Hồ Phước Thiện phản đối việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Đức.

Trước đó, tháng 12/2021 UBND TP Hội An, Quảng Nam tổ chức lễ ký kết trực tuyến với tổ chức FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo.

Việc ký thỏa thuận giữa TP Hội An và FOUR PAWS nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn dịch bệnh bùng phát.

TP Hội An là địa phương đầu tiên của Việt Nam có thỏa thuận nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo. Thỏa thuận có hiệu lực từ cuối năm nay và kéo dài trong 2 năm.

Theo tổ chức FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu), mỗi năm tại Việt Nam có hơn 6 triệu cá thể chó và mèo bị giết thịt.

Điều này khiến nạn buôn bán chó, mèo trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất về quyền lợi động vật hiện nay.

Nạn buôn bán cũng gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đáng chú ý nhất là bệnh dại và nhiều loại bệnh khác.

Theo khảo sát của tổ chức này năm 2021, có 91% người dân Việt Nam phản đối việc buôn bán thịt chó và mèo, 88% người dân ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó và mèo và 95% người dân cho rằng ăn thịt chó, mèo không phải là văn hóa của Việt Nam.