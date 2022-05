Tai tiếng của nam diễn viên bị tung video qua đêm với Amber Heard

James Franco là cái tên được nhắc đến trong vụ kiện của Amber Heard và Johnny Depp. Tài tử có quá khứ đen tối, từng bị Hollywood tẩy chay vì lạm dụng tình dục nhiều sinh viên nữ.

Clip Amber Heard thân mật với James Franco trong thang máy Amber Heard đón James Franco đến nhà riêng vào đêm khuya. Vợ cũ của Depp mặc đồ ngủ, tựa lưng vào vai nam diễn viên.

Đã từ chối làm chứng cho Amber Heard song tên của James Franco vẫn trên hai lần được vang lên trong tòa án Fairfax, bang Virginia (Mỹ). Lần đầu, Johnny Depp nhắc đến ngôi sao The Room với thái độ hằn học, tức tối. Tài tử cáo buộc vợ cũ của anh lén lút ngoại tình với James Franco sau những lần hợp tác chung trong phim.

Gần nhất, luật sư của Depp tung bằng chứng trước tòa về việc minh tinh Aquaman qua đêm với đồng nghiệp vào ngày 22/5/2016. Heard buộc phải cúi đầu thừa nhận việc James Franco xuất hiện tại nhà riêng của cô trước một ngày đệ đơn ly hôn chồng.

Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô và đàn anh chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, bạn bè. Tờ Mirror nhận định lời khai của Heard khó thuyết phục công chúng. Bởi James Franco là tài tử "thiếu đứng đắn" trong giới giải trí Hollywood. Anh từng bị công chúng tẩy chay vì bê bối tình dục chấn động 4 năm trước.

Mối quan hệ thật sự của Amber Heard và James Franco?

Trong phiên tòa, Heard nhắc đi nhắc lại việc Depp nhiều lần ghen tuông, nổi điên khi nghi ngờ cô ngoại tình với James Franco. Theo minh tinh Hollywood, James Franco cũng là một trong số nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa cô và chồng cũ rạn nứt.

Đây không phải lần đầu tên của diễn viên The Disaster Artist được nhắc đến trong vụ kiện của cặp minh tinh - tài tử nổi tiếng. Trước đó, vào năm 2020, trong phiên tòa Depp kiện The Sun vì bài báo bôi nhọ anh là kẻ đánh vợ cũ, chuyện Heard ngoại tình với James Franco cũng được đề cập đến.

Trước các bồi thẩm đoàn, Depp cáo buộc vợ cũ qua lại với Franco trong quãng thời gian họ chung sống. Về phía Heard, cô nói Depp từng chửi cô là "con điếm", "kẻ dối trá" khi cân nhắc tham gia một dự án cùng James Franco. Heard kể cô trải qua một tuần như địa ngục sau cơn nổi nóng của Depp.

Ngoài ra, trong một chuyến bay từ Boston đến Los Angeles, khi nhắc đến James Franco, tài tử sinh năm 1963 lại lên cơn điên và trút sự giận dữ vào người Heard. "Depp đánh mạnh vào lưng tôi. Anh ta dọa sẽ đến phim trường để theo dõi", Heard nhớ lại.

James Franco và Heard từng hợp tác chung trong hai phim. Ảnh: Mega.

Theo Entertainment Weekly, James Franco là nỗi bất an thường trực đối với Depp. Mỗi khi nhắc đến tên của đàn em, Depp lại nổi cơn ghen tuông và không kiềm chế được bản thân.

Vào năm 2019, luật sư riêng của Heard là Eric George khẳng định giữa nữ diễn viên và James Franco không vượt quá giới hạn tình bạn. Cả hai từng hợp tác chung trong hai phim Pineapple Express và The Adderall Diaries. Ngoài ra, cặp diễn viên từng sống chung trong khu chung cư nên vài lần chạm mặt.

"Depp hay đội ngũ pháp lý của anh đã cố gắng và thất bại để tạo nên câu chuyện hấp dẫn dựa trên những điều không có thật", Eric George nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thế cờ của vụ kiện thay đổi khi phía Depp tung ra đoạn băng được trích xuất từ camera ở thang máy tại căn nhà của Heard trong phiên tòa ngày 17/5. Trong đó có cảnh Heard tựa đầu vào vai James Franco và cả hai bước ra khỏi thang máy vào 23h ngày 22/5/2016. James Franco khi ấy đeo balo, đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt.

Đại diện của Depp cáo buộc Heard ngoại tình với đồng nghiệp một ngày trước khi cô đệ đơn ly hôn chồng. Ban đầu, Heard cho rằng cô chưa từng mời James Franco đến nhà riêng. Song khi đoạn video được trình chiếu, Heard phải thừa nhận nam diễn viên đã có mặt tại căn hộ của cô vào tối 22/5/2016.

"Anh ấy là bạn của tôi. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Thành thật mà nói, tôi đã không còn sự ủng hộ từ những người bạn thân của mình ở thời điểm đó", Heard phản bác. Nữ diễn viên kể cô tâm sự với đồng nghiệp về những trục trặc trong cuộc sống hôn nhân.

Khi Franco đến thăm Heard tại căn nhà áp mái, nam diễn viên đã nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt cô. Sao phim The Room ra vẻ lo lắng: "Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với em?". Cuối cùng, minh tinh 36 tuổi kết luận cô và Franco chỉ dừng ở mức bạn bè.

Theo Newsweek, Franco chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ với Heard. Vì thế, lời khai của Heard và cáo buộc từ Depp khó có thể xác minh thực hư.

James Franco - tài tử lắm tài nhiều tật

James Franco là diễn viên thực lực của Hollywood. Anh từng giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của phim điện ảnh thể loại hài hoặc ca vũ nhạc tại Quả cầu Vàng 2018.

Ngoài ra, tài tử cũng thắng giải tại Gotham, nhận đề cử từ Hiệp hội Diễn viên nước Mỹ, giải Tinh thần Độc lập, cũng như được một số hiệp hội phê bình phim của Detroit, San Diego hay Houston vinh danh.

Không ai có thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Franco trong loạt tác phẩm đình đám như The Disaster Artist, The Room, 127 Hours, Pineapple Express, The Adderall Diaries...

Franco nhiều lần bị tố cáo lạm dụng tình dục phụ nữ, sinh viên. Ảnh: Variety.

Tuy nhiên, tài tử là minh chứng điển hình cho câu nói "lắm tài nhiều tật". Franco nhiều lần bị tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục phụ nữ, sinh viên. Vào năm 2014, James Franco vướng cáo buộc có hành vi mời gọi một cô gái 17 tuổi thông qua mạng xã hội Instagram.

Cùng năm, diễn viên Ally Sheedy tiết lộ cô bị đàn anh sàm sỡ khi cả hai cùng tham gia một vở kịch tại Broadway. Vì thế, khi chứng kiến cảnh Franco được vinh danh ở Quả cầu Vàng 2018, nữ diễn viên không nén nổi sự bức xúc.

Ally Sheedy viết: "James Franco vừa giành chiến thắng. Đừng bao giờ hỏi tại sao tôi lại rời khỏi ngành công nghiệp điện ảnh/truyền hình nữa nhé. Chiếc huy hiệu Time’s Up đẹp đấy, James Franco. Anh còn nhớ lúc cố dí đầu tôi xuống bộ phận sinh dục của mình, hay lúc anh định rủ bạn tôi tới khách sạn khi cô ấy mới 17 tuổi hay không?".

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tháng 10/2019, hai nữ diễn viên kiêm học trò cũ, Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal, đã đâm đơn kiện James Franco về hành vi đe dọa tình dục.

Họ tố cáo khi Studio 4, ngôi trường do Franco thành lập, còn hoạt động, nam diễn viên đã ép học viên thực hiện các cảnh tình dục trước máy quay. Những cảnh phim này được dàn dựng một cách biến thái và lệch lạc, vượt ra khỏi tiêu chuẩn lao động trên trường quay Hollywood.

Franco đã lợi dụng việc giảng dạy để tập hợp và bóc lột tình dục một nhóm phụ nữ trẻ. Các học viên của Franco đã bị dẫn dắt để tin rằng họ sẽ có vai trong phim của nam diễn viên nếu đồng thuận với các yêu cầu được đưa ra.

Sau 2 năm theo đuổi vụ kiện, tài tử phải bồi thường 2,2 triệu USD để khép lại vụ bê bối tình dục chấn động. 8 năm qua, Franco hứng chịu hậu quả do sự suy đồi đạo đức của anh gây ra. Diễn viên bị cả Hollywood quay lưng. Anh không còn tham gia vào bất cứ bộ phim nào từ năm 2014 đến nay.

Franco thậm chí không giấu tình trạng của bản thân. Trong cuộc phỏng vấn trên The Jess Cagle Podcast, nam diễn viên thừa nhận anh từng phải đấu tranh để vượt qua chứng nghiện sex.

"Tôi từng có bạn gái nhưng lại không thể chung thủy với ai. Tôi đã lừa dối nhiều người trước khi đến với bạn gái Isabel Pakzad", Franco chia sẻ.