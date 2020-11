Tai tiếng bủa vây nữ hoàng Tik Tok

Dù là ngôi sao thành công nhất của TikTok, mỗi ngày Charli D'Amelio phải đối mặt với chỉ trích, thậm chí bị đe dọa vì có thái độ ngạo mạn, coi thường người khác.

Vài tháng sau sinh nhật lần thứ 16, Charli D'Amelio (sinh năm 2004) trở thành người đầu tiên có 100 triệu follower trên TikTok. Con số này gấp đôi số người theo dõi của Will Smith, gấp ba lần The Rock, gấp bốn lần Selena Gomez và gấp năm lần Kylie Jenner, Ariana Grande.

Charli cũng xác lập kỷ lục về thời gian cán mốc 100 triệu follower nhanh nhất trên mạng xã hội. Trong khi một YouTuber phải mất 14 năm để đạt được con số này, Charli chỉ mới tham gia TikTok vào năm ngoái.

Sự nổi tiếng của Charli là điều dễ dàng nhìn thấy nhưng không phải ai, kể cả cô gái 16 tuổi này, có thể giải thích được. Theo The Atlantic, gần như không tìm được bất kỳ điều gì đặc biệt ở Charli khi so sánh với các TikToker khác.

“Nó giống như một vòng luẩn quẩn. Càng có nhiều tranh cãi về lý do Charli nổi tiếng thì cô ấy càng trở nên nổi tiếng hơn”, Eugene Wei, một nhà điều hành công nghệ và blogger, nói.

Bỏ học để quay TikTok

Một năm trước, Charli D'Amelio sống ở ngoại ô bang Connecticut (Mỹ), trong một ngôi nhà bằng đá ấm cúng cùng bố mẹ và chị gái.

Nữ sinh năm hai trung học yêu thích chương trình tòa án Judge Judy và những bộ phim kinh dị. Vào cuối tuần, cô được mẹ chở đến các lớp học và cuộc thi khiêu vũ.

Tháng 5/2019, Charli tải ứng dụng TikTok trước sự thúc giục của bạn bè. Video đầu tiên cô chia sẻ được quay theo chiều ngang đã cho thấy sự vụng về và ít hiểu biết của cô nàng về một nền tảng chia sẻ clip ngắn mới nổi.

Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, một clip khiêu vũ 15 giây của Charli đã thu hút hàng triệu lượt xem. Trong vài ngày, số follow của cô tăng theo cấp số nhân.

Nhiều người cho rằng thành công của Charli phần nào đó nhờ vào yếu tố thời điểm. Giữa năm 2019, thời điểm học sinh nhiều nước nghỉ hè, không chỉ Charli, nhiều sao TikTok khác cũng tăng nhanh về lượt theo dõi.

Vào mùa thu năm ngoái, lũ trẻ đến chỗ Charli và xin chụp ảnh cùng. Những người lạ bắt đầu quay cảnh gia đình cô đi ăn kem. Đó là lúc Charli nhận ra sự nổi tiếng của mình không chỉ dừng lại trên ứng dụng TikTok.

“Mọi người đang nhìn tôi - đó vừa là giấc mơ vừa là cơn ác mộng của tuổi mới lớn”, Charli nói.

Chị em nhà D'Amelio bỏ học để quay TikTok.

Sau nhiều lần chuyển trường vì áp lực và bị bắt nạt, cuối năm 2019, hai chị em D’Amelio đã bỏ học để theo đuổi con đường nổi tiếng.

Tháng 2/2020, trong một buổi phỏng vấn với Quỹ Nhi đồng Quốc Tế Liên Hợp Quốc (UNICEF), Charli và chị ruột cho biết cả hai đã nhận “hàng trăm nghìn bình luận ác ý, đe dọa” cả trên Internet lẫn đời thực.

“Họ không thích khuôn mặt, hình dáng cơ thể, và chỉ trích cả thói quen ăn uống. Họ không nhận ra tôi vẫn là một cô gái ở trong độ tuổi vị thành niên”.

Gần đây, Charli chia sẻ cô đang tiếp nhận điều trị tâm lý, chứng biếng ăn. Gia đình D’Amelio còn phải thuê vệ sĩ để bảo vệ nhà riêng và hai con gái.

Mùa hè này, Charli và gia đình đã chuyển đến một căn biệt thự hiện đại hoàn toàn mới ở Hollywood Hills. Những căn phòng sáng bóng, không tỳ vết khác xa hình ảnh chật chội nhưng ấm cúng của ngôi nhà cũ tại Connecticut.

Cùng với việc thay đổi nơi ở, Charli cũng đã nâng cấp hình ảnh của mình trên TikTok.

“Trên TikTok, cô ấy trông bóng bẩy hơn với móng tay và hàng mi được làm sạch, chải chuốt. Tuy nhiên, khi gặp ở ngoài đời, cô ấy vẫn trông thật nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie ngoại cỡ. Tôi có cảm giác rằng Charli vẫn chỉ là một đứa trẻ”, nhà báo Rachel Monro của The Atlantic nhận xét.

Thái độ ngôi sao

Trước khi cán mốc 100 triệu follow trên TikTok, Charli từng nhiều lần dính bê bối vì những hành vi, lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

Ngày 16/11 vừa qua, gia đình Charli chia sẻ video có tiêu đề "Dinner With the D'Amelios" với sự tham gia của khách mời James Charles và đầu bếp Aaron May. Trong video, cả Charli và chị gái Dixie đều đưa ra nhiều nhận xét khó nghe về các món ăn.

Dixie thậm chí đã ném thức ăn xuống bàn sau khi nếm thử. Còn Charli đã cười cợt khi hỏi rằng có món ăn nào thay thế những món đã được phục vụ hay không.

Charli bị chỉ trích vì vô lễ với đầu bếp.

Internet tràn ngập phản ứng dữ dội về đoạn video này. Dân mạng chỉ trích những bình luận khiếm nhã và cho rằng chị em nhà D'Amelio mắc bệnh ngôi sao. Hành động của cả hai đối với đầu bếp Aaron May và thức ăn của ông bị coi là vô ơn và thiếu tôn trọng.

Chỉ trong vòng một ngày sau đó, Charli đã mất hơn 1 triệu follower.

Vài ngày sau, sao TikTok tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi phàn nàn rằng chưa thể cán mốc 100 triệu follower. Ở thời điểm đó, cô nàng có 95 triệu follower và cảm thấy không hài lòng với con số này.

“Sự nổi tiếng đến quá sớm, quá nhanh khiến cô ta ngày càng ảo tưởng và tham lam”, một bình luận chỉ trích Charli.

Trước làn sóng tẩy chay ngày một lớn, TikToker 16 tuổi đã phải livestream khóc lóc xin lỗi người hâm mộ. “Bạn có thể ghét tôi vì bất cứ điều gì tôi đã làm, nhưng thực tế tất cả là hiểu lầm”.

Charli tiết lộ rằng cô thậm chí bị dọa giết sau vụ việc. “Các bạn có thể nói tôi vô lễ, nhưng cuối cùng, tôi cũng là một con người mà”, cô nói trong nước mắt.

Muốn thoát khỏi TikTok

Sự nổi tiếng giúp Charli có những cơ hội mà hầu hết thanh thiếu niên chỉ có thể mơ ước, bao gồm xuất hiện trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và hợp tác với Prada tại Tuần lễ thời trang Milan.

Cô cũng đã đạt được các hợp đồng tài trợ với nhiều thương hiệu mỹ phẩm, trở thành gương mặt đại diện cho Hollister cùng với chị gái của mình.

Theo Forbes, Charli đã kiếm được ít nhất 4 triệu USD trong một năm, kể từ tháng 6/2019.

Thành công dựa vào sự nổi tiếng trên TikTok nhưng Charli cùng gia đình lại đang cố gắng thoát khỏi nền tảng chia sẻ video này. Những tháng gần đây, nhà D'Amelio ra mắt podcast, mở rộng hoạt động trên YouTube, Instagram, thông báo kế hoạch xuất bản sách và sản xuất chương trình truyền hình thực tế…

“Sau khi nổi tiếng trên một nền tảng, người sáng tạo luôn tìm cách mở rộng ảnh hưởng sang các mạng xã hội, phương tiện truyền thông khác. Nó liên quan đến việc kiếm tiền của họ. Hơn thế, không có nhiều cơ hội kiếm tiền trên TikTok nên các ngôi sao sẽ lần lượt bỏ đi để tìm kiếm cơ hội khác”, The Verge nhận định.

Charli thay đổi sau một năm nổi tiếng.

Đội ngũ của D'Amelio đã nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái truyền thông không chỉ cho Charli mà còn cho cả gia đình.

Dixie, chị gái của Charli, phát hành đĩa đơn đầu tay vào tháng 6, nhanh chóng nhảy lên bảng xếp hạng Nghệ sĩ mới nổi của Billboard. Đến nay, MV đã có hơn 92 triệu lượt xem.

Heidi và Marc, cha mẹ của Charli, bắt đầu xây dựng khán giả của riêng mình. Mỗi người đều có tài khoản TikTok, Instagram và Twitter với hàng nghìn đến hàng triệu lượt theo dõi.

Để nổi tiếng hơn nữa, Charli và gia đình cũng chấp nhận đánh đổi sự riêng tư. Họ được cho sẽ nối bước nhà Kardashian khi đang ấp ủ ý định lấn sân truyền hình bằng một chương trình thực tế đậm phong cách Keep Up with the Kardashian.

"Mọi thứ xảy ra rất nhanh chóng. Và như Charli đã nói, cứ phải để mọi người hiểu chúng tôi kỹ hơn một chút", ông Marc D'Amelio cho biết.