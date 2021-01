Tại sao Wowy đại thắng?

"Thiên đàng" vừa chiến thắng ZMA 2020 hạng mục Ca khúc rap/hip hop được yêu thích. Kết quả này nối dài thành công của Wowy sau một năm.

Wowy là một trong những rapper thành công nhất năm 2020. Anh gây ấn tượng mạnh ở chương trình Rap Việt nhờ khả năng đào tạo, hướng dẫn thí sinh. Dế Choắt, học trò của Wowy sau đó đã đăng quang ngôi vô địch.

Năm vừa qua, Wowy cũng có bản rap Thiên đàng gây chú ý trên thị trường âm nhạc. Thiên đàng vừa vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bao gồm cả BigCityBoi của Binz để chiến thắng hạng mục Ca khúc rap/hip hop được yêu thích tại ZMA 2020.

Sự thành công bất ngờ của “Thiên đàng”

Wowy sáng tác Thiên đàng vào năm 2013, lấy cảm hứng từ đám cưới của một người bạn. Nhưng phải 7 năm sau, ca khúc mới có một đời sống và vị trí âm nhạc thực sự trên thị trường. Từ bản demo như bị lãng quên năm nào, trong năm 2020, Wowy trình diễn Thiên đàng ở một sự kiện và kết quả là bản rap đã lan tỏa ngoài dự đoán.

Ca khúc được xếp vào danh sách hit rap của năm với 41 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Thiên đàng sau đó lọt vào đề cử Ca khúc rap/hip hop được yêu thích cùng với 4 đề cử khác bao gồm Bigcityboi (Binz, Touliver), OK (Binz), Sầu hồng gai (G5Rsquad) và Tết đong đầy 2 (Khoa, Lăng LD).

Trong đó, hai ứng cử viên nặng ký nhất là BigCityBoi và Thiên đàng. Cuộc đua do vậy từng được ví như màn tái đấu của Binz và Wowy ở ZMA sau Rap Việt. Nhưng cuối cùng, chiến thắng tiếp tục thuộc về "lão đại" Wowy.

Thiên đàng không phải bản rap đậm đặc, cũng không phải sáng tác phản ảnh rõ nét nhất ngòi bút vốn thiên về hiện thực đời sống của Wowy. Thiên đàng đúng hơn là nét chấm phá dịu dàng trong chặng đường theo đuổi âm nhạc của rapper sinh năm 1988.

Đó là một Wowy lãng mạn hơn thường thấy. Những gai góc tạm thời được cất đi, không còn “mày – tao”, chỉ còn thiên đàng dẫn lối và những phút giây thoải mái, bay bổng nhất.

Thiên đàng không mang đến những dấu ấn về kỹ thuật mà là một Wowy dễ chịu và thơ ca hơn trong âm nhạc. Nhưng vẫn có những triết lý ẩn sau, rằng mỗi người chỉ có thể bước vào cánh cổng thiên đàng nếu phân định được điều xấu tốt và sống là chính mình: “Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định / Cái xấu cái tốt do mình phân tính / Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính / Thời gian... / Là một cuộc hành trình”.

2020 là năm thành công của Wowy.

Joli Poli không phải giọng nữ xuất sắc nhưng cô cũng đã góp phần mang đến những câu chữ ngọt ngào, dịu dàng, bay bổng, như họa sĩ đang vẽ thiên đàng bằng những câu hát: “Được thấy thiên đàng nơi đây nguy nga / Ngàn mây bay bay trắng ngà / Từ xa thiên thần cất vài lời ca / I'm living in your love, love, love / Let all the walls fall down / Stop waiting just love out loud”.

Ngoài khai thác đề tài mới và nội dung dễ nghe, Thiên đàng được cho là còn lan tỏa vì sức ảnh hưởng của Wowy trong năm vừa qua trên thị trường. Sau ZMA 2020, Wowy vừa ra mắt phiên bản MV của Thiên đàng với đề tựa: "Gửi tặng những tình yêu của thiên đàng".

Năm gia nhập showbiz hiệu quả của Wowy

Từ một rapper đường phố, gai góc của giới underground, năm qua, Wowy đã nổi tiếng đại chúng hơn bao giờ hết. Anh trở thành một trong bốn huấn luyện của Rap Việt. Wowy cho biết đó là lần thứ hai anh được lên truyền hình. Nhiều năm trước, trong lần đầu tiên lên truyền hình, anh bị chê bai thậm tệ.

"Lúc đó nhạc của tôi bị nói như thể đầu độc giới trẻ. Đó cũng là thời mà rap còn nhận nhiều định kiến từ xung quanh. Nhưng hôm nay, cũng trên truyền hình, tôi lại ngồi đó với tâm thế khác - một huấn luyện viên", Wowy từng nói với Zing.

Wowy sinh ra ở một khu ổ chuột. Tuổi trẻ của "lão đại" là cuộc sống đường phố, những tháng ngày nông nổi, có cả không ít sai lầm. Nhưng nhờ đến rap, nhờ không ngại thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, Wowy trong năm 2020 đã đạt những thành công không ngờ.

Sau vòng đầu tiên của Rap Việt, Wowy không nhận được nhiều dự đoán chiến thắng. Bởi khi đó, Binz mới là đội mạnh nhất. Nhưng đến vòng thứ 2, thế trận đã dần thay đổi. Đội của Wowy được đánh giá là vừa thiện chiến, vừa có tinh thần đồng đội. Nhiều thí sinh tỏ rõ sự tiến bộ, trong khi những gương mặt quen thuộc vẫn giữ màu riêng.

Cùng với Karik, Wowy được đánh giá là hai huấn luyện viên xuất sắc về chuyên môn của chương trình này. Wowy chứng tỏ được bàn tay đào tạo và đặc biệt là sự tận tậm với các học trò. Cách anh nâng đỡ Dế Choắt có thể biểu đạt cho điều ấy.

Bản rap của trận đấu cuối cùng ở Rap Việt với tên gọi Chim sẻ và dâu tây đến từ Wowy - Dế Choắt đã chinh phục người nghe vì tình anh em, tình đồng đội, tình thầy trò. Một sự hòa hợp đáng kinh ngạc giữa huấn luyện viên và thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế.

Wowy và hai học trò Dế Choắt - Lăng LD trong chương trình Rap Việt.

Ngoài Rap Việt và Thiên đàng, Wowy còn có bản rap Chạy là nhạc phim của Ròm – bộ phim công chiếu trong năm 2020. Chạy thể hiện màu sắc âm nhạc khác của Wowy. Nam rapper vốn có nhiều bản rap với flow chậm, trong khi Chạy lại có nhịp nhanh như sự thúc giục, thậm chí truy đuổi.

Chạy, do vậy còn được coi là bản rap mà Wowy thể hiện nhiều kỹ thuật hơn. Trong khi phần đa những sáng tác khác của anh vốn tạo chất riêng vì ca từ đời sống, đường phố chân thật nhưng đôi khi gặp hạn chế về flow, thủ pháp chơi chữ và kỹ thuật gieo vần.

Nội dung của Chạy phù hợp với phim Ròm của Trần Thanh Huy. Nhân vật Ròm đã chạy trong cả cùng cực của số phận, những tranh chấp mưu sinh, những giận hờn, lọc lừa phẫn uất của cuộc sống, lẫn khát khao tìm được gia đình.

Ca từ của Chạy, do đó, cứ luẩn quẩn trong đầu của không ít người xem ngay cả khi họ đã rời khỏi rạp. Ngoài nhạc phim, ở Ròm, Wowy còn đóng một vai phụ và cũng cho thấy phần nào khiếu diễn xuất.

Wowy đã có một năm bước chân vào showbiz đầy hiệu quả. Chỉ một năm trước, anh vẫn còn là gương mặt underground thuần, quá xa lạ với truyền thông. Nhưng năm qua, Wowy đã có bước tiến vượt bậc. Từ thế giới ngầm, nam rapper bước ra ánh sáng. Khi chăm chỉ làm việc, anh cũng đã xóa đi phần nào những định kiến, nghi kỵ từng tồn tại về mình.