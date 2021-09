Tại sao Will Smith không nhận vai nô lệ?

Thuở đầu sự nghiệp, Will Smith luôn từ chối góp mặt trong các dự án lấy đề tài lịch sử nô lệ Mỹ. Ở tuổi 50, quan điểm của tài tử đã có nhiều thay đổi.

Năm 2020, dự án Emancipation đã trở thành bộ phim đắt nhất từng được giao dịch bản quyền trong khuôn khổ một liên hoan phim với mức giá 100 triệu USD .

Trong phim, nhân vật của Will Smith được lấy cảm hứng từ “Peter đòn roi” - một nhân chứng của chế độ nô lệ Mỹ. Bức ảnh chụp khoảng lưng trần chằng chịt sẹo lồi của người nô lệ tên Peter đã trở thành bằng chứng của một giai đoạn lịch sử bất công và bạo tàn.

Bản phục chế màu bức ảnh Whipped Peter (1863). Ảnh: Mathew Brady.

Cinema Blend dẫn lời Will Smith trả lời phỏng vấn tạp chí GQ về dấu ấn Emancipation với sự nghiệp của anh.

Tài tử cho hay Emancipation là tác phẩm đầu tiên khai thác đề tài chế độ nô lệ mà mình góp mặt. Trước đây, Will Smith có xu hướng tránh né những bộ phim lấy đề tài này.

“Tôi luôn từ chối góp mặt trong các bộ phim làm về chế độ nô lệ. Thuở đầu sự nghiệp, tôi không muốn người da đen xuất hiện trên màn ảnh dưới góc nhìn ấy. Tôi muốn làm một siêu anh hùng. Thế nên tôi muốn lột tả sự vượt trội của người da đen bên cạnh bạn diễn da trắng. Tôi muốn được đóng những vai xứng tầm Tom Cruise”, Will Smith chia sẻ.

Anh cho hay lần đầu tiên mình cân nhắc nhận vai trong một bộ phim dã sử lấy đề tài chế độ nô lệ là Django Unchained (2012) của Quentin Tarantino. Nhưng Smith đã từ chối vai chính trong phim bởi không muốn hóa thân thành nhân vật nô lệ da đen tìm kiếm sự trả thù.

Khi lời mời góp mặt trong dự án Emancipation được gửi đến, Will Smith cảm thấy mình đã sẵn sàng. Anh muốn hóa thân thành kiểu nhân vật mình từng né tránh hàng thập kỷ.

“Đây là bộ phim về tình yêu và sức mạnh của người da đen. Đó là thứ mà tôi muốn lột tả. Chúng tôi sẽ làm một bộ phim xoay quanh thứ tình yêu khiến những người da đen trở nên bất khả chiến bại”, Smith chia sẻ.

Emancipation do Antoine Fuqua (The Equalizer, South Paw, The Magnificent Seven) đạo diễn từ kịch bản của Bill Collage (Exodus: Gods and Kings, The Transporter Refueled, Assassins Creed). Bộ phim xoay quanh cuộc chạy trốn của một nô lệ tên Peter (Will Smith). Phim đang ghi hình tại Louisiana và dự kiến phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến AppleTV+.