Tại sao Warner Bros. sớm công bố ‘Wonder Woman 3’?

Không ai chắc chắn “Wonder Woman 1984” thành công đến mức nào giữa bối cảnh dịch bệnh. Song, Warner Bros. đã sớm “bật đèn xanh” cho dự án phần tiếp theo.

Wonder Woman 1984 là bộ phim đầu tiên Warner Bros. áp dụng chiến lược phát hành cùng lúc ngoài rạp và trên mạng Internet thông qua HBO Max tại thị trường Bắc Mỹ. Bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến ra sao trong năm 2021, nhà phát hành sẽ áp dụng cách thức tương tự cho toàn bộ gần 20 phim năm nay của họ.

Tuần qua, Warner Bros. nhanh chóng “bật đèn xanh” cho Wonder Woman 3. Gal Gadot sẽ tiếp tục sắm vai nữ thần chiến binh người Amazon, dưới sự chỉ đạo của nữ đạo diễn Patty Jenkins.

Có thể đo lường mức thành công của Wonder Woman 1984?

Với thời lượng 151 phút, Wonder Woman 1984 gây ra nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Người thích thú trước hướng đi mới mà Patty Jenkins dành cho thương hiệu, kẻ chê bai sự dài dòng, những bài học đạo đức có phần khuôn sáo hay một số tình tiết vô lý của tác phẩm.

Với việc Wonder Woman 1984 được phát hành trên mạng và ngoài rạp cùng lúc tại Bắc Mỹ, không ai rõ bom tấn thành công tới đâu về mặt doanh thu, ngoại trừ nhà sản xuất. Ảnh: Warner Bros.

Thông thường, một bộ phim chỉ có phần tiếp theo (sequel) nếu ăn khách. Nhưng trước việc Wonder Woman 1984 ra rạp giữa thời dịch, động thái của Warner Bros. có lẽ mang ý nghĩa khác.

Trong ba ngày đầu khởi chiếu tại Bắc Mỹ, phim thu gần 17 triệu USD . Trên toàn cầu, bom tấn tiêu tốn 200 triệu USD để sản xuất mới cán mốc doanh thu 100 triệu USD hồi đầu tuần. Giữa bối cảnh bình thường, đó là những con số thảm họa.

Năm 2017, Wonder Woman từng ra mắt với thành tích 103,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 230 triệu USD toàn cầu. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, theo đánh giá của Forbes, Wonder Woman 1984 chỉ có thể cán đích ở mức 240 triệu USD toàn cầu nếu may mắn.

Nhìn ở mặt tích cực hơn, 16,7 triệu USD sau ba ngày là thành tích ra mắt tốt nhất tại Bắc Mỹ kể từ tháng 3 - tức thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương. Thành tích ấy của Wonder Woman 1984 thực tế còn cao hơn Tenet - một bộ phim khác cũng của Warner Bros. chỉ kiếm được 20,1 triệu USD sau 10 ngày ra rạp tại Bắc Mỹ.

So sánh với Wonder Woman - bộ phim từng thu 821 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, hiện không có cách nào để Wonder Woman 1984 có thể tái lặp thành công ấy.

AT&T còn rất nhiều việc phải làm với HBO Max. Ảnh: Warner Bros.

Vậy còn HBO Max thì sao? Hiện có khoảng 13 triệu tài khoản đã kích hoạt trên nền tảng xem phim trực tuyến. Tuy nhiên, AT&T không công bố chính xác số người đã theo dõi bom tấn.

Warner Bros. cho biết đã có một nửa số thuê bao lẻ (retail subscribers) sớm theo dõi Wonder Woman 1984 vào ngày 25/12. Theo nguồn tin của Forbes, con số này khoảng 2 triệu người.

Doanh thu từ khoản này tạm tính là 30 triệu USD , khi giá thuê bộ phim là 14,99 USD . Warner Bros. coi như hưởng trọn toàn bộ khi không phải ăn chia với nhà rạp.

Con số dĩ nhiên không thể chính xác, nhưng nó gần bằng 38 triệu USD doanh thu ngày khởi chiếu tại Bắc Mỹ của Wonder Woman hồi 2017.

Một bài toán đặt ra cho HBO Max là những thuê bao lẻ kiểu này liệu có quay lại để tiếp tục theo dõi các bộ phim 2021 của Warner Bros., như Judah and the Black Messiah, Tom & Jerry, Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong, hay không.

Theo đó, việc công bố thực hiện tiếp Wonder Woman 3 giống như lời tuyên ngôn rằng Wonder Woman 1984 đã gặt hái thành công với cách phát hành mới. Song, sự thật thì chỉ có AT&T mới biết rõ.

Tương lai khó đoán dành cho DCEU

Năm 2011, Warner Bros. thông báo sẽ thực hiện tiếp Green Lantern sau khi bộ phim ra mắt với doanh thu 53 triệu USD tại Bắc Mỹ, và trước lúc thành tích tuần thứ hai giảm tới 66%. Tác phẩm bị đánh giá là kém cỏi, và thậm chí sau này còn trở thành đề tài giễu nhại của ngôi sao Ryan Reynolds trong Deadpool 2 (2018).

Paramount thông báo sẽ làm tiếp Star Trek 4 với sự trở lại của Chris Hemsworth trong vai cha của Kirk (Chris Pine), để rồi chứng kiến Star Trek Beyond bị ghẻ lạnh trong mùa hè 2016 với doanh thu ra mắt chưa đầy 53 triệu USD .

Đó là hai ví dụ cho thấy không phải bất cứ dự án hậu truyện nào được công bố rồi cũng thành hình. Khi chúng không thể lăn bánh, điều đó có nghĩa bộ phim vừa ra rạp đã thất bại.

Rất nhiều fan DC đang chờ đợi phiên bản Justice League của Zack Snyder. Ảnh: HBO Max.

Ngay cả khi Warner Bros. chờ tới mùa hè 2021 để tung ra Wonder Woman 1984, chưa có dấu hiệu lạc quan nào cho thấy thị trường điện ảnh Bắc Mỹ sẽ sớm hồi phục. Nếu không có đại dịch Covid-19, bom tấn có khả năng thu 750- 900 triệu USD toàn cầu, và chuyện làm tiếp phần ba là điều đương nhiên.

Năm nay, Warner Bros. còn tiếp tục tung ra The Suicide Squad - một tác phẩm khác cũng thuộc DCEU - do James Gunn chỉ đạo, với cách thức phát hành tương tự. Dự án phim riêng về The Flash (Ezra Miller) gây tò mò khi mời Michael Keaton và Ben Affleck cùng trở lại sắm các phiên bản Batman khác nhau. Aquaman 2 hiện được quan tâm chủ yếu nhờ lùm xùm đời tư giữa Amber Heard và Johnny Depp.

Giữa bối cảnh ấy, người hâm mộ DC còn chờ đợi phiên bản Justice League của đạo diễn Zack Snyder. Tuy nhiên, tầm nhìn và nội dung mà Snyder vạch ra cho DCEU có tiếp tục hay không lệ thuộc rất nhiều vào số lượng thuê bao HBO Max theo dõi tác phẩm.

Từ trước đại dịch, tương lai của DCEU vẫn ẩn chứa những điều khó đoán. Và giờ thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn bởi dịch bệnh, và bởi chiến lược phát hành mới của Warner Bros.